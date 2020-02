ភ្នំពេញ ៖ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ សមាគម​កាយឫទ្ធិ​កម្ពុជា បានរៀបចំ​កម្មវិធី ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចា និង​អបអរសាទរ ទិវា​នឹករលឹក​ឆ្នាំ​២០២០ Thinking Day 2020 ក្រោម​ប្រធានបទ «​ភាព​ចម្រុះ សមធម៌ ការរួមបញ្ចូល​គ្នា​» ( Happy Thinking Day 2020 Under The Theme Diversity Equilty and Inclusion) ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី សំណាក់​ស្ថាបនិក ស្នងការ ស្នងការរង សមាជិក​កិត្តិយស​លោកជំទាវ ពេ​ជ ចន្ទ​មុន្នី ហ៊ុន​ម៉ា​ណែ​ត និង​សមាជិក​សមាជិកា​ជាង​២០០​នាក់ នៅ​អគារ​ពិព័រណ៍​កោះ​ពេជ្រ អគារ B។

​លោកជំទាវ ស៊ិន សិរី ជា​អគ្គស្នងការ​សមាគម បាន​បញ្ជាក់ថា ចលនា​កាយឫទ្ធិ​នារី ជា​សកម្មភាព​ដែលមាន គោលដៅ និង​ភាពសប្បាយ​រីករាយ សម្រាប់​កុមារី និង​យុវតី គឺជា​ការ អប់រំ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ មួយ​ដែល​ផ្តល់ឱកាស​ឱ្យ​កុមារី និង​យុវតី​សាកល្បង​ចូលរួម​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យ​ពួកគេ​មាន ការទុកចិត្ត​លើ​ខ្លួនឯង និង​ចាប់អារម្មណ៍​ទៅលើ​បញ្ហា​សង្គម​។ ចលនា​កាយឫទ្ធិ​នារី​ជា​ចលនា ស្ម័គ្រចិត្ត មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល មិន​ប្រកាន់​ក្រុម មិន​ប្រកាន់វណ្ណៈ សាសនា ជាតិ​សាសន៍ ឬ ពណ៌​សម្បុរ​ឡើយ។

​សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា គឺជា​សមាគម​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ដែលមាន​ទិសដៅ​លើក​កម្ពស់​ការអប់រំ​ដល់​កុមារី​និង​យុវតី​ឱ្យក្លាយ​ទៅជា​ពលរដ្ឋ​ល្អ​។ សមាគម​នេះ​មាន​បេសកកម្ម​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ថាមពល​កុមារី យុវតី ដើម្បីឱ្យ​ក្លាយទៅជា​ពលរដ្ឋ​ល្អ​ដែលមាន​ការទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ខ្លួនឯង គ្រួសារ សហគមន៍ និង​ប្រទេសជាតិ​។​

​លោកជំទាវ ពេ​ជ ចន្ទ​មុន្នី ដែល​បាន​ចូលរួម​នៅក្នុង​ពិធី​បំពាក់​កន្សែង​ចូល​ជា​សមាជិក​សមាគម​​កាយ​រឹទ្ធ​នៃ​កម្ពុជា បានបង្ហាញ​អារម្មណ៍​រំភើប​សប្បាយរីករាយ និង​មោទនភាព​ដែល​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​សមាគម​កាយរឹទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា​លោកជំទាវ​បាន​មានប្រសាសន៍ថា​យើង​ដើរ​ទៅមុខ​ទាំងអស់គ្នា ប្រកបដោយ​មោទនភាព​និង​ប្ដេជ្ញា​ដឹកនាំ​បន្ត​ដោយមាន​ការគាំទ្រ​និង​លើកទឹកចិត្ត​ពី​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ចាស់ៗ​ដើម្បី​បុព្វហេតុ​សកម្មភាព​សង្គម​របស់​សមាគមន៍​កាយ​រឹទ្ធ​នារី​កម្ពុជា​។

​សូម​រំលឹកថា ប្រវត្តិ​នៃ​កកើត​សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា ផ្តើម​នៅពេល​អាណានិគម​បារាំង ប៉ុន្តែ​សកម្មភាព​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់​២​ទស្សវត្ស ដោយ​សង្គ្រាម និង​បង្កើត​ឡើងវិញ​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ដោយ​ការស្នើ​ពី​គណៈប្រតិភូ​សមាគម​កាយ​ឫទ្ធិ​ពិភពលោក (WAGGGS) លោកស្រី លាង ម៉េង​ហូ បាន​ប្រមូល​និស្សិត​១៦​នាក់ និង​រៀបចំ​ជូន​គណៈកម្មាការ​បណ្តុះបណ្តាល​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក បង្កើតឲ្យមាន គណៈកម្មាការ និង​រៀបចំ​ជា​សមាគម អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​​ ​ជាមួយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា ឆ្នាំ​១៩៩៧។

​ឆ្នាំ​១៩៩៩ គណៈកម្មការ​ប្រតិបត្តិ​ដំបូងបង្អស់​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឡើង បន្ទាប់ពី​ការបណ្តុះបណ្តាល​ដោយ​គណៈកម្មការ​ប្រតិបត្តិ​នៅ​ក្រុង​បាងកក​។ ឆ្នាំ​១៩៩៩ ខែសីហា សមាគម​ទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​ពី​សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​ពិភពលោក (WAGGGS) ដើម្បី​ចូល​ជា​សមាជិក​។ នៅ​ថ្ងៃ​០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​១៩៩៩ សម្តេច​ព្រះរាជអគ្គមហេសី នរោត្តម មុនីនាថ​សីហនុ ទ្រង់​បានទទួល​យល់ព្រម​តាម​សំណើ​របស់​គណៈកម្មការ​ប្រតិបត្តិ​ជា ព្រះប្រធាន​កិត្តិយស​។​

​នៅ​ថ្ងៃទី​១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១១ សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា​ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ និង​បាន​ក្លាយជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធ នៃ​សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​ពិភពលោក (WAGGGS) នៅក្នុង​សន្និសីទ​ពិភពលោក​លើក​ទី​៣៤ បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅក្នុង​ទី Edinburgh, Scotland United Kingdom​។​

​នៅ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦ តាមរយៈ​សន្និបាត​លើក​ទី​៩ បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​អាណត្តិ ២០១៦-២០១៨ ដឹកនាំ​ដោយ​លោកជំទាវ ស៊ិន សិរី ជា​អគ្គស្នងការ​។​

បច្ចុប្បន្ននេះ សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា មាន​សមាជិក​ដែល​ចុះ​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ចំនួន ៤៥០១​សមាជិក ដែល​មាននៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​, ខេត្តកំពត​, កំពង់ស្ពឺ​, បាត់ដំបង​, តាកែវ​, កំពង់ធំ​, កណ្តាល​, ព្រៃវែង និង​ខេត្តសៀមរាប។ សមាគម​កាយឫទ្ធិ​នារី​កម្ពុជា បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​នៃ​យុវតី និង​ស្ត្រី៕