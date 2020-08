​ភ្នំពេញ​ ៖​ តារា​ស្រី​ពហុ​ជំនាញ​អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម បានបង្ហាញ​ពី​គំនិត​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​លើ​ស្នាដៃ​នៃ​ចម្លាក់​ដែល​បាន​បន្សល់ទុក​ពី​សំណាក់​ដូនតា​បុរាណ​ខ្មែរ​ជាច្រើន​។

តាមរយៈ​រូប​ភាពជា​ច្រើន​សន្លឹក​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បន្ត​បង្ហោះ​ចែករំលែក​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ពី​សំណាក់​តារាចម្រៀង​អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម នេះដែរ​កំពុង​ទ​ទួល​បានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ពី​សំណាក់​មហា​ជន​និង​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​។

​អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម បាន​លើកឡើង​ថា​ ដូនតា​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ មាន​ទេពកោសល្យ​ខ្ពស់ ដោយសារ​ការព្យាយាម អត់ធ្មត់​ការ​គោរព និង​ឲ្យ​តម្លៃ។ ក្រឡេក​មើល​ចម្លាក់​នី​មួយៗ​មើល​ទឹកមុខ​ពោរពេញ​ដោយ​អំណាច ភាព​ស្ងប់ស្ងាត់​គំនិត​បញ្ញាញាណ។

ការ​លើកឡើង​របស់​អ្នកនាង ខាត់ សុ​ឃីម នេះ​ស្រប​ពេល​មាន​ផេ​ក​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កមួយ​បញ្ចេញ​រូបភាព​ចម្លាក់​ដូនតា​ខ្មែរ​ពី​បុរាណ​ប្រមាណ​ជាង​៦០​សន្លឹក​ បង្កប់ន័យ​ដូច្នេះ​ថា​ចម្លាក់​ខ្មែរ នៅ​សារមន្ទីរ ធំ​បំផុត​របស់​ពិភពលោក (The best Cambodian Statue 7th-12th century at Met ropolitan museum (USA) & Gui met Museum(France)៕

ចាន់​រ៉ា