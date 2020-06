ជំទាវ​ទីមួយ​របស់​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​លោកស្រី Olena Zelenska បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ថា លោកស្រី​បានធ្វើ​តេស្ត​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ស្របពេល​ប្រទេស​នេះ​មានការ​កើនឡើង​យ៉ាងខ្លាំង​នៃ​ករណី​ឆ្លង​។

លោកស្រី Zelenska អាយុ​៤២​ឆ្នាំ​បាន​បន្ថែមថា ស្វាមី​របស់លោក​ស្រី​គឺ​លោក​ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky និង​កូន​ពីរ​នាក់​របស់​ពួកគេ​គឺ​បានធ្វើ​តេស្ត​អវិជ្ជមាន​។

លោកស្រី​និយាយ​លើ Facebook ថា “​ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ​ទទួលបាន​លទ្ធផល​តេស្ត​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​។​

​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ អាជ្ញាធរ​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​បាន​និយាយថា មានការ​កើនឡើង​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ខណៈ​ប្រទេស​នេះ​បន្ធូរបន្ថយ​ការ​រឹតត្បិត​។

កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ អតីត​ប្រទេស​សូ​វៀត​មួយ​នេះ​បាន​រាយការណ៍​ថា​មាន​ករណី​ឆ្លង​២៩,៧៥៣​ករណី​និង​អ្នកស្លាប់​៨៧០​នាក់​។

ប្រធានាធិបតី​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ទាំងអស់​បង្ហាញ​ជាបន្ទាន់​នូវ​ហេតុផល​នៅ​ពីក្រោយ​ការកើនឡើង​នៃ​ករណី​ថ្មី​។

លោក​និយាយ​ថា “​មានតែ​ការគោរព​វិធានការ​សន្តិសុខ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹង​ការពារ​យើង​ពី​ការគំរាមកំហែង​នៃ​ជំងឺ​និង​ជួយសង្គ្រោះ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​យើង​”​។

ជំទាវ​ទីមួយ​បាន​និយាយ​ថា ​លោកស្រី​មាន​សុខភាព​ល្អ​ហើយ​ដាក់ខ្លួន​ឯង​នៅ​ដាច់ដោយឡែក​។​

លោកស្រី​បាន​បន្ថែមថា ការធ្វើ​តេស្ត​វិជ្ជមាន​គឺជា​រឿង​ភ្ញាក់ផ្អើល​មួយ​នៅពេលដែល​លោកស្រី​និង​ស្វាមី​របស់លោក​ស្រី​បាន​ព្យាយាម​គោរព​តាមច្បាប់​គម្លាត​សង្គម​និង​ការពារ​ខ្លួន​។

ប៉ុន្តែ​មេដឹកនាំ​វ័យ​៤២​ឆ្នាំ​រូបនេះ​បាន​រង​ការរិះគន់​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​នៅពេលដែល​លោក​បង្ហាញខ្លួន​ដោយ​គ្មាន​ម៉ាស់​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​មួយ​អំឡុង​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅកាន់​ទីក្រុង Khmelnytsky កណ្តាល​ប្រទេស​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​។

វិធានការ​រឹតត្បិត​បាន​បន្ធូរបន្ថយ​បន្តិច​ម្តងៗ​នៅ​ចុងខែ​ឧសភា​និង​ដើមខែ​មិថុនា​ដោយ​ការដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​រួម​ទាំង​ប្រព័ន្ធ​មេត្រូ​និង​សេវា​រថភ្លើង​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​និង​រថភ្លើង​ក្នុងស្រុក​បាន​ដំណើរ​ឡើងវិញ​។

អ៊ុយ​ក្រែ​ន​បានចាប់ផ្តើម​ជើងហោះហើរ​ក្នុងស្រុក​នៅ​ថ្ងៃទី​៥​ខែមិថុនា​ហើយនឹង​ចាប់ផ្តើម​ជើងហោះហើរ​អន្តរជាតិ​ឡើងវិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​៕

AFP

វណ្ណ​វណ្ណ

A woman and child ride the escalator at the train station in Kyiv, Ukraine on Monday, June 1, 2020. Ukraine continued to ease its coronavirus restrictions Monday, lifting a ban on intercity travel and allowing gyms and swimming pools to reopen. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)