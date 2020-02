ការប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​ពូ​ល G នៃ​ពានរង្វាន់ AFC CUP 2020 បានបញ្ចប់​ប្រកួត​ទី​ពីរ​របស់​ខ្លួន​នា​រាត្រី​ថ្ងៃអង្គារ ទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ដោយ ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង បាន​យកឈ្នះ​ក្រុម Bali United របស់​ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ ដោយ​លទ្ធផល ២ ទល់នឹង ១​។

ការប្រកួត​ដែល​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង យកឈ្នះ Bali United ២​ទល់​១ គឺ ២​គ្រាប់​របស់​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង រកបាន​ដោយ​កីឡាករ ហ៊ួ​យ ផល្លី​ន នៅ​នាទី​១២ និង​គ្រាប់​ទី​២ ដោយ​កីឡាករ Mbarga Privat នៅ​នាទី​១៩ ខណៈ Bali United សង​មកវិញ​បាន ១​គ្រាប់​ដោយ​កីឡាករ Ilija Spasojević​។

ជា​មួយ​នឹង​លទ្ធផល​បែបនេះ ថ្លែង​នៅ​ក្រោយ​ចប់​ការប្រកួត លោក Conor Nestor ដែល​ជា​គ្រូបង្វឹក​របស់​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង បាន​លើកឡើងថា​៖ “​ខ្ញុំ​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ដល់​អ្នកគ្រ​ប់​គ្នា​ដែល​បាន​គាំទ្រ អ្នកគាំទ្រ​របស់​យើង​មកពី​ខេត្តស្វាយរៀង និង​អ្នកគាំទ្រ​ទាំង​នៅ​ភ្នំពេញ និង​នៅតាម​បណ្ដា​ខេត្ត​នានា វា​ពិតជា​រឿង​ចំ​បាច់​ណាស់ នៅពេលដែល​យើង​ត្រូវការ​ថាមពល​បន្ថែម​នៅ​នាទីចុងក្រោយ ខ្ញុំ​គិតថា​គឺ​មកពី​ពួកគាត់​ទាំងអស់​នេះឯង ដែល​នេះ​គឺជា​អ្វីដែល​យើង​ត្រូវការ​”​។

គ្រូ​បង្វឹក​សញ្ជាតិ​អៀរ​ឡង់​រូបនេះ​បាន​បង្ហាញថា ៖ “​ពិតណាស់ យើង​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​ពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​វាយបក ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ក្លាយ​ជា​ក្រុម​ដែល​លេង​ទម្រង់​វាយបក​នោះ​ទេ ពីព្រោះ​ការលេង​ទម្រង់​វាយបក​បែបនេះ គឺ​បាន​ន័យ​ថា ​យើង​អត់​មាន​បាល់​លេង មានន័យថា​យើង​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​បាល់ ហើយ​មានន័យថា​នៅ​វគ្គ​ទី​២ យើង​ធ្លាក់​កម្លាំង​ជាង​គូប្រកួត ដូច្នេះ​ការលេង​ការពារ​ច្រើន​នៅ​វគ្គ​ទី​២ មិន​មែន​ជា​កលល្បិច​ឡើយ យើង​មិនអាច​រក្សា​បាល់​បាន​ល្អ​ប៉ុន្មាន​ឡើយ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ត្រូវតែ​ឲ្យ​តម្លៃ​ទៅ​គូប្រកួត​របស់​យើង ពួកគេ​គឺជា​ក្រុម​ដែល​ខ្លាំង បើទោះ​បី​ជា​ពេលខ្លះ​យើង​ចង់​រក្សា​បាល់ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​មិន​អនុញ្ញាត​នោះ​ឡើយ ហើយ​យើង​មានការ​គោរព​ចំពោះ Bali United ហេតុដូច​នេះ​ទើប​បាន​ជា​យើង​ធ្វើការ​កាន់តែ​ធ្ងន់ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ក៏​ត្រូវ​ឲ្យ​តម្លៃ​ដល់​កីឡាករ​របស់ខ្ញុំ​ទាំងអស់​ផងដែរ ពីព្រោះ​នៅពេលដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ការពារ​ច្រើន យើង​ត្រូវតែ​រត់​កាន់តែខ្លាំង ហើយ​ពួកគេ​រត់​មិន​ឈប់​ឡើយ”។

ដោយឡែក​គ្រូ​ជំនួយ​របស់​ក្លិប Bali United លោក Eko Purjianto វិញ​បានលើកឡើង​ផងដែរ​ថា “​ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​តាំង​ពី​ដើម វា​មិនមែនជា​រឿង​ងាយស្រួល​ឡើយ​ក្នុង​ការលេង​ជាមួយ ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង​។ វា​ជា​ការ​ប្រកួត​ដ៏​ល្អ ដ៏​លំបាក ប៉ុន្តែ​យើង​ក៏បាន​បង្កើត​ឱកាស​ជាច្រើន​ផងដែរ ប៉ុន្តែ​អាចធ្វើ​បានតែ ១​គ្រាប់ នេះ​គឺជា​បាល់ទាត់ ហើយ​ពួកគេ​រៀបចំ​បានល្អ និង​លេង​វាយបក​បាន​យ៉ាង​ល្អ ដោយ​ពួកគេ​រកបាន ២​គ្រាប់ ហើយ​យើង​អា​ចរក​បានតែ ១​គ្រាប់​”​។

សូម​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា លទ្ធផល​ឈ្នះ​របស់​ព្រះខ័ន​រាជ​ស្វាយរៀង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួន​ត្រូវ​ឡើងមក​ឈរ​នៅ​លេខ​២ ក្នុង​ពូ​ល G បណ្ដោះអាសន្ន ដោយ​គិត​លើ​រូបមន្ត Head to Head (​ឈ្នះ​លើ Bali នេះ​ផ្ទាល់​) ដោយមាន ៣​ពិន្ទុ​ស្មើគ្នា និង​បន្ទាប់ពី​មួយគូ​ទៀត​ដែលជា​ក្រុម​រួម​ពូ​ល​ជាមួយគ្នា ការប្រកួត​រវាង Ceres Negros ជាមួយ Than Quang Ninh បានបញ្ចប់​ទៅដោយ​ស្មើគ្នា ២​ទល់​២ នាំ​ឲ្យ Ceres Negros ឈរ​នៅ​លេខ​១ មាន​៤​ពិន្ទុ និង Than Quang Ninh នៅ​បាត​តារាង​មាន ១​ពិន្ទុ៕

ម៉េង ហួរ