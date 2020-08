​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា ក​.​អ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ បាន​បើក​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ សាខា​ទី​៦៣ នៅ​ស្រុក​ត្រាំកក់​-​ឃុំ​អង្គតាសោម​។​

សាខា​ថ្មី​ដែល​មាន​ទីតាំងនៅ ភូមិ​ព្រៃ​រំដេង ឃុំ​អង្គតាសោម ស្រុក​ត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មាន​ផ្តល់ជូន​អតិថិជន​នូវ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប​រួមមាន​៖ ប្រាក់​បញ្ញើ (​ជា​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​, ប្រាក់រៀល និង​ប្រាក់​យ័ន​ចិន​), ឥណទាន (​ឥណទាន​ផ្ទះ​, ឥណទាន​យានយន្ត ឥណទាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​), ឥណទាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្នាត​ធំ​, ឥណទាន​សម្រាប់​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​-​មធ្យម​, ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​/ លិខិត​ធានា​, សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់ សេវា​បើកប្រាក់​បៀវត្ស សេវា​ប្តូរប្រាក់ សេវា​បង់ពន្ធ ប័ណ្ណឥណទាន សេវាកម្ម​ធនាគារ​ចល័ត​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​, ម៉ាស៊ីន​ដក​-​ដាក់​ប្រាក់​ដំណើរការ​២៤​ម៉ោង​/១​សប្តាហ៍ និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​ទៀត​។​

​ថ្លែង​ ក្នុង​ឱកាស​ការ​បើក​ប្រតិបត្តិការ​សាខា​ស្រុក​ត្រាំកក់ នៅថ្ងៃនេះ អ្នកស្រី សុង ខេង​ឡាយ ជា​អគ្គនាយិកា​រង និង​ជា​នាយិកា​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​ធនាគារ​កា​ណា​ឌីយ៉ា​បាន​មានប្រសាសន៍ថា “​ថ្ងៃនេះ​យើង​សម្រេចបាន​នូវ​សមិទ្ធផល​ថ្មី​មួយទៀត គឺ​ការប្រកាស​បើក​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​សាខា​ស្រុក​ត្រាំកក់ ដែល​ស្ថិតនៅ​កណ្ដាល​ទីប្រជុំជន ឃុំ​អង្គតាសោម​។ សាខា​នេះ​ជា​សាខា​ទី​២ របស់​ខេត្តតាកែវ និង​ជា​សាខា​ទី​៦៣ នៃ​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា​។​”

​អ្នកស្រី​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា នា​ពេល​ថ្មីៗ​កន្លង​ទៅ​នេះ ទស្សនាវដ្ដី​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ បាន​ផ្ដល់​ពានរង្វាន់​ដល់​ធនាគារ​ជា ‘​ធនាគារ​ឆ្នើម​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០២០ (Best SME Bank in Cambodia) និង​បានទទួល​ពានរង្វាន់​ជា “Best Retail Bank” ប្រចាំ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០២០ ដោយ​ស្ថាប័ន The Asian Banker ទៀត​ផង​។ ក្នុង​នោះ​អ្នកស្រី​បាន​ថ្លែងអំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ​ចំពោះ​ការ​ជួយ​គាំទ្រ ពី​សំណាក់​អតិថិជន អាជ្ញាធរ​គ្រប់​លំដាប់​ថ្នាក់ និង​ការ​ខិតខំ​របស់​បុគ្គលិក​គ្រប់រូប ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​កាណាឌីយ៉ា ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​។

​ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា ក​.​អ សូម​ស្វាគមន៍​ក្រុមហ៊ុន និង​អតិថិជន​មកពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន ចំពោះ​ការ​អញ្ជើញ​មកកាន់​សាខា​ថ្មី​នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ​គ្រប់​ប្រភេទ និង​ដើម្បី​សួរនាំ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ផ្សេងៗ សូម​ទំនាក់ទំនង មកកាន់​លេខ​៖ 071 233 9333​។

​គូស​បញ្ជាក់​ថា ធនាគារ​កាណាឌីយ៉ា ក​.​អ គឺជា​ធនាគារ​ដ៏​ធំជាងគេ គិត​លើ​តារាង​តុល្យការ (​ទ្រព្យសកម្ម​, ទំហំ​កម្ចី និង​ប្រាក់​បញ្ញើ​) នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​បាន​បើក​ដំណើរការ អស់​រយៈពេល​២៩​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​៕

​