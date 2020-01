១៤ សន្លឹករូបភាពឈុតក្រៅឆាករបស់ភាពយន្តល្បីៗ

លោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយនូវភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗជាច្រើនដូចជា រឿង “Thor” ឬ រឿង “Twilight ” ជាដើម។ លោកអ្នកក៏ប្រហែលជាបានកោតសរសើរនូវទឹកដៃផលិតនូវភាពយន្តទាំងនោះផងដែរ។ ប៉ុន្តែតើលោកអ្នក បានដឹងទេថា ភាពយន្ដល្បីទាំងនោះ គេប្រើបច្ចេកទេសថតយ៉ាងណា? ទីនេះ KPT Plus សូមនាំប្រិយមិត្តមកទស្សនារូបភាពឈុតក្រៅឆាករបស់ភាពយន្តល្បីៗខាងក្រោមជាមួយគ្នា៖

សត្វចចកនៅក្នុងរឿង Twilight

តួអង្គ Thor នៅក្នុងរឿង Avengers: Endgame

នេះជារបៀបដែល Superman ហោះ

ការពិតស្លាបរបស់ Maleficent មិនធំដូចយើងឃើញឡើយ

ហ្វូងមនុស្ស នៅក្នុងរឿង “Star Wars” ភាគ១

បុរសចំណាស់ Steve Rogers នៅក្នុងរឿង ” Captain America”

Ryan Reynolds នៅក្នុងរឿង Detective Pìkachu

Tweedledee និង Tweedledum នៅក្នុងរឿង “Alice in Wonderland”

ចោរសមុទ្រល្បីល្បាញ Davy Jones នៅក្នុងរឿង “Pirates of the Caribbean”

រឿង Guardians of the Galaxy

រឿង The Lord Of The Rings

រឿង Dawn of the Planet of the Apes

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា