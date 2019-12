តារា​សម្ដែង​កុងហ្វូ​ចិន​លោក​ Jackie Chan ដែល​ទស្សនិកជន​ខ្មែរ​យើង​តែង​ហៅថា​ឈិនឡុង​បាន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​ថា​ លោក​ស្ទើរ​តែ​​លង់ទឹក​ស្លាប់​ក្នុង​ឧប្បត្តិហេតុ​មួយ​នៅ​ពេល​លោក​កំពុង​សម្ដែង​ខ្សែភាពយន្ត​ថ្មី​គឺ​រឿង “Vanguard”។

ខ្សែភាពយន្ត “Vanguard” គឺ​ជា​គម្រោង​ចុងក្រោយ​រវាងលោកនិង​អ្នកដឹកនាំ​ឈ្មោះ Stanley Tong ចាប់​តាំង​ពី​ពួកគេ​បាន​ចាប់ផ្ដើម​ធ្វើការ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​ដើម​ទសវត្ស ឆ្នាំ ១៩៩០ ។

តារា​សម្ដែង Jackie Chan មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គាត់​អាយុ ៦៥ហើយ​​ វា​មិនមែន​ជា​រឿង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​សម្ដែង​ភាពយន្ត​នោះ​ទេ​ ព្រោះអាយុគាត់ក៏ដល់វ័យជ្រេណាស់ទៅហើយ។ តែ​លោក​ក៏បាន​និយាយ​បែប​លេង​សើច​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ថា “ អ្នក​ត្រូវ​ការ​ការ​តស៊ូ​ដើម្បី​រស់​នៅ​ពេល​អ្នក​ស្ថិត​ក្នុង​កណ្ដាប់​ដៃ​របស់ Tong វា​មិន​ងាយស្រួល​ទេ” ។

យោង​ទៅ​តាម​រូប​ភាព​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ថត​ឈុត​ជិះ​ស្គី​លើ​ទឹក​គាត់​បាន​ជាប់​នៅ​ក្រោម​ផ្ទាំង​ថ្ម​មិន​អាច​កម្រើក​ខ្លួន​បាន​និង​ស្ទើរ​តែ​លង់ទឹក​ស្លាប់​នៅ​ពេលនោះ​តែ​គាត់​បាន​ប្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​ស្ងាត់ស្ងៀម​ថា “Jackie កុំ​ភ័យ​ស្លន់ស្លោ!”។ ទីបំផុត Jackie ត្រូវ​បាន​គេ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ហើយ​គាត់​នៅ​តែ​ញញឹម​និង​លួងលោម​អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង​ថា​គាត់​មិន​បាន​កើត​អ្វី​ឡើយ។ អ្នក​ដឹកនាំ ​Stanley Tong បាន​និយាយ​ថា ” Jackie ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាព​ភ័យ​ស្លន់ស្លោ​ពេល​កំពុង​រង់ចាំ​អ្នក​ទៅ​ជួយ ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​គាត់​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្គ្រោះ​ងើប​ចេញ​ពី​ទឹក​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ទប់​ទឹកភ្នែក​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ទេ” ។

លោក Jackie ក៏​បាន​បន្ថែម​ថា “នៅ​ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ជាប់​ក្នុង​ទឹក​នៅ​យប់​នោះ​ហើយ​ការ​ចងចាំ​ពី​ឧប្បត្តិហេតុ​​ខ្ញុំ​ស្រាប់​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ភ័យខ្លាច​ហើយ​ចាប់ផ្ដើម​ញ័រ ខ្ញុំ​កំពុង​គិត​ថា​តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្លាប់​បាន​ងាយស្រួល​ជាង​នេះ​ទេ” ។

Jackie ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ចូលចិត្ត​ប្រថុយ​ជីវិត​របស់​គាត់​ខណៈ​ពេល​កំពុង​ថត​ខ្សែ​ភាពយន្ត​កុងហ្វូ​និង​ឈុត​ឆាកបាញ់ប្រហារ។ គាត់​កម្រ​ប្រើ​ឧបករណ៍​ជំនួយ​ណាស់​ជា​ពិសេស​នៅ​ពេល​គាត់​លោត​ពី​លើ​អាគារ​ខ្ពស់ៗ ។តារា​សម្ដែង​រូប​នេះ​បាន​និយាយ​ថា​ការ​រង​របួស​របស់​គាត់​អំឡុង​ពេល​ថត​រឿង “Rumble in the Bronx” ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៤ គឺ​នៅ​តែ​ជាប់​មក​ជាមួយ​គាត់​មក​ដល់​សព្វថ្ងៃ​នេះ​តែ​គាត់​នៅ​តែ​មាន​កម្លាំង​ចិត្ត​ដដែល។ “ខ្ញុំ​ត្រូវ​តែ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​សម្ដែង​នៅ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ហើយ​ខ្ញុំ​មិន​ចង់​ឱ្យ​ទស្សនិកជន​ជន​ខក​បំណង​និង​ខ្ញុំ​ទេ “។ Stanley Tong បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា Jackie បាន​ទទួល​ជោគជ័យ​ច្រើន​ណាស់​ពី​ព្រោះ​គាត់​ហ៊ាន​ធ្វើអ្វី​ដែល​អ្នក​ដទៃ​មិន​ធ្វើ។

គួរ​រំលឹក​ដែរ​ថា​អ្នកដឹកនាំ Tong បាន​ផលិត​ខ្សែ​ភាពយន្ត​សម្រាប់​ឈិនឡុង​ជា​ច្រើន​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដូចជា​រឿង “Police Story 3: Super Cop,””Rumble in the Bronx,””The Myth,””CZ12” and “Kung Fu Yoga”.”Rumble in the Bronx”( ឆ្នាំ ១៩៩៥) ​គឺ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​របកគំហើញ​របស់​អាមេរិក​ខាងជើង​និង​ជា​ជោគជ័យ​មួយ​របស់​គាត់​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​គាត់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​វប្បធម៌​ប៉ុប​អាមេរិក។ រឿង“ ក្បាច់គុន​កុងហ្វូយូហ្គា” (ឆ្នាំ ២០១៧) គឺ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ដែល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាងគេ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​រក​ចំណូល​បាន ១,៧៥ ពាន់​លាន​យ័ន (២៥៤ លាន​ដុល្លារ) ក្នុង box office។

ខ្សែ​ភាពយន្ត​ថ្មី​រឿង”Vanguard” និយាយ​ពី​ក្រុម​សន្តិសុខ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដើម្បី​ជួយ​សង្គ្រោះ​ចំណាប់​ខ្មាំង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ជំរិត​ដោយ​អង្គការ​ស៊ីឈ្នួល​អន្តរជាតិ។ វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទូទាំង​ប្រទេស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​មករា​ដែល​ជា​ការ​ចាប់ផ្ដើម​នៃ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ប្រពៃណី​ចិន​រយៈ​ពេល ៧ ថ្ងៃ។ Tongបាន​និយាយ​ថា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ថ្មី​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា “ខ្សែ​ភាពយន្ត​បែប​កំប្លែង​ដែល​ល្អ​បំផុត​និង​គួរ​ឱ្យ​រំភើប​រីករាយ​មិនធ្លាប់​មាន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បុណ្យ​និទាឃៈរដូវ​ចិន” ។ ខ្សែ​ភាពយន្ត​នេះ​គឺ​ជា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ភាពយន្ត​ទី ៩ រវាង​ឈិនឡុង​និង Tong។ លោក Stanley Tong និង​លោក Jackie Chan បាន​និយាយ​ថា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ថ្មី​នេះគឺ​ជា​ការ​កែលំអ​នៃ​ការ​ដាក់​បញ្ចូល​តារា​វ័យក្មេង​ផ្សេងទៀត​ដូចជា Yang Yang, Zhu Zhengting និង Miya Muqi បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​កាន់​តែ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់អារម្មណ៍។

ត្រលប់​ទៅ​ខែ​កញ្ញា​ អ្នក​ដឹកនាំ Tong ក៏​ធ្លាប់​បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សព្វផ្សាយ​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​នៅ​ទីក្រុង Foshanខេត្តក្វាងទុង​ថា“ ខ្សែ​ភាពយន្ត​នេះ​តំណាង​ឱ្យ​ការ​ខិតខំ​របស់​យើង​ដើម្បី​ប្រែ​ក្លាយ​រឿង​ចិន​ទៅ​ជា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​​សកលលោក។ យើង​នឹង​ធ្វើ​ឈុត​ឆាក​វាយប្រហារបែប​ដើម​ដោយ​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​យើង អ្វី​ដែល​ហូលីវូដ​បាន​ធ្វើ​យើង​គួរ​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​អស្ចារ្យ​ដែល​ហូលីវូដ​គួរ​តែ​រៀន​ពី​យើង ៕

ប្រែសម្រួល:សាង ស្រីល័ក្ខ