កំពត ៖ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ចុះ​ពិនិត្យ​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​គម្រោង​ថែទាំ និង​ពង្រឹងគុណភាព​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ (​កំពត​-​វាលរេញ​) ឋិត​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ខេត្តកំពត និង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​មន្ត្រី​ជំនាញ តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់ តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​បច្ចេកទេស និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ផងដែរ​។

គោលបំណង​នៃ​ការ​ចុះពិនិត្យ​នេះ គឺ​ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​គុណភាព​នៃ​សំណង់​អនុលោម​តាម​បទដ្ឋាន​បច្ចេកទេស និង​ស្របតាម​សៀវភៅ​បន្ទុក ដែល​មានចែង​នៅក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន និង​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការ​សាងសង់ សំដៅ​ធ្វើឱ្យ​ផ្លូវ​នេះ​មានគុណ​ភាពរឹងមាំ អាច​ប្រើប្រាស់​ជាប់​បានយូរ​អង្វែង​។

គម្រោង​ថែទាំ និង​ពង្រឹងគុណភាព​កំណាត់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ (​ទី​រួម​ខេត្តកំពត​-​វាលរេញ​) មាន​ប្រវែង ៥៤,៣០​គម ចែកជា​ពីរ​កំណាត់ គឺ​ពី​គម​១៤៧+១០០ ដល់​គម ១៨១+០០០ ប្រវែង​៣៤​គម ត្រូវ​បាន​ជួស ជុល និង​ក្រាល​កៅស៊ូ​AC ហើយ គម​១៨១+០០០ ដល់​គម​២០១+៤០០ ប្រវែង ២០​គម ត្រូវធ្វើ​ការជួសជុល ពង្រឹង​ឡើងវិញ​ដោយ​ធ្វើការ​លើកកម្ពស់​តួ​ផ្លូវ​ចំនួន​៤៥​សង់ទីម៉ែត្រ ដើម្បី​ពង្រឹង​តួ​ផ្លូវ និង​ការពារ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ហូរ​កាត់​នៅ​រដូវវស្សា អនុវត្ត​គម្រោង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sichuan Road and Bridge (Group) Corporation Co., Ltd និង​ត្រួតពិនិត្យ​បច្ចេកទេស​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Korea Consultants International Co., Ltd​។

កំណាត់​ផ្លូវ​នេះ​ត្រូវបាន​ចាប់ផ្ដើម​បើក​ការដ្ឋាន​សាងសង់ ថែទាំ និង​ពង្រឹងគុណភាព​នៅ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨ ដោយ​ប្រើប្រាស់​រយៈពេល ៥៤​ខែ គ្រោង​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ ១២.០៦១.៦៨៨,០៥ ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្រោម​គម្រោង​ឥណទាន IDA Credit លេខ​.៥៧៨៩-Kh បច្ចុប្បន្ន​គម្រោង​ផ្លូវ​នេះ​សម្រេចបាន ៧៩,៦០% ក្នុងនោះ​រួមមាន ការសាងសង់​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​រំដោះ​ទឹក ការងារ​ដាក់​ប្រព័ន្ធ​លូ បំពាក់​ស្លាក​សញ្ញា​សុវត្ថិភាព និង​គំនូស​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ផងដែរ​។

យើង​ឃើញថា បណ្តា​ខេត្ត​នានា​ឋិត​នៅតាម​ឆ្នេរសមុទ្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ជាពិសេស​ខេត្តកំពត តែងតែ​ទទួលរង​នូវ​ភ្លៀង​ធ្លាក់ និង​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ជាប់​ជាប្រចាំ​នៅ​រដូវវស្សា បង្កឱ្យមាន​ការខូចខាត​ដល់​ផ្លូវ ថ្នល់ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជួប​ការ​លំបាក​ក្នុងការ​ធ្វើដំណើរ​ផងដែរ​។

ថ្លែង​ទៅកាន់​ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ ១៤​រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព​.​ស ២៥៦៤ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បាន​សង្កត់ធ្ងន់​ថា ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្រោម​ការដឹកនាំ​ប្រកបដោយ​គតិបណ្ឌិត​រប​ស់ សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រកាន់យក​គោលការណ៍​ធ្វើ​ផ្លូវ​ឲ្យ​ជាប់​រឹងមាំ មិនមែន​ធ្វើ​ផ្លូវ​ជាប់​រហូត​ទេ (​ធ្វើ​ខាង​មុខខូច​ខាងក្រោយ ធ្វើ​ខាងមុខ​ហើយ​ធ្វើ ខាងក្រោយ​ម្ដងទៀត​)​។

លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី ថែទាំ​ផ្លូវ (Road Care Mobile App) ដើម្បី​ចូលរួម​ថែទាំ​ផ្លូវថ្នល់​យើង​ឲ្យ​បាន​គង់វង្ស​ជាប់​បាន​យូរ និង បាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន កុំ​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​លើស​ទម្ងន់​កម្រិត​កំណត់​បណ្តាល​ឲ្យ​ផ្លូវ​ឆាប់​ខូច មិន​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ចិញ្ចើម​ផ្លូវ ដើម្បី​ធ្វើ​អាជីវកម្ម រំលោភបំពាន​ដី​ចំណី​ផ្លូវ និង​សូម​ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់ ចរាចរណ៍​ដើម្បី​សុវត្ថិភាព​យើងទាំងអស់​គ្នា​ផងដែរ​។

ជាមួយគ្នា​នោះ​ផង​ដែរ លោក​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ក៏បាន​សំណូមពរ​ឲ្យ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចូលរួម​ជាមួយ​ក្រសួង សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ក៏ដូចជា រាជរដ្ឋាភិបាល កុំ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន មាន​ប្រភព​ច្បាស់លាស់ ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ក្លាយទៅជា​ជនរងគ្រោះ​នៃ​ការ​កេងចំណេញ​នយោបាយ​រប​ស់ជន​អគតិ។

សូម​បញ្ជាក់​ជូន​ថា កម្មវិធី​ថែទាំ​ផ្លូវ – ROAD CARE Mobile App ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី ផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ រាយការណ៍​ពី​ផ្លូវ​ដែល​ត្រូវ​ជួសជុល ផ្លូវ​មាន​ជង្ហុក​សំបុក​មាន់ ដើម្បី​សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​ចុះ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ និង​ជួសជុល​ឲ្យ​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា។ សូម​ទាញ​យក​កម្មវិធី​៖

App Store: roadcare.mpwt.gov.kh/ios

Play Store: roadcare.mpwt.gov.kh/android ៕

​រ៉ា​វុ​ទ្ធ