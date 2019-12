ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ផ្លូវជាតិលេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត-វាលរេញ) និងផ្លូវជាតិលេខ៤ កំពុងជួសជុល លើកកម្ពស់គុណភាព

ខេត្តកំពត ៖ ការចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូ វជាតិលេខ៤១ និងផ្លូវជាតិលេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត-វាលរេញ) ដែលកំពុងជួសជុល និងសាងសង់ពង្រីក ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រ ពិធីប្រណាំងកង់អន្តរជាតិ និងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិ តប្រចាំថ្ងៃ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ។

កាលពី​ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ លោកទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ និងមន្ដ្រីបច្ចេកទេសក្រោមឱវាទក្រសួង​ ចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពផ្លូវជា តិលេខ៤១ ផ្លូវជាតិលេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត-វាលរេញ) និងផ្លូវជាតិលេខ៤ ដែលកំពុងជួសជុល លើកកម្ពស់គុណភាព និងសាងសង់ពង្រីក ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍ ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រ ពិធីប្រណាំងកង់អន្តរជាតិ ការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្ រចាំថ្ងៃ និងដឹកជញ្ជូនផលិតផលនានារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទៅកាន់ទីផ្សារ។

លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានឱ្យដឹងថា ជារួម លទ្ធផលក្នុងការសាងសង់ផ្លូវជាតិ លេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត) សម្រេចបានប្រមាណ៦១%។ ដោយឡែក កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣នេះដដែល ពីរង្វង់មូលជុំគិរី ដល់ទីរួមខេត្តកំពត គឺសម្រេចបាន៨៥% ហើយ។ ចំណែកឯកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៣ (កំពត-វាលរេញ) លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានពិនិត្យឃើ ញថា ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេ សបានបណ្ដោយឱ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ស្ ថាបនាខុសពីបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដូចជាយកគ្រួសថ្មធំៗមកអ៊ុតជាមួ យបេតុងកៅស៊ូ ជាដើម។

ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ជាបណ្ដោះអាសន្ន លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីទុកពេលឱ្យចំនួ ន១០ថ្ងៃ ដើម្បីកែលម្អផ្លូវនេះឱ្យបានល្ អឡើងវិញ ដោយប្រើកម្លាំងបន្ថែមពីនាយកដ្ឋា នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យសមុទ្ រនៅខេត្តកំពត ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ និងពិធីប្រណាំងកង់អន្តរជាតិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។ បន្ទាប់ពីនោះ ក្រសួងនឹងមានវិធានការបន្តបន្ទា ប់ទៀត ឬអាចជួសជុលឡើងវិញទាំងស្រុងតែម្ ដងដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេង ។ ក្រសួង ក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល គឺទទួលយកតែផ្លូវមានគុណភាពរឹងមាំ ជាប់បានយូរតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវអនុវត្តតា មបទដ្ឋានបច្ចេកទេសឱ្យបានម៉ឺងម៉ា ត់បំផុត បើមិនចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាមុនពេ លកំណត់។

ជាមួយគ្នានោះផងដែរ លោកទេសរដ្ឋមន្ដ្រី បានសំណូមពរឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ ឋមានការយោគយល់អត់ធ្មត់អធ្យាស្រ័ យ ចំពោះការរំខាននានា ខណៈពេលកំពុងសាងសង់ ប៉ុន្តែត្រូវផ្ដោតលើសុវត្ថិភា ពជាចម្បង កុំដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំ ណត់ និងរួមគ្នាថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្ តិរបស់យើងឱ្យបានជាប់គង់វង្សយូ រអង្វែង ដើម្បីកុំឱ្យខាតបង់ថវិកាជាតិច្ រើន

សូមបញ្ជាក់អោយដឹងថា ផ្លូវជាតិលេខ៣ (ភ្នំពេញ-កំពត) មានប្រវែង ១៣៤,៨២៦គីឡូម៉ែត្រ បានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ និងគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដោយប្រើរយៈពេល ៤៨ខែ សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្ រុមហ៊ុន Guangzhou Wanan Construction Supervision Co., Ltd ៕