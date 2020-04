សិល្បករ John Prine អ្នកនិពន្ធរឿងព្រេងនិទាន ក៏ជាអ្នកចម្រៀង ដ៏មាន​កេរ៍ឈ្មោះពីអតីតកាល បានស្លាប់ដោយសារ​មេរោគកូរ៉ូណាម្សិលមិញនេះ​ហើយ​ក្នុងវ័យ៧៣ ឆ្នាំ។

លោកJohn Prineចនព្រីន ដែលជាអ្នកចំរៀងនិង​ពូកែនិទាន ពីដំណើរជីវិតនៃវណ្ណៈពីសង្គម​របស់​ជនជាតិអាមេរិកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមេសាដោយសារផលវិបាកនៃវីរុសកូវីដ១៩។

បុរសនេះ ជាំទីគម្រូ​និងទទួលបានការគោរពពី សិល្បករល្បីនាសម័យថ្មី រួមមាន​Bob Dylan, Johnny Cash, Bruce Springsteen, Bette Midler និងតន្ត្រីករជាច្រើនទៀត។

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ភរិយាគាត់គឺលោកស្រី Fiona បានប្រកាសថាទំាងពីរអ្នកបានធ្វើតេស្តិ៍រកវីរុសនេះ។ Prine ខ្លួនឯងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល ៦ ថ្ងៃក្រោយមកនិងបានបង្កការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានសម្រេចចិត្ត​ចែកចាយព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសារធ្វីតធឺ។

កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ភរិយា​គាត់ Fiona បានប្រកាសថា ស្វាមីមានស្ថេរភាពធម្មតាវិញហើយ ប៉ុន្តែបានបន្ថែមថា ត្រូវការ ការអធិដ្ឋាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ ។

អស់រយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍ លោក ចន​ព្រីនបានច្រៀងបទជាច្រើន ក្នុងចំណោមនោះទឹកដមសំនៀងដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានមាន ដូចជា“ Angel From Montgomery”“ Revenge Revenge” និង“ In Spite of Ourselves” ។

ក្រោយមក លោកបានបង្កើតស្លាកផ្ទាល់ខ្លួននៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ ហើយ​បានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃឯករាជ្យភាពដ៏ខ្លាំងក្លាមួយសម្រាប់តន្រ្តីករវ័យក្មេងដែលចង់បង្កើតវិធីផ្ទាល់ខ្លួនមិនថាក្នុងរវាងBand តូចៗឬធំ ។

លោកចន ព្រីន បានតស៊ូ នឹងជំងឺមហារីកចំនួនពីរដង ដែលបង្ខំឱ្យគាត់រៀនពីរបៀបច្រៀងនិងធ្វើឱ្យសំលេងគាត់កាន់តែស៊ីជម្រៅ។ ប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមសម្រេចនូវអាល់ប៊ុមដែលលក់ដាច់បំផុតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេស ដើម្បីសម្តែងនិងផ្តល់គំនិត​ដល់តន្ត្រីករវ័យក្មេងជាច្រើន។

នៅរដូវក្តៅនេះលោកគ្រោងធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកខាងជើងនិងអឺរ៉ុប។

