ប្រសិនបើ​មាន​ដំណោះស្រាយ​មួយ​ក្នុងចំណោម​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​នោះ​ គឺ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​កម្រិត​នៃ​អាការៈ​ស្ត្រេ​សរ​បស់​អ្នក​ដោយ​ដាក់​រុក្ខជាតិ​ណាមួយ​នៅ​លើ​តុ​ធ្វើការ​របស់​អ្នក​ពិតជា​អាចជួយ​អ្នកនោះ​។ នេះ​បើ​យោងតាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​។

ត្រូវ​បាន​ដឹកនាំ​ធ្វើ​ដោយ​អ្នកសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ The University of Hyogo នៅ​ក្រុង Awaji ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​អង្កេត​ស្រាវជ្រាវ​ថា ​តើ​រុ​ក្ខ​ជាតិ​ដែល​ស្ថិតនៅក្នុង​បន្ទប់​អាច​ជួយ​បង្កើន​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ក្នុងចំណោម​បុគ្គលិក​ធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​ការិយាល័យ​ដែរ​ទេ នោះ​គឺ​ក្រុមមនុស្ស​ដែល​មិនសូវ​បាន​ប៉ះ​ជាមួយ​បរិស្ថាន​ពណ៌​បៃតង​ប្រកបដោយ​សុខភាព​នោះ​។

ការ​រក​ឃើញ​ដែល​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ចុះផ្សាយ​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន The Journal Hort Technology ដោយ​សមាគម The Americian socity for Horticulture Science បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា អាការៈ​កើត​ស្ត្រេ​ស​ផ្លូវចិត្ត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើការ​វាស់​គណនា​ដោយ​កម្រិត​នៃ​ការ​ថប់​បារម្ភ ការធ្លាក់ចុះ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​របស់​អ្នកចូលរួម​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​តាំងពី​មុននឹង​ក្រោយ​ដំណាក់​ការអន្តរាគមន៍​នៃ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​។

អាកា​រៈ​ស្ត្រេ​ស​ផ្លូវចិត្ត​ក៏បាន​ធ្លាក់ចុះ​គួរ​ឲ្យ​មានការ​កត់សម្គាល់ បន្ទាប់ពី​រយៈពេល​៣​នា​តិ​នៃ​ការ​សំឡឹង​ទៅ​មើល​រុក្ខជាតិ ខណៈដែល​គេ​ទទួល​អារម្មណ៍​ថា អស់កម្លាំង​ល្ហិតល្ហៃ​ពិបាក​ទ្រាំ​៕

