​កីឡាការិនី Kim Clijsters ចង់​វិលត្រឡប់​មកកាន់​ការប្រកួត US Open​វិញ ថ្វីត្បិតតែ​មានការ​រីក​រាលដាល​ឆ្លង​សកល​នៃ​ជំងឺ COVID-19 និង​បាន​ចំណាយពេល​ភាគច្រើន​ក្រោយ​វិលត្រឡប់​ពី​ការចូលនិវត្តន៍​វិញ ជាមួយ​ក្រុមគ្រួសារ​រប​ស់​នាង​ក៏ដោយ។

ជើងឯក Grand Slam៤​សម័យកាល​ម្នាក់នេះ បាន​និយាយប្រាប់​កាសែត​បែលហ្ស៊ិក កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ថា នាង​នៅមាន​កម្លាំងចិត្ត​នៃ​ការវិលត្រឡប់​មករក​ការប្រកួត​វិញ​។

តារា​វាយ​តឺ​ន្នី​ស​សញ្ជាតិ​បែលហ្ស៊ិក​ម្នាក់នេះ ដែល​នឹង​ឈានដល់​វ័យ​៣៧​ឆ្នាំ​នៅក្នុង​ខែមិថុនា​ខាងមុខ បាន​និយាយប្រាប់​កាសែត Het Laatse Nieuws ថា នាង​សង្ឃឹមថា យើង​នឹង​អាច​លេង​បាន​នៅក្នុង​រដូវ​កាល​នេះ​។ ប៉ុន្តែ​បើសិនជា​យើង​មិនអាច​លេង​បាន​នៅក្នុង​ក្នុងឆ្នាំនេះ​ទេនោះ នាង​មានបំណង​លេង​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ទៀត​។

​កីឡាការិនី Clijsters បាន​ក្តោប​ក្តាប់​តំណែង​លេខ​១​ពិភពលោក មុនពេល និង​ក្រោយពេល​ការចូលនិវត្តន៍​លើកដំបូង​របស់​នាង ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០០៧ ដល់​ឆ្នាំ​២០០៩ ។ នាង​ផ្តល់កំណើត​កូនស្រី​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨ ហើយ​នាង​បានឈ្នះ​ជើងឯក US Open​មុនពេល​សម្រាក និង​ជើង Australian Open​ហើយ​និង​ជើងឯក US Open ២​លើក​បន្ថែមទៀត ពេលដែល​នាង​វិលត្រឡប់​មករក​ការប្រកួត​វិញ​។

​កីឡាករ Clijsters បាន​ចូលនិវត្តន៍​ជា​លើក​ទី​២ ក្រោយ​ការប្រកួត US Open ហើយ​ចាប់តាំងពី​ពេល​នោះមក នាង​ផ្តល់កំណើត​បានកូន​ប្រុស​២​នាក់​ទៀត​។

កីឡាករ Clijsters បាន​និយាយ​នៅក្នុង​បទសម្ភាសន៍​ជាមួយ Tennis Hall of Fame ថា នាង​តែងតែមាន​យល់ឃើញថា ខ្លួនឯង​អាចបំពេញ​មហិច្ឆតា​ចុងក្រោយ​បាន​។ ក្រោយពី​នាង​មានកូន​ទី​៣ នាង​ចាប់ផ្តើម​លេង​ការប្រកួត​វិញ៕

សា​រ៉ាត់