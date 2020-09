Seo Ye Ji តួឯកស្រី «It’s Okay to Not Be Okay» តុបតែងខ្លួនពាក់មកុដបែបនេះ ស្អាតមិនខុសពីព្រះនាងទេ

ថ្មីៗនេះ រូបថតសន្លឹករបស់តារាសម្ដែងស្រី Seo Ye Ji តួឯកស្រី ក្នុងរឿង «It’s Okay to Not Be Okay» ដោយបញ្ចេញពីក្រុម​ហ៊ុ​ន​​ចាត់​​ការទូទៅរបស់នាង ឃើញថាសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះ ពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេស ពេលគ្រងមកុដ​បែប​នេះ មើលទៅនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតដូចជាព្រះនាងគួរឱ្យសរសើរ។

ភាពទាក់ទាញរបស់តារាស្រីរូបនេះ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើន លាន់មាត់សរសើរយ៉ាងខ្លាំង សូម្បីតែ Knet ឬហៅថា​អ្នក​និយ​ម​លេ​ង​​អ៊ីនធឺណេតកូរ៉េ ក៏ស្ទើរតែលង់នឹងសម្រស់របស់តួឯកស្រីរូបនេះផងដែរ ព្រោះមើលទៅនាង ពិតជាស្រស់ស្អាតសក្តិសម​ ពេ​ល​​ស្លៀក​​ឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះ និងពាក់មកុដ បន្ថែមដោយគ្រឿងអង្ការភ្លឺចែងចាំងបន្តិច គឺស្អាតមិនខុសពី​ព្រះ​នាង​ពិតៗ​ទេ​៕

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman