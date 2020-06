​ប្រទេស​វៀតណាម​បានផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​សហភាព​អឺរ៉ុប​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ដែល​នឹង​កាត់បន្ថយ ឬ​លុបចោល​ពន្ធគយ​ចំនួន ៩៩% ចំពោះ​ទំនិញ​ដែល​បានធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ខាងលើ​និង​ប្លុក​មួយ​នេះ ហើយ​បាន​ផ្តល់ឱ្យ​ប្រទេស​វៀតណាម​នូវ​ការជំរុញ​មួយ​ដែលមាន​តម្រូវការ​ក្នុងពេល​កូ​វីដ​១៩​នេះ​។

អ្នកតំណាង​ជាច្រើន​នៅក្នុង​រដ្ឋសភា​ដែល​តែងតែ​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​សំណើ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវបាន​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​ជាង ៩៤% ចំពោះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​វៀតណាម​-​សហភាព​អឺរ៉ុប ឬ​ហៅ​កាត់​ថា EVFTA) ។

EVFTA ដែល​រំពឹងថា​នឹង​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅក្នុង​ខែកក្កដា​គឺជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​ទី​២ របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ជាមួយ​សមាជិក​នៃ​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បន្ទាប់ពី​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី និង​ជា​ប្រទេសមួយ​ស្ថិតក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​។

វៀតណាម​នឹងមាន​រយៈពេល​អន្តរកាល​រហូតដល់​១០ ឆ្នាំ​សម្រាប់​ការ​នាំចូល​មួយចំនួន​ដូចជា​រថយន្ត​ជាដើម​។

ក្រុម​អ្នក​រិះគន់​នៅ​អឺរ៉ុប​បាន​លើកយក​បញ្ហា​របស់​វៀត​ណា​ម​ទាក់ទង​ទៅនឹង​រឿង​សិទ្ធិមនុស្ស និង​សិទ្ធិ​ការងារ ទោះបីជា​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ រួមបញ្ចូល​ទាំង​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ក្នុង​វិស័យ​ទាំងនោះ​ក្តី​។

ធនាគារពិភពលោក​កាលពី​ខែឧសភា​បាន​និយាយថា EVFTA អាច​ជំរុញ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​របស់​វៀ​ត​ណា​ម​និង​ការនាំចេញ​បាន​ចន្លោះ​ពី ២,៤% និង ១២% រៀងៗ​ខ្លួន​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០ និង​អាចជួយ​ប្រជាជន​រាប់​សែន​នាក់​ឲ្យ​ងើប​ចេញពី​ភាពក្រីក្រ​៕

REUTERS

European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman