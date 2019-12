ចម្រៀង ៥បទដែលដក់ជាប់ក្នុងចិត្តប្រិយមិត្តមិនងាយបំភ្លេច

តន្ត្រីជាឱសថបំពេរអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ថ្លាឬកើតទុក្ខព្រួយនៅពេលបានស្ដាប់។ បច្ចុប្បន្ននេះផលិតករតន្ត្រីព្យាយាមផលិតបទចម្រៀងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញនូវសោតន្រ្ទីយារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្ត។ ចម្រៀងរាប់លានបទត្រូវបានលក់ចេញពាសពេញពិភពលោក។ យ៉ាងណាក្ដីមានបទចម្រៀងខ្លះ បានចេញលក់ជាយូរមកហើយ តែវាបានដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ដាប់មិនងាយនឹងបំភ្លេចឡើយ។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរចម្រៀងទាំង៥បទដែលល្បីល្បាញទាក់ចិត្តប្រិយមិត្តពិបាកនឹងភ្លេច៖

១. បទ PPAP

បទ PPAP ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ច្រៀងដោយតារាកំប្លែងជនជាតិជប៉ុនលោក PIKATARO។

២. បទ YOU RAISE ME UP

បទ YOU RAISE ME UP ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ច្រៀងដោយតារាចម្រៀងអៀរឡង់ WESTLIFE។

៣. បទ MR LONELY

បទ MR LONELY ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ ច្រៀងដោយតារាចម្រៀងកូនកាត់សេណេហ្គាល់-អាមេរិក AKON។

៤. បទ MY HEART WILL GO ON

បទ MY HEART WILL GO ON ជាចម្រៀងរៀបរាប់ទុក្ខសោករបស់តួស្រីក្នុងរឿងកប៉ាល់ Titanic ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ច្រៀងដោយតារាចម្រៀងកាណាដា CELINE DION។

៥. បទ I WILL ALWAYS LOVE YOU

បទ I WILL ALWAYS LOVE YOU ចេញលក់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ច្រៀងដោយតារាចម្រៀងអាមេរិក WHITNEY HOUSTON៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា