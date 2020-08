លោក William Shakespeare​ ជាអ្នកនិពន្ធល្បីល្បាញមួយរូបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនាសតវត្សរ៍ទី ១៦។ លោកជាអ្នកនិពន្ធឆ្នើមផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ ​ប្រលោមលោក និងប្រវត្តិសាស្រ្តផងដែរ។ ពីក្រោយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរន្ទឺ មានរឿងមួយចំនួនដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹងពីកវីរូបនេះឡើយ។

តើមានអ្វីខ្លះទៅ ដែលយើងមិនទាន់ដឹងពីអ្នកនិពន្ធជើងខ្លាំង William Shakespeare​?

១. លោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីចំណាស់ជាងខ្លួន

ក្នុងវ័យ ១៨ ឆ្នាំ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៥៨២ លោក William បានរៀបការជាមួយ Anne Hathaway ដែលជាកូនស្រីកសិករម្នាក់ មានអាយុលើសខ្លួន ៨ ឆ្នាំ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកទាំងពីរមិនបានប្រារព្ធធំដុំទេ ដោយគ្រាន់តែចូលប្រកាសក្នុងព្រះវិហារប៉ុណ្ណោះ។

៦ ខែក្រោយរៀបការ William បានស្វាគមន៍កូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ Susunna ហើយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៥៨៥ លោកទទួលបានកូនភ្លោះគឺ Hamnet និង Judith ។ មិនសូវមានអ្នកដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីប្រពន្ធមួយគូនេះទេ ព្រោះពួកគេរស់នៅបែកគ្នា។

២. លោកបាត់ដំណឹងរវាងឆ្នាំ ១៥៨៥-១៥៩២

William Shakespeare បាត់ពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៥៨៥-១៥៩២ ។ ក្នុងកំឡុងពេល ៧ ឆ្នាំដែលលោកបាត់ដំណឹង ប្រវត្តិវិទូខ្លះបានប៉ាន់ស្មានថា លោកទៅធ្វើការជាគ្រូបង្រៀន អ្នកខ្លះថា លោករវល់សិក្សាផ្នែកច្បាប់ និងខ្លះទៀតថា លោកបានធ្វើដំណើរជុំវិញទ្វីបអ៊ឺរ៉ុបនិងបានចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ដែងនៅឯ Stratford។ យោងតាមទិន្នន័យមួយនាសតវត្សរ៍ទី ១៧ បានឲ្យដឹងថា អ្នកនិពន្ធរូបនេះភៀសខ្លួនបាត់ពីស្រុកកំណើត ក្រោយការរំខានពីអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុក។

៣.​ លោកគ្មានប្រជាប្រិយក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សា

អ្នកនិពន្ធនិយមបញ្ចប់រឿងបែបសោកសៅរូបនេះ មានគូប្រជែងនិងមនុស្សច្រណែនច្រើនក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន ជាពិសេសអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងលោក Robert Greene។ លោក Robert តែងតែច្រានចោលស្នាដៃ ព្រមទាំងប្រជាប្រិយភាពរបស់ William ថាមិនសមឈរឈ្មោះក្នុងសង្គម និងថាលោកជាមនុស្សគ្មានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវ។

៤. លោកជាសេដ្ឋីមួយរូប

ក្រៅពីល្បីល្បាញលើការនិពន្ធ លោកក៏ជាសេដ្ឋីមួយរូបនៅជំនាន់នោះ។ ទ្រព្យប៉ាន់ស្មាន នាគ្រានោះមានប្រមាណ ១.៤ ​លានដុល្លារ។ William ក៏មានវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃមួយនៅទីក្រុង Stratford-upon-Avon ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ។

៥. ស្នាដៃល្បីៗ

រឿងដែល​ William សរសេរឡើងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកពីអ្នកអានពីគ្រប់ទិសទី។ ជាពិសេសស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានយកផលិតជាល្ខោនសម្ដែង និងបញ្ចូលជាអក្សរសិល្ប៍ថែមទៀតផង។ ស្នាដៃល្បីៗរបស់លោកបែងចែកជាបីផ្នែករួមមាន សៀវភៅបែបកំប្លែង (រឿង The Taming of the Shrew និងរឿង Twelfth Night) សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្ត (Henry IV, Henry V និង Richard III) និងប្រលោមលោកសោកនាដកម្ម (រឿង Hamlet រឿង King Lear រឿង Othello ​និងរឿង Romeo and Juliet) ។

អ្នកនិពន្ធ William Shakespeare បានទទួលមរណៈភាពនាថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ១៦១៦ ក្នុងវ័យ ៥១ ឆ្នាំ នៅឯក្រុង Stratford-upon-Avon៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ HISTORY

