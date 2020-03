ក្រុមហ៊ុន Apple ចំណាយប្រាក់ ៥០០ លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងជុំវិញវិវាទ iPhone ស៊េរីចាស់

ក្រុមហ៊ុន Apple បានយល់ព្រមចំណាយប្រាក់ ៥០០ លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹងដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំមួយនេះថា បានបង្អាក់ប្រតិបត្តិការ iPhone ស៊េរីចាស់។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្ខនេះបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ និងពាក្យបណ្តឹង បន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់ថា នៅឆ្នាំ ២០១៧ កម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS របស់ខ្លួនបន្ថយល្បឿនលើទូរសព្ទ iPhone ចាស់ៗមួយចំនួន។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន Apple បានសុំទោសចំពោះការខ្វះតម្លាភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរសព្ទ និងបានអះអាងថា ការបង្កើតឡើងរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីការពារទូរសព្ទ iPhone ពេលបំពេញភារកិច្ចមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានអះអាងទៀតថា ទូរសព្ទនឹងបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើថ្មចាស់ ឬឧបករណ៍ត្រជាក់ខ្លាំង ឬថ្មកំពុងដំណើរការថាមពលទាប។ ផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Apple ថា បានជម្រុញអតិថិជនស្ងាត់ៗឲ្យបញ្ជារទិញទូរសព្ទដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ការទូទាត់សំណងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនបានអំពាវនាវឱ្យក្រុមហ៊ុន Apple បង់ប្រាក់ឱ្យអតិថិជនចំនួន ២៥ ដុល្លារសម្រាប់ទូរសព្ទ iPhone មួយគ្រឿង។ វានឹងទូទាត់ទៅលើម្ចាស់ទូរសព្ទ iPhone ពីមុននិងបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមាន iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus ឬ SE ដែលដំណើរការដោយ iOS 12.2.1និងទូរសព្ទ iPhone ផ្សេងទៀតដូចជា iPhone 7 និង 7 Plus ដែលដំណើរការដោយ iOS 11.2 ។ សរុបការចំណាយទឹកប្រាក់លើទូរសព្ទទាំងនេះប្រមាណ ៣១០ លានដុល្លារ។ ក្រុមហ៊ុន Apple បានបដិសេធរាល់ការធ្វើខុសក្នុងករណីនេះ ដោយមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេកាលពីថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញនេះ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា