ការប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ពូ​ល G នៃ​ពានរង្វាន់ AFC CUP 2020 បានបញ្ចប់​ប្រកួត​ទី​ពីរ​របស់ខ្លួន​នា​រាត្រី​ថ្ងៃអង្គារ ទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ដោយ ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង បាន​យកឈ្នះ​ក្រុម Bali United របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ដោយ​លទ្ធផល ២ ទល់នឹង ១​។

ការប្រកួត​ដែល​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង យកឈ្នះ Bali United ២​ទល់​១ គឺ ២​គ្រាប់​របស់​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង រក​បាន​ដោយ​កីឡាករ ហ៊ួ​យ ផល្លី​ន នៅ​នាទី​១២ និង​គ្រាប់​ទី​២ ដោយ​កីឡាករ Mbarga Privat នៅ​នាទី​១៩ ខណៈ Bali United សង​មកវិញ​បាន ១​គ្រាប់​ដោយ​កីឡាករ Ilija Spasojević​។

ជា​មួយ​នឹង​លទ្ធផល​បែបនេះ ថ្លែង​នៅ​ក្រោយ​ចប់​ការប្រកួត ម្ចាស់​គ្រាប់​បាល់​ទី​១ កីឡាករ​ហ៊ួ​យ ផល្លី​ន បាន​លើក​ឡើង​ថា “​យើង​ពិតជា​រីករាយ​ណាស់​ដែល​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ AFC Cup និង​រីករាយ​ជាមួយនឹង​ការ​បង្ហាញ​ទម្រង់​លេង​របស់​យើង​។ យើង​បាន​លេង​ជាមួយ​ក្រុម​ខ្លាំង ប៉ុន្តែ​បានបង្ហាញ​ថា​យើង​អាច​ប្រកួតប្រជែង​ជាមួយ​ពួកគេ ហើយ​វា​ជា​អារម្មណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​នៅពេលដែល​ខ្ញុំ​ទាត់​បញ្ចូល​ទី​”​។

សមាជិក​ជម្រើសជាតិ​ក​ម្ពុ​ជា​រូបនេះ​បាន​បន្តទៀតថា “​មនុស្ស​ជាច្រើន​គិត​ថា ​យើង​ជា​ក្រុម​ខ្សោយ​ជាងគេ​នៅក្នុង​ពូ​ល​នេះ ប៉ុន្តែ​ជ័យជម្នះ​នេះ​បានបង្ហាញ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​បាន ហើយ​យើង​នឹង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​ការប្រកួត​បន្ទាប់​។ យើង​នឹង​នៅ​ជាមួយគ្នា ខិតខំ​ធ្វើការ និង​ផ្តោត​អារម្មណ៍​សម្រាប់​ការប្រកួត​បន្ទាប់ ដូចដែល​យើង​ធ្វើ​សម្រាប់​រាល់​ការប្រកួត​បន្ទាប់មក​អ្នកនឹង​ឃើញ​ថា តើ​យើង​អាចមាន​សមត្ថភាព​សម្រាប់​ឡើង​វគ្គ​បន្ត​”​។

ហ៊ួ​យ ផល្លី​ន បាន​រួមរស់​ជាមួយ​យ​ក្រុម​មាន​មូល​ដ្ឋា​ន​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​មួយ​នេះ ពេញ​មួយ​អាជីព​ហើយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ កន្លង​ទៅជា​ឆ្នាំ​រីករាយ​នឹង​រដូវ​កាល​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​ខ្លួន​។ ក្រោម​ការដឹកនាំ​របស់​គ្រូបង្វឹក​ជនជាតិ​អៀរ​ឡង់ លោក Conor Nestor ដោយ​បាន​ចាញ់​ត្រឹមតែ ១​ប្រកួត​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​លី​គ​កំពូល​កម្ពុជា ដោយ​ដាច់ ៧​ពិន្ទុ​ពី​គូប្រជែង​លេខ​២ វិសាខា​។ ដែល​នោះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​មានឱកាស​ឡើង​ទៅ ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ (AFC Cup Play-off Round) ដែល​ផល្លី​ន រកបាន ២​គ្រាប់​ក្នុង​ជ័យជម្នះ​សរុប​ទាំងពីរ​ជើង ៧-១ លើ​ក្រុម​ជើងឯករ​កលី​គ​កំពូល​ឡាវ Master 7 FC ដើម្បី​ឡើងទៅ​វគ្គ​ចែក​ពូ​ល​ជា​លើកដំបូង​នេះ​។

ផល្លី​ន បន្ត​ទៀត​ថា “ នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ AFC Cup មាន​ក្រុម​ខ្លាំងៗ ជាច្រើន​ប៉ុន្តែ លី​គ​កំពូល​កម្ពុជា ក៏មាន​ក្រុម​ល្អ​ផងដែរ ដូច្នេះ​ការប្រកួត​ដែល​ឈ្នះ​កាលពី​រដូវ​កាល​មុន​បានផ្តល់​ទំនុកចិត្ត​កាន់តែច្រើន​ដល់​យើង និង​បង្ហាញថា​យើង​ចេះ​ប្រើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​គ្រូបង្វឹក​”​។

សូម​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា លទ្ធផល​ឈ្នះ​របស់​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ត្រូវ​ឡើង​មក​ឈរ​នៅ​លេខ​២ ក្នុង​ពូ​ល G បណ្ដោះអាសន្ន ដោយ​គិត​លើ​រូបមន្ត Head to Head (​ឈ្នះ​លើ Bali នេះ​ផ្ទាល់​) ដោយមាន ៣​ពិន្ទុ​ស្មើគ្នា និង​បន្ទាប់ពី​មួយ​គូ​ទៀត​ ដែល​ជា​ក្រុម​រួម​ពូ​ល​ជាមួយគ្នា ការប្រកួត​រវាង Ceres Negros ជាមួយ Than Quang Ninh បានបញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​ស្មើគ្នា ២​ទល់​២ នាំ​ឲ្យ Ceres Negros ឈរ​នៅ​លេខ​១ មាន​៤​ពិន្ទុ និង Than Quang Ninh នៅ​បាត​តារាង​មាន ១​ពិន្ទុ៕

ម៉េង ហួរ