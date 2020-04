អ្នកមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសួតរយៈពេលយូរអង្វែងសុទ្ធតែជាស្ថានភាពដែល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលចូលសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ​ដោយសារ​វីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែមានលើសពីម្នាក់ក្នុងចំណោម ៥នាក់​ដែល​មាន​បញ្ហា​ទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង​ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរ។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

ការរកឃើញបង្ហាញឲ្យឃើញថា អត្រាកាន់តែខ្ពស់នៃអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបយ៉ាងនេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនិងស្ថិតនៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានការថែរក្សាព្យាបាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ ICUs (The Intensive Care Units) នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងបើមជ្ឈមណ្ឌល U.S. CDC (The U.S. Centers of Disease Control and Prevention) ដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ Morbidity and mortality weekly report ។

មនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលឆ្លងវីរុស Coronavirus វិវត្តន៍ពីរោគសញ្ញាមិនធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញតាមអាការៈក្តៅ ក្អក។ ដោយឡែកអាការៈដ៏ពិបាកធ្ងន់ធ្ងរវិញ គឺលេចចេញរោគសញ្ញាតាមអាការៈពិបាកដកដង្ហើម ទើបបានបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។ រីឯស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដុនដាប់ឡើងពេលកំពុងស្ថិតនៅព្យាបាលឯមន្ទីរពេទ្យ។

អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា មាន៧៨ភាគរយនៃអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក ICU ដែលកើតជំងឺ Covid-19 មានយ៉ាងហោចបញ្ហាសុខភាពមួយក្នុងចំណោមបញ្ហារួមដូចដែលបានលើកឡើងមកពីខាងលើក្នុងនោះមានកើតទឹកនោមផ្អែម៣២ភាគរយ ជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង២៩ភាគរយ ជំងឺសួតរ៉ាំរៃ៉២១ភាគរយ។ មាន១២ភាគរយមានជំងឺតម្រងនោមរយូរអង្វែងនិង៩ភាគរយមានប្រព័ន្ធស៊ាំនឹងជំងឺធ្លាក់ចុះខ្សោយ៕ រ៉យទ័រ

