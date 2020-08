រដ្ឋធានីអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ទ្រង់ទ្រាយធំ

បាតុករប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍គ្រោងនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតាមដងផ្លូវនានានៃរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រទី២៨ខែសីហានេះបន្ទាប់ពីការបាញ់របស់មន្ត្រីប៉ូលិសស្បែក.សលើបុរសស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Jacob Blake បានបញ្ឆេះឲ្យមានកំហឹងជាថ្មីជុំវិញអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលិស។

បាតុកររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញមកតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ការហែក្បួនមួយដើម្បីរំលឹកដល់សុន្ទរកថា “I have a dream” ជាប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់មេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិល Martin Luther King។

ការធ្វើបាតុកម្មនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា “Get Your Knee Off Our Necks” ដោយសំដៅទៅលើជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឈ្មោះ George Floyd ដែលបានថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្រោមជង្គង់របស់មន្ត្រីស្បែក.សក្នុងទីក្រុង Minneapolis ដែលរឿងនោះបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលស៊ីវិលធំធេងបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះ។

ខណៈការតវ៉ាដែលបង្កឡើងដោយមរណភាពរបស់ Floyd បានថមថយទៅហើយនោះ ការខឹងសម្បាបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្តងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេល Blake ត្រូវបានប៉ូលិសបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ពីខាងក្រោយអំឡុងពេលប្រឈមមុខជាមួយប៉ូលិសក្នុងទីក្រុង Kenosha។

មេធាវីរបស់ Blake បានឲ្យដឹងថា គាត់នៅរស់រានមានជីវិតហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចដើរបានជារៀងរហូត។

អាជ្ញាធរបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្រ្តីដែលបើកការបាញ់ប្រហារនោះថាមានឈ្មោះ Rusten Sheskey ដោយនិយាយថា ប៉ូលិសកំពុងព្យាយាមចាប់ខ្លួនលោក Blake។ ពួកគេបានបន្ថែមទៀតថា កាំបិតមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឡានរបស់គាត់។

នៅក្នុងការតវ៉ាដ៏វឹកវរដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ មនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយបុរសម្នាក់។ អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនក្មេងជំទង់អាយុ១៧ឆ្នាំម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់នេះហើយបានដាក់ការចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាប្រឆាំងនឹងគាត់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ វណ្ណវណ្ណ

ប្រភព៖ AFP

ចុចអាន៖ កាន់តែឡើងកម្តៅ! ឆ្មាំជាតិអាមេរិកត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ទល់បាតុកម្មនៅរដ្ឋ Wisconsin បន្ទាប់ពីប៉ូលិសបាញ់បុរសស្បែកខ្មៅ

ចុចអាន៖ បាតុករដុតអគារនិងរថយន្តក្នុងភាពចលាចលយប់ទីពីរនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីប៉ូលិសបាញ់បុរសស្បែកខ្មៅ