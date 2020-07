ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជួន បានថ្លែងថា ក្រសួងទទួលបានការ​ឯកភាពពីអ្នក​ពាក់ព័ន្ឋ​រួចជាស្រេច លើការបំពាក់​កាមេរ៉ា​ចាប់ល្បឿនយានយន្ត នៅផ្លូវជាតិលេខ៣។

ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រចាំឆមាសទី១ និងទិសដៅការងារ​ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ២រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ​​ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​សាធារ​ណការ និងដឹកជញ្ជួន បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រសួងបានត្រួតពិនិត្យ និងកំណត់ទីតាំងដាក់កាមេរ៉ាអចល័ត ចំនួន១០កន្លែង នៅតាមផ្លូវជាតិ​លេខ​​៣ ​សម្រាប់​ពិនិត្យការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថា គម្រោងពង្រីក និងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ៣ ពីភ្នំពេញ ទៅក្រុងកំពត ​មានប្រវែងសរុប១៣៤,៨២៦គីឡូម៉ែត្រ ត្រូវបានចែកជាពីរដំណាក់កាល ៖ ដំណាក់​កាល​ទី១ ​ពីចោមចៅ (ភ្នំពេញ) ទៅបែកគុស ប្រវែង៦៩,៩០ គីឡូ​ម៉ែត្រ ត្រូវពង្រីកទទឹងតួផ្លូវរហូតដល់ ២៤,៥ម៉ែត្រ ជាប្រភេទផ្លូវបេតុងកៅស៊ូ(AC) កម្រាស់​៩សង់ទីម៉ែត្រ ចែក​ចេញជា៤គន្លង (២​គន្លងទៅ២គន្លងមក)។

ដំណាក់កាលទី២ ពីបែកគុស ទៅក្រុងកំពត ប្រវែង៦៤,៩២៦គីឡូម៉ែត្រ ជាប្រភេទផ្លូវACកម្រាស់៧​សង់ទី​ម៉ែត្រ ត្រូវពង្រីកទទឹងតួផ្លូវរហូតដល់១២ម៉ែត្រ​ចែក​ជា​២​គន្លង។

គម្រោងនេះគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ២១៩,៩១១លានដុល្លារអាមេរិក ជាហិរញ្ញប្ប​ទាន​សម្បទានពី​សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រួមនឹងថវិកាបដិភាគរបស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន​សាជីវ​កម្មស្ពាន និងថ្នល់ចិន (China Road and Bridge Corporation) ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុន​ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសំណង់ ក្វាងចូវ វ៉ានអាន (Guangzhou Wanan Construction Supervision Co., Ltd) ។

សូមជំរាបថា គម្រោងផ្លូវជាតិលេខ៣ ​នឹងបញ្ចប់នៅ​កំឡុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ៕

ចុចអាន ៖ ក្រសួង​​គ្រោងចេញ​បណ្ណបើកបរ​អន្តរជាតិ