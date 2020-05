ស្អែក​នេះ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន នឹង​ចេញ​លិខិត​ព្រមាន​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន Hanshin ដែល​ទទួល​ម៉ៅ​ការ​សាងសង់​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ២ និង ២២។ លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​លើក​ដោយ​ហួស​ចិត្ត​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការ​សាងសង់​ផ្លូវ​ទៅ​ខេត្ត​តាកែវ​នេះ បន្ទាប់ពី​នាំ​មន្រ្តី​ទៅ​លួច​តាមដានក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​ផ្លូវ​មួយ​នេះ។

រូបថត៖ Google Map

លោក​ថា មួយ​អាទិត្យ​មុន​ លោក​បាន​លួច​ទៅ​តាមដាន​ការ​ពិនិត្យ​ការ​សាងសង់​ផ្លូវ​នេះ ជាមួយ​មន្រ្តី​ពីរ​បីនាក់​​ឃើញ​ថា​មិន​មាន​សកម្មភា​ព​សាងសង់អី​ទេ មាន​តែ​គ្រឿង​ចក្រ​ពីរ​បីគ្រឿង​កំពុង​ដំណើរការ។

ពេល​សួរ​ដេញដោល ក្រុមហ៊ុន​លើក​ហេតុផល​ថា ដោយសារ​គ្រឿងចក្រ​សម្រាប់​សាងសង់​កក​ស្ទះ​នៅ​វៀតណាម។ តែ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាប់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​កំណត់​ពេល​ឲ្យ​ច្បាស់ មិន​អាច​និយាយ​រួច​តែ​ពី​មាត់​នោះ​ទេ។

លោក​ព្រមាន​ថា ក្រុមហ៊ុន​នឹង​អាច​ទទួល​រង​ការ​ពិន័យ បើ​យឺតយ៉ាវ​ការ​សាងសង់​ផ្លូវ​នេះ និង​ធ្វើ​រួច​ពី​ដៃ​គ្មាន​បច្ចេកទេស។

ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ ២ និង ២២ គឺ​​ទទួល​កម្ចី​ពី​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េខាងត្បូង ដែល​គ្រោង​នឹង​ចំណាយ ៤៥,៧​លាន​ដុល្លារ ហើយ​គ្រោង​ប្រើ​រយៈពេល​៣០​ខែ​ដើម្បី​បញ្ចប់​។

​គម្រោង​​ផ្លូវ​នេះ​ត្រូវ​បែង​ចែកជា​៣​កំណាត់ ​ក្រាល​បេតុង​កៅស៊ូ​(AC)​។ ទី​១ ចាប់ពី​រង្វង់​មូល​តាខ្មៅ ដល់​រង្វង់​មូល​ស្ត្រី​បី​កួរស្រូវ ប្រវែង​ជាង​៨​គីឡូម៉ែត្រ ដោយ​ពង្រីក​ទៅជា​៤​គន្លង ទទឹង​១៥​ម៉ែត្រ​សម្រាប់​តំបន់​​ប្រជុំជន និង​២០,៥​ម៉ែត្រ​នៅក្រៅ​ទីប្រជុំជន​។ ទី​២ ចាប់ពី​រង្វង់​មូល​ស្ដ្រី​បី​កួរស្រូវ ដល់រ​ង្វ​ង​មូល​អូរ​ចំបក់​ជិត​ទី​រួម​ខេត្តតាកែវ ប្រវែង ៥៣,៨​គីឡូម៉ែត្រ​។ កំណាត់​ផ្លូវ​នេះ​មាន​២​គន្លង និង​ទទឹង​១៣​ម៉ែត្រ​។ ទី​៣ ផ្លូវជាតិ​លេខ​២២ ចាប់ពី​រង្វង់​មូល​អូរ​ចំបក់ ដល់​ផ្សារ​អង្គតាសោម​ប្រវែង​ជាង​៩​គីឡូម៉ែត្រ​។

សរុប​ប្រវែង​ផ្លូវ​នៃ​គម្រោង​នេះ​គឺ​សរុប ៧២​គីឡូម៉ែត្រ​ ត្រូវ​សាងសង់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Hanshin Engineering and Construction Co., Ltd ៕

អត្ថបទ៖ ដីក្រហម