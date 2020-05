ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​ និង​ក្លាយ​ជា​មហាសេដ្ឋី​ អាច​មើល​ទៅ​ដូចជា​រឿង​រវើរវាយ ​ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ទាន់​ក្លាយ​ជា​អ្វី​ដែល​ទាក់ទាញ​បាន​ទេ។ មាន​ទម្លាប់​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន ​ដែល​មហា​សេដ្ឋី​មាន​ នឹង​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​ពួកគេ។

នេះ​គឺ​ជា​សញ្ញា​ទាំង ៧ ដែល​អ្នក​នឹង​ក្លាយ​ជា​សេដ្ឋី៖

១. តែងតែ​បាញ់​គោលដៅ​ទៅ​រក​ព្រះច័ន្ទ

បើ​សិន​អ្នក​ដឹង​ពី​អត្ថន័យ​ពាក្យ​នេះ បាញ់​គោលដៅ​ទៅ​រក​ព្រះ​ច័ន្ទ ទោះបី​នឹក​ក៏ដោយ ​តែ​អ្នក​នឹង​ចុះចត​ក្នុង​ចំណោម​ផ្កាយ​ទាំងនោះ​មិនខាន។ ដូចគ្នា​នេះ​ដែរ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​ប្រភេទ​មនុស្ស​ដែល​ព្យាយាម​រក​និទ្ទេស A នៅ​ពេល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​តែ​និទ្ទេស B ដើម្បី​ឆ្លង​កាត់​ថ្នាក់ ​អ្នក​គឺ​ជា​មនុស្ស​ដែល​មាន​ផ្នត់​គំនិត​ដូច​សេដ្ឋី​មិនខាន។

២. រក្សា​ចិត្ត​បើកចំហ

អ្នក​មិន​ដែល​​ខ្លាច​គំនិត​ថ្មី​​ ហើយ​ដឹង​ថា​ បិទ​​គំនិត​ខ្លួនឯង​មិន​បាន​ជំរុញ​ជំនឿ​ ភាព​ក្លាហាន​ និង​ការ​ស្រមើស្រមៃ​សកម្ម​បាន​ឡើយ។ មហា​សេដ្ឋី​ដែល​ជោគជ័យ​បាន ​តែងផ្លាស់ប្ដូរ​វិធីសាស្ត្រ​ចិត្តសាស្ត្រ​ចំពោះ​លុយ​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​ និង​សុភមង្គល​មកវិញ។

៣. ប្រើ​ពេលវេលា​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល

បើ​អ្នក​យល់​ថា​ ពេល​វេលា​មាន​តម្លៃ​ជាង​លុយ​ខ្លួនឯង។ អ្នក​ត្រូវ​ជួល​មនុស្ស​សម្រាប់​របស់​ដែល​អ្នក​មិន​ពូកែ​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ពេល​វេលា​របស់​អ្នក ​លើ​របស់​ដែល​អ្នក​ពូកែ​វិញ។ អ្នក​ជោគជ័យ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​​ ស្វែង​រក​ភាព​ជោគជ័យ​ដោយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ជាមួយពេវេលា និង​ធ្វើការ​រហូត​ដល់​ពួកគេ​មាន​អារម្មណ៍​ថា ​ពួកគេ​កំពុង​តែ​ឈ្នះ​ ហើយ​មិនមែន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើការ​ទេ។

៤. ចូលចិត្ត​កំណត់​និង​ឈាន​ដល់​គោលដៅ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​កំណត់​គោលដៅ ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​នឹង​គិត​ដូចជា​សេដ្ឋី។ លោក Peter Voogd ស្ថាបនិក​នៃ​ហ្គេម Game Changers Academy ដែល​រក​ប្រាក់​បាន​ចំនួន ១ លាន​ដុល្លារ ​មុន​ពេល​ឈាន​ចូល​វ័យ ២៦ ឆ្នាំ ​បាន​និយាយ​ថា ” អ្នក​មិន​អាច​រក​ប្រាក់​បាន​មួយ​លាន​ដោយ​ចៃដន្យ​ទេ ដរាប​ណា​ វា​មិនមែន​ជា​គោលដៅ​អ្នក​ពិត​ប្រាកដ ” ។

៥. ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​ពិភពលោក

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​ប្រភេទ​មនុស្ស​ ដែល​ចូលចិត្ត​ចាប់ផ្ដើម​ពេលព្រឹក​របស់​អ្នក​ ដើម្បី​ចាប់​យក​ហេតុការណ៍​​បច្ចុប្បន្ន​ ជា​ជាង​ការ​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម ​អ្នក​មាន​ទម្លាប់​ដូចជា​សេដ្ឋី​ហើយ។ សហគ្រិន​ដូចជា Bill Gates និង Warren Buffett តែង​ចូលចិត្ត​យកពេល​ឈប់​សម្រាក​ជាមួយ​ការ​អាន​ព័ត៌មាន ​តាម​កាសែត ​ដូចជា The Wall Street Journal និង​កាសែត The New York Times ជា​ដើម។

៦. លុប​បំបាត់​ពាក្យ​ស្លោក​នៃ​ភាព​ក្រ

ត្រូវ​លុប​បំបាត់​រាល់​ការ​ដោះ​សារ​ថា​ អ្នក​ក្រ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ដូច​គេ។ លោក Bill Gates ធ្លាប់​បាន​និយាយ​ថា “ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កើត​មក​ក្រ ​វា​មិនមែន​ជា​កំហុស​របស់​អ្នក​ទេ។ តែ​បើ​អ្នក​ស្លាប់​ក្រ​ វា​ជា​កំហុស​របស់​អ្នក​ហើយ ” ។

៧. អ្នក​សន្សំ​ដើម្បី​វិនិយោគ

អ្នក​យល់​ថា ​មូលហេតុ​តែ​មួយ​គត់​ដើម្បី​សន្សំ​ប្រាក់​ គឺ​វិនិយោគ​លើ​វា។ ដាក់​ប្រាក់​ដែល​បាន​រក្សា​ទុក​របស់​អ្នក​ទៅ​ក្នុង​គណនី ​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព ​និង​មិន​អាច​ប្ដូរ​បាន។ កុំ​ប្រើ​គណនី​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​របស់​របរ​ណា​មួយ​ សូម្បី​តែ​ពេល​មាន​អាសន្ន​ក៏​ដោយ៕

ប្រែសម្រួល៖ សាង ស្រីល័ក្ខ