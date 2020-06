ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៣ ប្រហែល ៣ ឆ្នាំទៀត គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិសំខាន់ៗនឹងបញ្ចប់ទាំងស្រុងដែលធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ បន្ថយពេលវេលានិងការធ្វើដំណើរកាន់តែស្រួលជាងមុន។

ផ្លូវជាតិលេខ ៣>

ផ្លូវជាតិលេខ៣ តភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញ ទៅខេត្តកំពត កំពុង​ស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន។ ការស្ថាបនា​ផ្លូវនេះ គ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០២២ ដោយ​​ចំណាយទឹកប្រាក់សាងសង់​ប្រមាណជាង ២១៩ លានដុល្លារអាមេរិក ។ ការកសាងកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត) បែងចែកជាពីរកំណាត់គឹចាប់ពីចោមចៅ ដល់បែកគូស ត្រូវសាងសង់ជា ៤គន្លង មានប្រវែង៦៩គីឡូម៉ែត្រ និងចាប់ពីបែកគូស ដល់ទីរួមខេត្តកំពត ប្រវែង ៦៥,៧៩៦ គីឡូម៉ែត្រ សាងសង់ជា ២គន្លង។

ចាប់ពីចោមចៅទៅបែកគូសក្រាលបេតុងកៅស៊ូ (AC) កម្រាស់ ៩ ហ៊ុន និងពីបែកគូសដល់ទីរួមខេត្តកំពតចាក់កម្រាស់កៅស៊ូ ៧ ហ៊ុន។ ផ្លូវជាតិលេខ ៣ បានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។

ផ្លូវជាតិលេខ ២>

បានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មានប្រវែងសរុបចំនួន៦២,៥៦គីឡូម៉ែត្រ។ ប្រើរយៈពេលសាងសង់ ៣០ខែ (ប្រហែល ២ឆ្នាំកន្លះ)។ ការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ ២ បែងចែកជាបីកំណាត់គឺកំណាត់ទី១ ចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់រង្វង់មូលស្តី្របីកួរស្រូវ មានប្រវែងជាង៨គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវ​ពង្រីកពី ២គន្លង ទៅ៤គន្លង កំណាត់ទី២ ចាប់ពីរង្វង់មូលស្តី្របីកួរស្រូវ ដល់រង្វង់មូលអូរចំបក់ ដែលមានប្រវែងជាង៥៣គីឡូម៉ែត្រ មាន ២គន្លង។ កញ្ចប់ថវិកា​ ក៏រួមបញ្ចូលការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ២២ ចាប់ផ្តើមពីរង្វង់មូលអូរចំបក់ ដល់ផ្សារអង្គតាសោម ដែលមានប្រវែងជាង៩គីឡូម៉ែត្រ។

ផ្លូវជាតិលេខ ៥>

គម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងផ្លូវជាតិលេខ៥ ការងារស្ថាបនាបែងចែកជា ៣ផ្នែកធំៗរួមមាន ផ្នែកខាងជើង ផ្នែកខាងត្បូង និងផ្នែកកណ្តាល ក្នុងនោះមានការពង្រីកកំណាត់ផ្លូវពី២គន្លង ទៅ៤គន្លង ទទឹង២៣ម៉ែត្រ ក្រាលដោយកៅស៊ូ AC ដោយមានសួរច្បារនៅចំកណ្តាល។ ជាគម្រោងក្រោមកម្ចីឥណទាន សម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា (JICA) គ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ ៥០០លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ផ្លូវ​ជាតិ​អាស៊ាន​ហាយវេ​នេះ បានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី២៦ មីនា ២០១៨ ដែលមានរយៈពេលសាងសង់ ៣៦ខែ

ផ្លូវជាតិលេខ ១០>

ផ្លូវជាតិ លេខ១០ ប្រវែង១៩៨,៧១ គីឡូម៉ែត្រ ចាប់ពី សំឡូត-វាលវែង-អូរសោម ដល់កោះកុង បានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ ១៨៨,៣៨លានដុល្លារអាម៉េរិក ជាហិរញ្ញប្បទាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រួមជាមួយថវិកាបដិភាគ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ ការអនុវត្តការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាន និងថ្នល់ចិន(China Road and Bridge Corporation) និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសាងសង់ ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្វាងចូវ វ៉ានអាន (Guangzhou Wanan Construction Supervision Co., Ltd) ដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន ៤៨ខែ គិតចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

ផ្លូវល្បឿនលឿន>

គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះ បានបើកការដ្ឋានសាងសង់ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន ៤៨ខែ ហើយគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់នាចុងឆ្នាំ២០២២ មុនផែនការកំណត់។ផ្លូវនេះចំណាយថវិកាវិនិយោគ ប្រមាណ ២.០០០លានដុល្លារអាមេរិក ហើយគិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ សម្រេចសាងសង់សម្រេចបានជាង ២០ភាគរយ។

ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី ៣>

ផ្ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី០៣ដែលមានប្រវែងជិត៥៣គីឡូម៉ែត្រ ឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដែលគ្រោងថវិកាសាងសង់ចំនួនជិត៣០០លានដុល្លារអាមេរិក បាន​បើកការដ្ឋានសាងសង់ នៅថ្ងៃចន្ទកាល​ពី​ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ គម្រោងស្ថាបននា​ផ្លូវនេះ ចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ ២៧៣លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិន ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមថវិកាបដិភាគសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ការបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ ពន្ធ និងសួយសារអាករ ។ ផ្លូវមួយខ្សែនេះ សាងសង់តដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃគ្រុប ខូអិលធីឌី (Shanghai Construction Group Co., Ltd.) និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសសាងសង់ ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្វាងចូវវ៉ានអាន (Guangzhou Wanan Construction Supervision Co., Ltd) ប្រើរយៈពេលសាងសង់ចំនួន៤២ខែ គ្រោងបញ្ចប់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។

ផ្លូវជាតិលេខ ១១>

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ផ្លូវជាតិលេខ១១ ដែលមានតម្លៃវិនិយោគជាង ៩៤លានដុល្លារអាមេរិក បានបើកការដ្ឋានសាងសង់។

គម្រោងសាងសង់ឡើងវិញលើផ្លូវជាតិលេខ១១ តភ្ជាប់ពីអ្នកលឿងចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ១ ស្ថិតនៅភូមិលេខ៤ ឃុំព្រែកខ្សាយ-ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ទៅកាន់ថ្នល់ទទឹង ចំណុចប្រសព្វផ្លូវជាតិលេខ៧ ស្ថិតក្នុងភូមិស្លាបក្តោង ឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រវែងជាង ៩៦ គីឡូម៉ែត្រ ពង្រីកពី ៩ ម៉ែត្រទៅ ១១ ម៉ែត្រ ព្រមទាំងធ្វើការលើសកំពស់ដោយការក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ Asphalt Concrete (AC) ។

គម្រោងនេះ ជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទាន ពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងថវិកាបដិភាគ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្រើរយៈពេលចំនួន ៤៤ខែ គ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ២០២១។