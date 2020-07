រីករាយស្រស់ស្រាយណាស់! Jennie លេងស្ទាយ៌ថតឃ្យូតៗក្នុងសួនច្បារពណ៌បៃតងខ្ចី

Jennie កាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រ និងអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមច្របូកច្របល់ចិត្តហើយ ដោយសារតែ​ការបង្ហោះរូប​ភាពមួយ​ចំ​នួ​ន​​​បង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាង ដើរលេងកណ្ដាលសួនច្បារពណ៌បៃតងខ្ចីយ៉ាងរីករាយ។

ចាប់តាំងពីបទចម្រៀងថ្មី « How You Like That » របស់ក្រុមចម្រៀង BLACKPINK បានបញ្ចេញជាផ្លូវការមកសង្កេតឃើញ តារា​ស្រី​ជាសមាជិកក្រុមទាំង ៤ រូប ត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេ ផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង មិនថា សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ឬ​ប​ង្ហា​ញមុខក្នុងកម្មវិធីល្បីៗក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេ។

ជាក់ស្ដែងដូចជាតារាស្រីស្អាត រាងតូចច្រឡឹង Jennie ជាដើម គ្រាន់តែរូបភាពថ្មីរបស់នាង បង្ហោះចេញមិនទាន់បានប៉ុន្មាននាទីផង ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសន្ទុះពេញចិត្តគាំទ្រកើនឡើងរាប់លាននាក់នៅក្នុងគណនី Instagram ផ្ទាល់របស់នាង។ ជាមួយគ្នានោះដែរ ការតុបតែងខ្លួនគួរឱ្យស្រឡាញ់ ក្នុងឈុតរ៉ូបសម្លៀកបំពាក់វែង កាយវិការឃ្យូតៗ អមនឹងសម្រស់ធម្មជាតិបៃតងខ្ចីថែមទៀតនោះ រឹតតែជួយលើកសម្រស់ឱ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរ៕

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman