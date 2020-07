ចរិតតួឯកប្រុសក្នុងភាពយន្តភាគកូរ៉ ៤ រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងតម្លៃនៃបុរសពិត

រឿងភាគកូរ៉េរ៉ូមែនទិក ឬ K-Dramas ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជារឿងបង្កប់ចរិតតួឯកប្រុសស្ទើរតែល្អឥតខ្ចោះដែលនារីៗសុទ្ធតែចង់បានជាគូ ប៉ុន្តែ ការពិតមិនដឹងថាមានឬអត់ទេ។

យ៉ាងណា បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់របស់តួទាំងនោះ ក៏បង្ហាញពីតម្លៃភាពជាបុរស ដែលមនុស្សប្រុសទូទៅអាចរៀនសូត្របាន។

១. រឿង “Crash Landing on You”

ភាពយន្តភាគ “Crash Landing on You” ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តកូរ៉េដែលទទួលបានការពេញនិយមបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

រឿងរ៉ាវនិយាយពី តួស្រី Yoon Se-ri (សម្ដែងដោយ Son Ye-jin) ជាប្រជាជនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាក់ចូលតំបន់កងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើង និងត្រូវបាននាយទាហាន Ri Jung Hyuk (សម្ដែងដោយ Hyun Bin) បាន​ជួយសង្គ្រោះនាង។ រឿងនេះបង្ហាញចរិតលក្ខណៈតួប្រុសដែលជាមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់ មិនសូវមាត់ក ប៉ុន្តែស្មោះត្រង់បំផុត ក៏ជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលសុខចិត្តនឹងប្រឆាំងឪពុក ខណៈអ្នកមានគុណឲ្យខ្លួនសម្លាប់ មនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់។ តួអង្គទាំងពីរជាមនុស្សមកពីប្រទេសដែលជាសត្រូវនឹងគ្នា ប៉ុន្តែភាពស្មោះត្រង់បានរុញច្រានស្នេហាពួកគេឲ្យបញ្ចប់ដោយភាពរីករាយ

២. រឿង “What’s Wrong with Secretary Kim?”

តួប្រុស Lee Young-joon (សម្ដែងដោយ Park Seo-joon) ជាថៅកែដែលមិនខ្វល់ពីបុគ្គលិកណាឡើយ។ Lee Young-joon មានលេខាធិការស្រីនាង Kim Mi-so (សម្ដែងដោយ Park Min-young) ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីបំពេញនូវរាល់តម្រូវការរបស់ចៅហ្វាយនាយ។

រឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងភាពយន្តនេះគឺតួប្រុសជានាយកក្រុមហ៊ុនមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ បែរជាធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនារីក្រីក្រដែលលេខារបស់ខ្លួនក្រោយនាងលាឈប់ពីការងារ។ ថ្វីបើ តួប្រុសមានទ្រព្យច្រើនក្ដី តែចរិតរបស់គេឆ្លុះបញ្ចាំងពីការលុបបំបាត់ការប្រកាន់វណ្ណៈរវាងអ្នកមានអ្នកក្រ និងចង់ប្រាប់ថា ស្នេហាពិតពុំមានបែងចែកអ្នកគ្មានទ្រព្យឬអត់នោះទេ។

៣. រឿង “It’s Okay to not be Okay”

ភាពយន្តភាគថ្មីរបស់កូរ៉េរឿង “It’s Okay to not be Okay” សម្ដែងដោយ Kim Soo-hyun ដើរតួជា Moon Koo-tae ដែលជាអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិក។វាសនានាំគ្រូពេទ្យរូបនេះឲ្យទៅជួបអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកុមារនាង Ko Moon-young (សម្ដែងដោយ Seo Ye-ji)។

តួអង្គទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍គ្នាភ្លាមៗ ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់តួអង្គស្រី​នាំឲ្យទំនាក់ទំនងពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហា។

យ៉ាងណាមិញ ដោយសារ Moon Koo-tae ជាអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺ តួប្រុសរូបនេះ បង្ហាញការចិត្តទុកដាក់និងមើលថែចំពោះ Ko Moon-young អស់ពីចិត្ត។ តួអង្គប្រុស តំណាងឲ្យបុរសទាំងឡាយដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សស្រីដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាកាលពីក្មេង។

“It’s Okay to not be Okay” ជារឿងមួយក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដ៏កម្រ ដែលនិយាយពីសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការបំពានផ្លូវភេទក្នុងសង្គម។

៤. រឿង “Something in the Rain”

សម្តែងដោយតារាប្រុស Jung Hae-in និងតារាស្រី Son Ye-jin។ រឿងនេះកើតឡើងរវាងស្នេហាខុសវ័យរបស់តួឯកស្រី Yoon Jin-a អាយុ ៣៥ ឆ្នាំនិងតួឯកប្រុស Seo Jun-hui អាយុ ២០ ឆ្នាំ។

តួប្រុស Jun-hui ជាប្អូនប្រុសរបស់មិត្តតួស្រី Jin-a។ តួអង្គទាំងពីរបានលង់ស្រឡាញ់គ្នាក្រោយធ្វើការក្នុងអគារជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែគ្រួសារមិនពេញចិត្តចំពោះគម្លាតអាយុរវាងពួកគេឡើយ។ ត្បិតតែតួប្រុស Jun-hui អាយុតិច តែគេមានលក្ខណៈចាស់ទុំ កក់ក្ដៅ និងចរិតគួរឱ្យស្រឡាញ់ ហើយគេបង្ហាញថា អាយុមិនមែនជាបញ្ហានៃសុភមង្គលគ្រួសារទេ ទោះបីមនុស្សប្រុសអាយុប្អូនក៏ដោយ ក៏អាចមើលថែមនុស្សស្រីបានដែរ។

រឿងនេះមិនត្រឹមតែជារឿងមនោសញ្ចេតនាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាលើកយកបញ្ហាការយាយីផ្លូវភេទ និងវិសមភាពយេនឌ័រនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ៕

