ភ្នំពេញ​ ៖ លោក​អគ្គបណ្ឌិត​សភាចា​រ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា (​គ​.​ម​.​ក​.) កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០ បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ គ​.​ម​.​ក​. លើក​ទី​៦០ ដែល​កិច្ចប្រជុំ​នោះ ដើម្បី​ពិនិត្យ និង​អនុម័ត​របៀបវារៈ​ចំនួន​៧​។

បន្ទាប់​ពី​បទ​បង្ហាញ អង្គ​ប្រជុំ​បាន​ពិភាក្សា​ផ្លាស់​ប្តូរ​យោបល់​ទាំង​កម្រិត​បច្ចេកទេស និង​គោលនយោបាយ​ទៅលើ​ឯកសារ ដែល​រៀបចំ​ដោយ​នាយកដ្ឋាន​ជំនាញ​នៃ គ​.​ម​.​ក​. ហើយ​អង្គប្រជុំ​បានសម្រេច របៀបវារៈ​ទី​១, អនុម័ត​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ប្រកាស​ស្តីពី​ការបោះ​ផ្សាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​បំណុល​សម្រាប់​វិនិយោគិន​គុណវុឌ្ឍិ​។

របៀបវារៈ​ទី​២, អនុម័ត​លើ​សេចក្តីព្រាង​ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកា​សលេខ​០០៤/១៥ គ​.​ម​.​ក​. ចុះ​ថ្ងៃទី​០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥ ស្តីពី​ការផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ និង​ការគ្រប់គ្រង​ការជួញដូរ​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ​។

របៀបវារៈ​ទី​៣, អនុម័ត​ដោយ​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជា​គោលការណ៍​លើ​ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប៊ី ខេ​ភី​ថ​ល ភីអិលស៊ី (Bee Capital Plc.) និង​ការស្នើសុំ​ការអនុញ្ញាត​ធ្វើជា​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​លក់​មូល​ប​ត្រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ហ្គោល​ដេ​ន ហ្វ័​រ​ឈូ​ន (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ស៊ី​ឃ្យួ​រឹ​ធី ភីអិលស៊ី (Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc.)​។

​របៀបវារៈ​ទី​៤, អនុម័ត​ដោយ​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍​លើ​ការស្នើសុំ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ថែរក្សា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ជំនួស​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អ​ហ្វ​ស័​រ ខាប់​ភី​ថ​ល ត្រាស​ធី ឯ​.​ក (Offshore Capital Trustee Co., Ltd.), ក្រុមហ៊ុន​យ័ន​ហាន ត្រាស អ៊ិន​វេស​ម៉ិ​ន ឯ​.​ក (Yuanhan Trust Investment Co., Ltd.), ក្រុមហ៊ុន​ព្រី​នស៍ ត្រាស់ ឯ​.​ក (Prince Trust Co., Ltd.) និង​ក្រុមហ៊ុន​ជី​ស៊ី​ស៊ី​ធី ឯ​.​ក (GCCT Co., Ltd.)​។​

​របៀបវារៈ​ទី​៥, អនុម័ត​ដោយ​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍​លើ​ការស្នើសុំ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អេ​.​យូ រីត ឯ​.​ក (A.U Reits Co., Ltd.), ក្រុមហ៊ុន​អាន ឃែ​ភី​ថ​ល ឯ​.​ក (Ants Capital Co., Ltd), ក្រុមហ៊ុន​អាយ​អេស​4​ខេ​អេ​ច អេ​សិត មេ​នេ​ច​ម៉ិ​ន ម​.​ក (IS4KH Asset Management Plc.) និង​ក្រុមហ៊ុន​ប៊ែ​ល រ៉ូ​ដ ឃែ​ភី​ថ​ល មេ​នេ​ច​ម៉ិ​ន (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ឯ​.​ក (Belt Road Capital Management (Cambodia) Co., Ltd.)​។​

​របៀបវារៈ​ទី​៦, អនុម័ត​ដោយ​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍​លើ​ការស្នើសុំ​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ឈ្មួញ​ជើងសា​ឧបករណ៍​និ​ស្ស​ន្ទ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អេស​ធី ម៉ា​ឃី​ត ឯ​.​ក (Stmarket Company Limited), ក្រុមហ៊ុន​កូ​ម៉ូ ធី ឯ​.​ក (Commo T Co., Ltd.) និង​ក្រុមហ៊ុន​យូ​នី​វើ​សល ឌី​រី​វេធី​វ អ៊ិ​ក​ឆេន ឯ​.​ក (Universal Derivatives Exchange Co., Ltd.)​។​

​របៀបវារៈ​ទី​៧, អនុម័ត​ដោយ​ផ្តល់​ការអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍​លើ​ការស្នើសុំ​ការទទួលស្គាល់​មេធាវី​ផ្តល់​សេវា​ក្នុង​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​របស់​ក្រុម​មេធាវី ស្កា​យ និង​សហការី​៕

សុជាតា