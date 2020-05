(ទស្សនា​វីដេអូ) រថយន្ត Mazda១គ្រឿងទទួលរងការខូចខាត ខណៈមេឃភ្លៀងមួយមេធំ លាយឡំដោយខ្យល់បោកបក់ហើយបានបាក់ ដើមឈើ១ដើមធំសង្កត់ពីលើ ស្តុបសន្ធរម៉ុក កាលពីវេលាម៉ោង ៥និង៣០នាទីល្ងាច ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

