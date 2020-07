សុទ្ធតែផលិតផលគ្រឿងសម្អាងល្បីៗ! អ៊ីចឹងបានសម្រស់តួឯកស្រីរឿង « It’s Okay to Not Be Okay» ស្អាតយ៉ាងនេះ

ទាំងអស់នេះគឺជាម៉ាកផលិតផលគ្រឿងសម្អាងល្បីៗដែលតារាសម្ដែង Seo Yeji តួឯកស្រីក្នុងរឿង ‘ It’s Okay to Not Be Okay ‘ ប្រើក្នុងពេលថតសម្ដែងខ្សែភាពយន្ត។

ជាក់ជឿថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាចង់ដឹងថា តើរាល់ពេលថតសម្ដែងរាល់តារាស្រីប្រជាប្រិយស្រស់ស្អាតជាច្រើនដួង ​ពួក​គេ​និយម​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​សម្អាង​ម៉ាក​អ្វី ​ទើប​បាន​ជារូបសម្រស់​មានភាពស្រស់ស្អាត​ទាក់​ទាញ​បែបនេះ។ ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកតារាសម្ដែងកូរ៉េស្រី Seo Yeji ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ​កំពុង​តែ​មាន​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​សំណាក់​ទស្សនិក​ជន ​និង​អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន ​តាម​រយៈ​ការ​​សម្ដែង​រឿងភាគ​ថ្មី​របស់​នាង ​​ជាមួយ​នឹង​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​រូប​សង្ហា ​Kim ​Soo ​Hyun ​ទើប​តែ​ចាក់​បញ្ចាំង​នា​ពេលថ្មីៗនេះ។

ថាតើសម្រស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះ ប្រើប្រាស់ផលិតផលម៉ាកគ្រឿងសម្អាងល្បីៗប្រភេទណាខ្លះ? ​ទើប​បាន​ជា​សម្រស់​របស់​នាង​មាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​និង​លេច​ធ្លោ​គួរ​ឱ្យ​ស្រឡាញ់​យ៉ាង​នេះ ទៅមើលការ​បង្ហាញ​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៕

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman