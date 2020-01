វីរុសថ្មីនៅចិនបានប្រែម៉ាកាវទៅជាទីក្រុងដ៏ស្ងាត់ដូចទីក្រុងខ្មោច

ទឹកដីចិនម៉ាកាវដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលកាស៊ីណូដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក បានប្រែក្លាយជាទីប្រជុំជនខ្មោច បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានប្រកាសនូវវិធានការការពារដើម្បីរក្សាភ្ញៀវទេសចរឱ្យនៅឆ្ងាយពីការផ្ទុកវីរុសថ្មី។

ម៉ាកាវជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនិងជាទីតាំងតែមួយគត់របស់ប្រទេសចិនដែលបើកល្បែងស៊ីសងកាស៊ីណូស្របច្បាប់ ហើយភ្ញៀវទេសចរជាង ៩០% គឺមកពីប្រទេសចិន។

រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថា រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក តួលេខចុងក្រោយបានបង្ហាញថា ភ្ញៀវទេសចរបានធ្លាក់ចុះ ៦៩% ។

ការទប់ស្កាត់ភ្ញៀវទេសចរត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវីរុសកូរ៉ូណាបានលេចឡើងនាចុងឆ្នាំ២០១៩ នៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអ៊ូហាន។ ការផ្ទុះឡើងនេះជម្រុញឱ្យក្រុមអ្នកវិភាគព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលល្បែងក្នុងកាស៊ីណូយ៉ាងតិចក៏ ៣០%ដែរ ។

តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ប្រតិបត្តិករកាស៊ីណូបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃពុធនេះចំនួន ៦ %សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន MGM China Holdings Ltd, ៥,៧ %សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Sands China Ltd ៤,៨ %សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Wynn Macau Ltd និង ៤.៧% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Galaxy Entertainment Group Ltd ។

ការតភ្ជាប់បណ្តាញដឹកជញ្ជូនជាមួយចិនដីគោកត្រូវបានកាត់បន្ថយ ធនាគារនិងធុរកិច្ចនានាត្រូវបានបិទទ្វារមួយរយៈ ចំណែកឯការហោះហើរនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមសាឡាងរាប់សិបក៏ត្រូវបានលុបចោល។ រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក៏បានពន្យាពេលឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះចំពោះសាលារដ្ឋផងដែរ។

កាលពីថ្ងៃអង្គារនេះ កន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅម៉ាកាវដែលមានឈ្មោះថា Ruins of St Paul ត្រូវបានគេបិទទ្វារចោល ខណៈដែលផ្សារទំនើបនិងហាងអាហារតាមផ្លូវល្បីៗផ្សេងទៀតក៏មិនបានបើកទ្វារដែរ។

កាស៊ីណូនៅតែបន្តបើក បើទោះបីជាប្រតិបត្តិករបានបិទភោជនីយដ្ឋាននិងលុបចោលរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ក្ដី។ លោក Ho Iat Seng នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនម៉ាកាវមានប្រសាសន៍ថា កាស៊ីណូអាចនឹងបិទទ្វារប្រសិនបើវីរុសនៅតែបន្តរីករាលដាល។

វីរុសថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា “2019-nCoV” ត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងថា បានផ្ទុះក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នៃខេត្តហ៊ូប៉ី ដែលមានប្រជាជនចំនួន ១១ លាននាក់។

បន្ទាប់ពីផ្ទុះនូវវីរុសកូរ៉ូណានេះ រដ្ឋាភិបាលម៉ាកាវបានស្នើសុំអ្នកទេសចរទាំងអស់មកពីខេត្តហ៊ូប៉ីឲ្យចាកចេញពីទីក្រុង ខណៈដែលម៉ាកាវមាន ៧ ករណីដែលបានឆ្លងនូវវីរុសនេះ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា