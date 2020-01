ភ្នំពេញ​ ៖​ ជា​លើកដំបូង និង​មិន​ធ្លាប់មាន​ពីមុនមក​នៅ​កម្ពុជា ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2020 នឹង​រៀបចំ​ធ្វើ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ពេល​ថ្ងៃទី​៩ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​ផ្សារ​បុរី​រុងរឿង ស្ថិតនៅក្នុង​សង្កាត់​ជ្រោយចង្វារ រាជធានី​ភ្នំពេញ ជាមួយ​សៀវភៅ​ប្រមាណ​ជាង ១ លាន​ក្បាល ដោយ​លក់​បញ្ចុះតម្លៃ​ចាប់ពី ៥០% ដល់ ៩០% នៃ​តម្លៃ​ដើម​របស់​សៀវភៅ​។

​សៀវភៅ​គ្រប់​ប្រភេទ រួមមាន​ដូចជា សៀវភៅ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួនឯង​, សៀវភៅ​ប្រលោមលោក​, សៀវភៅ​ពិត​, សៀវភៅ​សម្រាប់​កុមារ​, សៀវភៅ​យុវវ័យ និង​សៀវភៅ​ជាច្រើន​ប្រភេទ​ទៀត ដែល​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​បាន​សម្រាប់​តម្រូវការ​រប​ស់​ខ្លួន​។

​ជាពិសេស​នោះ គឺ​ស្វែងរក​សៀវភៅ​ពី​អ្នកនិពន្ធ ដែល​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត ដូចជា សៀវភៅ​លក់ដាច់​ជាងគេ​ប្រចាំ New York Times របស់លោក Rick Riordan និង សៀវភៅ​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ជីវិត របស់​អ្នកស្រី Oprah Winfrey ដែលជា​ម្ចាស់​កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្ត​តាម​ទូរទស្សន៍ និង​ជា​អ្នក​ផលិត​កម្មវិធី ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​។

​អ្នក​មិនគួរ​ឲ្យ​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​នេះ​កន្លងផុត​នោះទេ​។ អ្នក​គួរតែ​ស្វែងរក​សៀវភៅ​ថ្មីៗ ដ៏​ដូចជា​សៀវភៅ សរសេរ​ដោយ​អ្នកនិពន្ធ​ថ្មី​ជាច្រើន​ទៀត ដែល​យើង​ជឿជាក់ថា អ្នកនឹង​រកឃើញ​សៀវភៅ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មួយ​ក្បាល ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត ហើយ​ប្រហែលជា សៀវភៅ​នោះ អាច​កែប្រែ​ជីវិត​របស់​អ្នក​ផងដែរ​។

​នេះ​ជា​ហេតុផល​ទាំង ៧ ដែល​អ្នក​គួរតែ​មក​ចូលរួម ពិព័រណ៍​សៀវភៅ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2020 ៖

១.លោកអ្នក​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ សៀវភៅ​ពេញ​មួយ​រទេះរុញ ដោយ​គ្រាន់តែ ថតរូប​របស់​អ្នក​នៅក្នុង​សាល​ពិព័រណ៍ ឬ​សៀវភៅ​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ ហើយ​បង្ហោះ​រូបនោះ​ទៅក្នុង Facebook ឬ Instagram ជាមួយនឹង​សញ្ញា (Hashtag) #BBWPHNOMPENHPHOTOFUN និង #BBWPhnom​Penh2020 ដើម្បី​មានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំថ្ងៃ និង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ ជាមួយ​សៀវភៅ​ពេញ​មួយ​រទេះរុញ​។

​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំថ្ងៃ នឹងត្រូវ​ប្រកាស​ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ នៅពេល​ល្ងាច ចំណែក​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ សម្រាប់​ការប្រកួត​ថតរូប​នេះ​វិញ នឹង​ប្រកាស​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃទី​១៩ ខែ​មករា​។ កុំ​ភ្លេច​ណា​!

២.ទទួលបាន​បទពិសោធន៍​ថ្មី ជាមួយ​ការអាន ”​សៀវភៅ​វេទមន្ត​” ពេលវេលា​របស់​អាណាព្យាបាល និង​បុត្រា​បុត្រី កាន់​តែមាន​ខ្លឹមសារ និង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​តួអង្គ ក្នុង​សៀវភៅ​វេទមន្ត ដែល​មាន​សកម្មភាព​រស់រវើក ផុស​ឡើង ដោយ​បច្ចេកវិទ្យា Augmented Reality។

“​សៀវភៅ​វេទមន្ត​” ចំនួន​១៤​ចំណងជើង​រួមមាន​ សៀវភៅ​អប់រំ និង សៀវភៅ​និទាន​មុន​ចូល​គេង ដែល​ល្បីៗ​ក្នុងឆ្នាំនេះ ដូចជា Little Red Riding Hood, The Three Little Pigs, Let’s Learn Alphabet ABC, Disney Frozen: A Sleepover Party, Disney Winnie The Pooh: Fun With First Words និង សៀវភៅ​អប់រំ​២​ប្រភេទ ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា ABC Fun With Mickey និង 123 Fun with Mickey និង​សៀវភៅ​ជាច្រើន​ទៀត​។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណោះ​នោះទេ ការទិញ​សៀវភៅ នឹងមាន​ភាពងាយស្រួល​ជាង​នេះ​ជាមួយ​ការទិញ​ចំនួន ៧​ក្បាល ថែម​ជូន​១​ក្បាល​។ សូម​កុំ​ឲ្យ​ឱកាស​ដ៏​ពិសេស​នេះ​រំលង​ទៅ​ឲ្យ​សោះ​។

៣.ចុះឈ្មោះ​ជា​សមាជិក ដើម្បី​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ចុងក្រោយ នៅពេល​មាន​ការលក់​បញ្ចុះតម្លៃ លើ​សៀវភៅ​ណាមួយ អ្នក​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ ដើម្បី​ក្លាយទៅជា​សមាជិក​របស់ Wolf Pack ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ នៅ​ច្រកចូល​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2020 ឬ​តាមរយៈ​គេហទំព័រ https://bigbadwolfbooks.com/kh/signup/​។

៤.កុំ​ខកខាន​មករក​មើលសៀវភៅ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ របស់​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ និង​សម្ភារៈ​លេង​កម្សាន្ត​របស់​កុមារ ស្វែងរក​សៀវភៅ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ របស់​អ្នកនិពន្ធ​ខ្មែរ ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត នៅ​ពិព័រណ៍ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2020​។

​ហើយ​លោកអ្នក​ក៏​អាច​ស្វែងរក​អ្វី​ផ្សេង ក្រៅពី​សៀវភៅ​បានដែរ​! សូម​អញ្ជើញ​មក​ចូលរួម​ពិព័រណ៍ រួចហើយ​ដើរ​សំដៅទៅ​កាន់​ផ្នែក សម្ភារៈ​លេង​កម្សាន្ត​របស់​កុមារ។ យើង​ធានាថា លោក​អ្នកនឹង​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជាមួយ​របស់​ល្អៗ ជាច្រើន​នៅទីនេះ សម្រាប់​កូនៗ​របស់​អ្នក​។

៥. ផ្សព្វផ្សាយ​វប្បធម៌ ​នៃ​ការអាន​សៀវភៅ​!

​ពិព័រណ៍​នេះ មាន​គោលបំណង​ចម្បង ជួយ​អ្នក​ដែល​គ្មាន​លទ្ធភាព​ទិញ​សៀវភៅអាន ឲ្យ​ទទួលបាន​សៀវភៅអាន ដូច​អ្នក​ដ៏ទៃទៀត ក្នុងតម្លៃ​ទាប​បំផុត​។ ហើយ​តាមរយៈ​បញ្ជរ Red Readerhood ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅក្រោយ​កន្លែង​គិតលុយ លោកអ្នក​អាច​ទិញ​សៀវភៅ រួចហើយ​បរិច្ចាគ​សៀវភៅ​នោះ ទៅ​ឲ្យ​អង្គការ​ដែលជា​ដៃគូ​របស់ Big Bad Wolf Book នៅ​កម្ពុជា​។ សៀវភៅ​ដែល​បរិច្ចាគ នៅ Red Readerhood នឹង​ផ្ដល់​ទៅ​ឲ្យ​ក្មេងៗ​ដែល​ខ្វះខាត គ្មាន​លទ្ធភាព ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគេ​ទទួលបាន​ការអាន​សៀវភៅ ដូច​អ្នក​ដទៃទៀត​ដែរ​។

​

នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​មួយ សម្រាប់​លោកអ្នក ចូលរួម​ចែករំលែក ភាព​រីករាយ​នៃ​ការអាន​សៀវភៅ​ដល់​ក្មេងៗ​ដែល​ខ្វះខាត នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​កែប្រែ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ តាមរយៈ​ការអាន​សៀវភៅ​។

៦.ញុំា​អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​, អាន​សៀវភៅ និង​រីករាយ​ជាមួយ​មិត្តភ័ក្ដិ

​សូមអ្នក ស្រែក​ឃ្លាន​សៀវភៅ ដូច សត្វ​ចចក ស្រែក​ឃ្លាន​ចំណី ដូច្នេះ​ដែរ​! ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ឃ្លាន​ចំណី សូមកុំ​ភ័យ​! សូម​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​ស្ដង់​អាហារ ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅក្នុង​បរិវេណ ​នៃ​សាល​ពិព័រណ៍​។ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ មាន​អនាម័យ ត្រូវបាន​រៀបចំ​ដើម្បី​បម្រើ​ជូន​លោកអ្នក​គ្រប់ពេលវេលា​។

៧.ទិញ​សៀវភៅ​ច្រើនពេក យកទៅ​ផ្ទះ​មិន​អស់​មែន​ទេ​?

​មិនមែនជា​បញ្ហា​នោះ​ទេ​! ក្រុមហ៊ុន​ដឹកជញ្ជូន នឹង​ជួយ​ដឹកជញ្ជូន​សៀវភៅ​ពី ពិព័រណ៍ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2020 ទៅផ្ទះ​របស់​អ្នក ឬ​ទៅកាន់​ទីតាំង​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​។

​សូម​ទៅកាន់​បញ្ជរ ក្រុមហ៊ុន​សេវា​ដឹង​ជញ្ជូន ដែលមាន​ទីតាំងនៅ​ច្រកចេញ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​។

​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ពិ​ព័រ​ណ៌​សៀវភៅ Big Bad Wolf Book Phnom Penh 2019 សូម​ចូល ទៅកាន់​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ផ្លូវការ https://www.facebook.com/bbwbookskh/​។

​សូមកុំ​ខកខាន​ឱកាស ក្នុងការ​ស្វែងរក​សៀវភៅ​ថ្មីៗ ល្អ នៅក្នុង​កម្មវិធី​តាំងពិព័រណ៍​សៀវភៅ Big Bad Wolf Book នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ពីថ្ងៃ​ទី​៩ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​២០ ខែមករា ចាប់ពី​ម៉ោង​៩ ព្រឹក ដល់​ម៉ោង ១២​អធ្រាត្រ នៅ​ផ្សារ​បុរី​រុងរឿង ស្ថិតនៅក្នុង​សង្កាត់​ជ្រោយចង្វារ រាជធានី​ភ្នំពេញ​៕​