គន្លឹះងាយៗផ្ទេររូបភាពនិងវីដេអូពី Facebook ចូលទៅក្នុង Google Drive

បច្ចុប្បន្ន ការរក្សាទុករូបភាព និងវីឌីអូនៅលើហ្វេសប៊ុកសម្រាប់មនុស្សក្នុងសម័យឌីជីថលកំពុងពេញនិយម។ បញ្ហាត្រង់ថា ការរក្សាទុកលើហ្វេសប៊ុកងាយនឹងបាត់បង់ឬឆាប់ខូច ដោយសារបណ្ដាញនេះមិនសូវមានសុវត្ថិភាព។ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភ! អ្នកអាចប្ដូរការរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ Google Drive ជំនួសវិញ ព្រោះវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងនិងទុកបានរាប់ឆ្នាំឯណោះ។

ដើម្បីផ្ទេររូបភាពឬវីដេអូពីគណនី Facebook ទៅ Google Drive អ្នកអាចចូលទៅក្នុង Settings របស់ហ្វេសប៊ុកដូចខាងក្រោម៖

– ចុចលើសញ្ញា “គំនូស៣លើគ្នា” នៅផ្នែកខាងស្តាំ

– ចុចលើពាក្យ Settings

– ចុចលើពាក្យ Transfer a Copy of Your Photos or Videos

– ចុចលើពាក្យ Choose Destination រួចចុចយក Google Photos

– ចុចលើពាក្យ Next រួច Login ចូល Google Drive

សូមបញ្ជាក់ថា អ្នកមិនអាចផ្ទេរម្តងទាំងរូបថត និងវីដេអូ ក្នុងពេលតែមួយបានទេ លើកតែផ្ទេរម្ដងរូបថត និងម្ដងវីដេអូ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ Lifewire

ចុចអាន៖ វិធីស្វែងរកGPS ដែលគេលួចលាក់បង្កប់​នៅលើរថយន្តយើងស្តាប់និងតាមដាន​

ចុចអាន៖ ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ រកឃើញ​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​ឧបករណ៍​ពាក់​ជា​ប្រព័ន្ធ​តាមដាន​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​