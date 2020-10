ក្រោយរួមរស់ជិត១៧០ឆ្នាំ New Caledonia ធ្វើប្រជាមតិបំបែកខ្លួនពីបារាំង

ពលរដ្ឋក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងប្រជុំកោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូង New Caledonia នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់ការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសបារាំងដែរឬអត់ក្រោយរួមរស់អស់រយៈពេលជិត១៧០ឆ្នាំ។

ការបោះឆ្នោត “YES” នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសបារាំងបាត់បង់ទឹកដីប៉ាស៊ីហ្វិកដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យបាក់មុខដល់អតីតមហាអំណាចអាណានិគមមួយនេះ។

ការធ្វើប្រជាមតិនេះក៏កើតឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរដែលជាកន្លែងប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយមហាអំណាចបស្ចិមប្រទេស។

យោងតាមការិយាល័យឧត្តមស្នងការសាធារណរដ្ឋ New Caledonia បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យ ចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមាន៧៩,៦៣ភាគរយ។

ប្រជាជន New Caledonia រស់នៅយូរអង្វែងជាង១៨០,០០០នាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោត YES ឬ NO លើសំណួរថា៖ តើអ្នកចង់ឲ្យ New Caledonia ទទួលបានអធិបតេយ្យភាពពេញលេញនិងឯករាជ្យដែរទេ?

New Caledonia បានជួបប្រទះសំណួរនៃការបង្រួបបង្រួមអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ ខ្លួនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការបំបែកចេញពីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែខណៈការបោះឆ្នោតលើឯករាជ្យភាពខ្លាំងជាងការព្យាករណ៍ ការធ្វើប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់៕

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Vann Vann

ប្រភព៖ Reuters

