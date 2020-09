កម្មវិធីប្រដាល់ អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជល់ ជើងឯកប៉ះគ្នា រដូវកាលទី២ ត្រូវបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការ ដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅនេះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង គោជល់ ដែលជាក្រុមហ៊ុនតែងតែឧបត្ថម្ភធំជាងគេដល់កម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរនៅកម្ពុជា បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសបើកជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីប្រដាល់ អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជល់ ជើងឯកប៉ះគ្នា រដូវកាលទី២ នៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ ស៊ីអិនស៊ី។

ដោយសារមានការគាំទ្រដ៏ច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់អ្នកស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរ ចំពោះកម្មវិធីប្រដាល់ អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជល់ ដំណើរឆ្ពោះទៅតាមខេត្ត និង អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជល់ ជើងឯកប៉ះគ្នា រដូវកាលទី១ គោជល់ ក៏បានសម្រេចជ្រើសរើសកីឡាករកាន់តែខ្លាំងជាងមុន រៀបចំប្រាក់រង្វាន់កាន់តែពិសេសជាងមុន ដើម្បីនាំមកនូវការប្រកួតដែលកាន់តែកក្រើកជាងមុន សម្រាប់រដូវកាលទី២នេះ។

កីឡាករជើងខ្លាំងចំនួន ៨រូប នឹងត្រូវបែងចែកជា២ក្រុម ដោយមួយក្រុមមានកីឡាករ ៤រូប។ ជាមួយនឹងរូបមន្តប្រកួតចាញ់ធ្លាក់ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កីឡាករ ៤រូប នៅក្នុងក្រុមទី១ នឹងធ្វើការប្រកួតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជើងឯកប្រចាំក្រុម។ ដូចគ្នាដែរ ជើងខ្លាំងទាំង ៤រូប នៅក្នុងក្រុមទី២ នឹងត្រូវតស៊ូគ្នាដើម្បីដណ្តើមយកតំណែងជើងឯកប្រចាំក្រុមរបស់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលរង្វាន់ក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ជើងឯកនៃក្រុមនីមួយៗនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១.៥០០ ដុល្លារអាមេរិច និងពានរង្វាន់មួយ ខណៈដែលជើងឯករងនៃក្រុមនីមួយៗ នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិច។

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គឺជាពេលវេលាដែលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតដ៏កក្រើកដែលជើងឯកប្រចាំក្រុមនីមួយៗត្រូវប៉ះគ្នានៅលើសង្វៀនតែមួយ។ ជើងឯកទាំង២រូប នឹងត្រូវប៉ះគ្នាដើម្បីប្រជែងយកប្រាក់រង្វាន់កាន់តែច្រើន កេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែល្បី និងការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីក្លាយជាជើងឯកនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកតស៊ូគុនខ្មែរគោជល់ ជើងឯកប៉ះគ្នា រដូវកាលទី២ រួមជាមួយប្រាក់រង្វាន់ ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិច ខ្សែក្រវាត់ និងពានរង្វាន់ ខណៈជើងឯករងនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិច និងពានរង្វាន់មួយ។

ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ ដើម្បីជួយលើកតម្កើង និងផ្សព្វផ្សាយកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដល់អ្នកគាំទ្រនៅកម្ពុជា និងនៅលើសកលលោក គោជល់ តែងតែបញ្ចូលបន្ថែមនូវការប្រកួតមិត្តភាព ដែលមិនត្រឹមតែប្រកួតជូនអ្នកគាំទ្រទស្សនាប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏ដើម្បីគាំទ្រដល់កីឡាករប្រដាល់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ២០២៣ ឱ្យមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតដែលរៀបចំឡើងដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់ផងដែរ។

សូមតាមដាន និងរង់ចាំទស្សនា ក៏ដូចជាគាំទ្រកម្មវិធីប្រដាល់ល្អផ្តាច់គេនៅកម្ពុជា ដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។ គ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ ស៊ីអិនស៊ី និងទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់ ចាប់ពីម៉ោង ៥ និង ៤៥នាទីតទៅ។

គោជល់ ត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd. នៅប្រទេសថៃ និងចែកចាយផ្តាច់មុខនៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុន Hero King Co., Ltd. ។ យោងតាមអាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារអឺរ៉ុប កម្រិតតូរីន និងគ្លុយកូរ៉ូណូឡាក់តូន ដែលប្រើនៅក្នុងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់ មិនមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទង

លោក សៅ សីហា

ប្រធានផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

ទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៣៨០ ០៣៨