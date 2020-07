ថតមួយប្លង់នេះ Bifern ស្ទើរដួលផ្ងាកក្រោយទាំងជំហរ ពេលត្រូវច្រានមួយទំហឹងមនុស្សប្រុស

View this post on Instagram

ฉากนี้ออนแล้ว ลงได้ 5555… เรื่องของเรื่องคือซีนนี้คุณพิงค์ต้องเข้าไปผลักชาญฉลาดเพื่อปกป้องพีท.. ก่อนหน้านี้เล่นไม่ผ่านเพราะไม่กล้าผลักพี่ดิว กลัวพี่ดิวเจ็บ พี่ @phaoon เลยบอกว่าผลักไปเลยแรงๆ นี่ก็คิดในใจ ได้!!! จะผลักให้พี่ดิวกระเด็นไปเลย!!! … พอ 5..4..3..2 ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าาาาา