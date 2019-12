ភ្នំពេញ​ ៖​ លោក ជាំ​ង តា​យ​អ៊ី​ន (Jiang Dai Yun) នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន់​ស្ត្រា​ក់សិន ថ្លែងថា ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ លោក​បាន​វិនិយោគទុន​ប្រមាណ​១០​លាន​ដុល្លារ​អាម៉េរិក ដើម្បី​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​នៅ​កម្ពុជា​គឺ King Shore Construction (Cambodia )Ltd និង​ក្រុមហ៊ុន King Shore Glass (Cambodia )Co., Ltd. ក្នុង​គោលបំណង​វិនិយោគ និង​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​លើ​វិស័យ​សំណង់ និង​ការ​ឌី​ហ្សា​ញ​តុបតែង​នៅ​កម្ពុជា​។

នៅក្នុង​ពិធី​បើកសម្ពោធ​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន​ស្ត្រា​ក់សិន (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ឯ​.​ក និង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន​ស្ត្រា​ក់សិន (​ខេ​ម​បូ​ឌា​) ឯ​.​ក កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី ២២ ខែ​ធ្នូ​នេះ ​នៅ​សណ្ឋាគារ ហ្វួ​ង សាន រាជធានី​ភ្នំពេញ លោកនាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន់​ស្ត្រា​ក់សិន​បន្ត​ថា បន្ទាប់ពី​ទទួលបាន​លិខិត​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កាលពី​ខែតុលា ​ឆ្នាំ​២០១៩ និង​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ពី​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​នគររូបនីយកម្ម និង​សំណង់​កាលពី​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៩​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន់​ស្ត្រា​ក់សិន ខេ​ម​បូ​ឌា ឯ​.​ក (King Shore Construction (Cambodia )Ltd) បាន​ត្រូវ​សម្ពោធ​ដាក់​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ នាពេលនេះ​។

លោក​បាន​លើក​ឡើង​ទៀត​ថា កម្ពុជា​និង​ចិន​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​និង​ជិតស្និទ្ធ កម្ពុ​ជា​មាន​សុខសន្តិភាព កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ថេរ និង​មាន​សក្តានុពល​ផ្នែក​វិស័យ​សំណង់ ទាំងនេះ​ជា​មូលហេតុ​ដែល​លោក​បាន​ចូល​មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​។ ឃី​ង ស ខន់​ស្ត្រា​ក់សិន នឹង​នាំមក​នូវ​វិស័យ​សំណង់​និង​ការ​តុបតែង ដែល​ល្អ គុណភាព​ខ្ពស់ និង​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ មក​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា ជាពិសេស​ចូលរួមចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​កាន់តែ​រីកចម្រើន​។ លោក​បន្ថែម​ថា សំណង់​ដែល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សហគ្រាស​ចិន​របស់​លោក មាន​ច្រើន​ដូចជា សណ្ឋាគារ​ល្បី​ៗ​លំដាប់​អន្តរជាតិ ដូចជា Hyatt ,Shangrilla ,Marriott ព្រមទាំង អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ អគារ​ពាណិជ្ជកម្ម មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​ធំៗ អគារ​ការិយាល័យ​រដ្ឋា​ភិ​បាល សារមន្ទីរ មហោស្រព និង ផ្លូវ​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី​ជាដើម​។

លោក ជួង ហួយ​ហ័​រ (Zhuang Huihua) ប្រធាន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល King Shore Construction (Cambodia )Ltd បាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ចូល​មក​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​របស់​ក្រុមហ៊ុន គឺជា​សមិទ្ធផល​មួយ​នៃ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​ផ្លូវ​មួយ​ខ្សែក្រវាត់​មួយ​។ ​លោក​នឹង​ខិតខំ​ដើម្បី​ជួយ​អភិវឌ្ឍ​និង​ជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ឈរ​លើ​ផលប្រយោជន៍​រួម​។ លោក​បាន​បញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹង​ដែរ​ថា គោលដៅ​របស់​លោក​ចង់​ធ្វើ​ឲ្យ King Shore Construction​ក្លាយ​ជា​សហគ្រាស​ខាង​តុបតែង​ស្ថាបត្យកម្ម​លំដាប់​លេខ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​៣​ទៅ​៥​ឆ្នាំ​ខាងមុខ​និង​ពង្រីក​ទៅ​ទីផ្សារ​អាស៊ាន ដោយ​យក​កម្ពុជា​ជាទី​ផ្សារ​មូលដ្ឋាន​យុទ្ធសាស្ត្រ។

លោក មាន ចាន់​យ៉ា​ដា អភិបាលរង​រាជធានី​ភ្នំពេញ តំណាង​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់ លោក ឃួ​ង ស្រេង អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ថ្លែងថា បច្ចុប្បន្ននេះ​យើង​មាន​សំណង់​បុរី និង​បណ្តុំ​ផ្ទះល្វែង​ចំនួន ២៣៧​កន្លែង និង​មាន​អគារ​ខ្ពស់​ៗ​ចំនួន ១.២៤៧​អគារ ហើយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ យើង​ទទួលបាន​គម្រោង​សាងសង់​ថ្មី​ចំនួន ១.០៣០​គម្រោង លើ​ផ្ទៃក្រឡា​សំណង់​សរុប​ជាង ៦,៦ លាន​ម៉ែត្រក្រឡា ដែលមាន​ទំហំ​ទុនវិនិយោគ​ប៉ាន់ស្មាន​ជាង ៣,៤​ពាន់​លាន​ដុល្លា​អាមេរិក​បន្ថែមទៀត ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាន់​តែមាន​ភាពស្រស់​បំព្រង មិន​ចាញ់​បណ្តា​ទីក្រុង នៃ​ប្រទេស​ក្បែរ​ខាង និង​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​ឡើយ​។ ទាំងនេះ​អាស្រ័យ​ដោយ​សន្តិភាព គឺមាន​តម្លៃ​មិនអាច​កាត់ថ្លៃ​បាន ដែល​យើងទាំងអស់គ្នា ត្រូវ​រួបរួមគ្នា ដើម្បី​ការពារ​សន្តិភាព ស្ថិរភាព​នយោបាយ​សន្តិ​សុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សមិទ្ធផល​នានា ដែល​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​យើង បាន​ខិតខំ​ពុះពារ​ជម្នះ​រាល់​ការលំបាក​ខ្លាំងណាស់ ទម្រាំ​ដណ្តើមបាន​សន្តិភាព និង​ផ្តល់​ការអភិវឌ្ឍ​រីកចម្រើន​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ដូច​សព្វថ្ងៃនេះ។ លោក​បញ្ជាក់ថា ជាការ​ពិតណាស់ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នៅមាន​សក្តានុពល​រីកលូតលាស់​ខ្ពស់ និង​មាន​កាលានុវត្តភាព​ក្នុង​ការធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន ដែល​យើង​អាច​និយាយបានថា ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅមាន​លំហ​សម្រាប់ធ្វើ​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ចំនួន​ដ៏​ច្រើន​នា​ពេល​ខាង​មុខ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ គឺជា​ជន្ទល់​ដ៏​សំខាន់​មួយ នៃ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​ក​ម្ពុ​ជា​។ ថ្ងៃនេះ​ក្នុងនាម អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក​បាន​ស្វាគមន៍ និង​អបអរសាទរ​យ៉ាង​ក្លៀវក្លា​ចំពោះ​ការសម្រេចចិត្ត​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឃី​ង ស ខន​ស្ត្រា​ក់សិន ជា​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម​ចិន ដែល​បាន​បើក​ដំណើរ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​សំណង់ និង​ដេ​គ័​រ​សំណង់​អគារ​។ លោក​ជឿជាក់​ថា តាមរយៈ​វត្តមាន​របស់​ក្រុមហ៊ុន នឹង​រួមចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​តុបតែង​លម្អ​សំណង់​អគារ​ទាំង​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា កាន់​តែមាន​វឌ្ឍនភាព គុណភាព និង​ប្រណីតភាព តាមរយៈ​ការរួមបញ្ចូល នៃ​គំនិត​ស្ថាបត្យកម្ម​ថ្មីៗ ជាមួយនឹង​ស្ថាបត្យកម្ម​ក្នុងស្រុក បង្កើតបានជា​រចនាបទ នៃ​សំណង់​ទំនើប​ទាន់សម័យ និង​នៅតែ​រក្សាបាន​នូវ​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិខ្មែរ​៕

សុង​យោ