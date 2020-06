អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា​នៃ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន​និង​កីឡា បាន​ទទួល​សម្ភារៈ​សម្រាប់​ការការពារ​និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​មួយចំនួន ដែលមាន​តម្លៃ​ប្រមាណ ៧.០០០​ដុល្លារ​អាមេរិក ពី​សភា​ពាណិជ្ជ កម្ម​កូរ៉េ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​។

ពិធី​ប្រគល់​និង​ទទួល​សម្ភារៈ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម​កូរ៉េ​នេះ​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​សាលប្រជុំ​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​កីឡា ដែល​ភាគី​ទទួល​លោក​អ៊ុក សិទ្ធិ​ជាតិ អគ្គនាយក​កីឡា​និង​អ្នក​ប្រគល់​លោក​Lee Yong_man ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន The Korean Chamber of Commerce in Cambodia កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​០៥ មិថុនា​២០២០ ។

លោក​អ៊ុក​ សិទ្ធិ​ជាតិ​ អគ្គនាយក​កីឡា​បាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា សម្ភារៈ​សម្រាប់​ការការពារ​និង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វី​១៩ ដែល​សភា​ពា​ណិ​ជ្ចក​ម្ម​កូរ៉េ​នៅ​កម្ពុជា បានផ្ដល់​ឱ្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា​នៅពេលនេះ គឺ​តាមរយៈ​លោក​ឆ​យ​យ៉ុង​សុក​ដែលជា​គ្រូបង្វឹក​កីឡា​តេ​ក្វាន់​ដូ​WT​ជម្រើសជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​។

លោក​បាន​បញ្ជាក់ទៀតថា ការចូលរួម​ឧបត្ថម្ភ​គាំទ្រ​នូវ​សម្ភារ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ របស់​ក្រុមហ៊ុន The Korean Chamber of Commerce in Cambodia ​ជូន​ដល់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា គឺ​គិត​ជា​ថវិកា​អស់​ចំនួន ៧០០០​ដុល្លារ​អាមេរិក​។

ការ​ផ្តល់ជូន​នេះ ក្នុង​គោលបំណង​រួមចំណែក​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ហើយ​សម្ភារ​ដែល​ផ្តល់ជូន​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ មាន​ចំនួន​៤​មុខ ១. អាល់កុល ចំនួន ១២០​ប៊ីដុង ស្មើនឹង​ចំនួន ៣៦០០​លីត្រ ២. ដប​ដាក់​អាល់ កុល ចំនួន ៥០​ដប ៣. ម៉ាស​ការពារ ចំនួន ១០០០​ម៉ាស ៤. ស្រោមដៃ​ការពារ ចំនួន ១០០​ប្រអប់​។

លោក​អ៊ុក សិទ្ធិ​ជាតិ ក្នុងនាម​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​ក្នុងនាម​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន ដែល​បាន​ចំណាយ​ថវិកា​ក្នុងការ​រួមចំណែក​គាំទ្រ​ដល់​ការ​បង្ហារ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដល់​វិស័យ​កីឡា។

លោក​បញ្ជាក់​ថា សម្រាប់​សម្ភារ​ដែល​ទទួល​បាន​ទាំងអស់ អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា នឹង​ផ្តល់ជូន​អង្គភាព​ជំនាញ​ចំណុះ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កីឡា និង​សហព័ន្ធ​កីឡា​ជាតិ​ទាំង​៣២ ដែល​កំពុង​ចាប់ផ្តើម​ហាត់​ហ្វឹកហ្វឺន ដើម្បី​យកទៅ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង អំឡុងពេល​នៃ​ការការពារ​និង​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​នេះ​៕

វិ​សិទ្ធ