រឿងភាគកូរ៉េទាំង ៩ ទាក់ចិត្តអ្នកគាំទ្រឱ្យទស្សនាម្ដងហើយម្ដងទៀត នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃនេះ យើងមកលើកឡើងអំពីខ្សែភាពយន្តភាគល្បីៗរបស់កូរ៉េ ដែលបានចាក់បញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ ២០២០។ ប្រហែ​ល​ជា​មាន​ប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រវិស័យភាពយន្តរបស់ K-Drama បានទស្សនារឿងភាគខ្លះៗរួចហើយ អំឡុងពេល ៦​ខែ​ម​ក​​នេះ ​​មានរឿងភាគដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនជាប់មិនដាច់ រហូតដល់ទៅ ៩ ខែ្សភាពយន្ត ចាប់ផ្តើមចាក់​បញ្ចាំ​ង​ជូនទស្សនាពីខែ មករា ដល់ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះដែរ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវរឿងភាគទាំង ៩ ដែលជារឿងភាគដ៏ល្បី ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពី​សំណាក់​អ្នក​គាំទ្រ​ទាំងក្នុងប្រទេសកូរ៉េ និងអន្តរជាតិ។ ចំពោះប្រិយមិត្តមិនទាន់បានទស្សនាអាចទស្សនារឿងភាគទាំងនេះ បាននៅក្នុង Netf​lix​៕

១. រឿង Itaewon Class (មករា – មីនា ២០២០)

២. រឿង A World of Married Couple (មីនា – ឧសភា២០២០)

៣. រឿង Crash Landing On You (ធ្នូ ២០១៩ – កុម្ភៈ ២០២០)

៤. រឿង Hospital Playlist (មីនា – ឧសភា ២០២០)

៥. រឿង The King: Eternal Monarch (មេសា – មិថុនា ២០២០)

៦. រឿង Extracurricular (មេសា ២០២០)

៧. រឿង Hi Bye, Mama! (កុម្ភៈ – មេសា ២០២០)

៨. រឿង Dr. Romantic 2 (មករា – កុម្ភៈ ២០២០)

៩. រឿង When The Weather Is Fine (កុម្ភៈ – មេសា ២០២០)

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman