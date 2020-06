ព្រះវិហារ ៖ លោក លឹម គានហោ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក និង​ឧតុនិយម រួម​ដំណើរ​ដោយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ និង​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស រួមជាមួយ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​ព្រះវិហារ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ៤​កើត ខែ​អាសាឍ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពស ២៥៦៤ ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០​ បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អាងទឹក​រក្សា មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​តាម​បណ្ដោយ​ស្ទឹងសែន ដែល​ទំនប់​ខាងឆ្វេង​ក្នុង​ឃុំ​ពុទ្រា ស្រុក​ជ័យ​សែន និង​ទំនប់​ខាង​ស្តាំ​ នៅ​ឃុំ​រក្សា ស្រុក​រវៀង ខេត្ត​ព្រះវិហារ។​

​ក្នុង​ឱកាស​អញ្ជើញ​ចុះ​ពិនិត្យ​ជាក់ស្ដែង​នេះ លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​បាន​ធ្វើការ​កោតសរសើរ និង​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង និង​លទ្ធផល​ការងារ​ដែល​សម្រេច​តាម​ផែនការ​គ្រោងទុក ក្រោម​កិច្ច​សហការ​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ​រវាង​ក្រុមការងារ​អនុវត្ត​គម្រោង មន្ទីរ និង​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ពាក់ព័ន្ធ​។

លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ បាន​ណែនាំ​បន្ថែម​លើ​ការងារ​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​បន្ត ដើម្បី​ធានា​គុណភាព​សំណង់​មាន​ភាព​រឹងមាំ​យូរអង្វែង សម្រាប់​បម្រើ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ការងារ​បង្កបង្កើនផល និង​ជីវភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​តំបន់។

គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អាងទឹក​រក្សា​នេះ ជា​សមិទ្ធផល​ថ្មី​មួយទៀត​របស់​ខេត្ត​ព្រះវិហារ ដែល​កើតឡើង​ក្រោម​ការដឹកនាំ​ប្រកបដោយ គតិបណ្ឌិត​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត​របស់ ​សម្ដេច​អគ្គ​មហា​សេនា​បតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេសជាតិ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​រីក​ចម្រើន​លើ​គ្រប់​វិស័យ កាត់បន្ថយ​បាន​នូវ​ភាព​ក្រីក្រ និង​បច្ចុប្បន្ន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​សុខដុមរមនា ក្រោម​ដំបូល​សន្តិភាព។

គួរ​រំលឹក​ថា គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​អាងទឹក​រក្សា បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​សាងសង់​ កាល​ថ្ងៃទី​០១ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ​ក្រុមហ៊ុន The Consortium of Guangdong Foreign Construction Co., Ltd. & Guangdong Yuantian Engineering Co., Ltd. ដែល​រហូតមក​ដល់ពេលនេះ​សម្រេច​ការងារ​សាងសង់​បាន​ប្រមាណ ៤១,៥% ហើយ។

លើ​ទំហំ​ការងារ​រួមមាន ៖ – សាងសង់​ទំនប់​បេតុង មាន​ប្រវែង៥០ម៉ែត្រ ទទឹង​ខ្នង​លើ៧ម៉ែត្រ កម្ពស់​អតិបរមា​២៤,៥ ម៉ែត្រ និង​សាងសង់​សំណង់​ទ្វារ​ទឹក​សរុប​ចំនួន០៣កន្លែង ដោយ​ទ្វារ​ទឹក​នីមួយៗ​មាន​ទំហំ៤ម៉ែត្រ គុណ៤​ម៉ែត្រ។ – ទំនប់​ដី (​ខាងឆ្វេង​) មាន​ប្រវែង៩៩៨,៦ម៉ែត្រ ទទឹង​ខ្នង​លើ៧ម៉ែត្រ កម្ពស់​អតិបរមា១១ម៉ែត្រ។​ – ទំនប់​ដី (​ខាងស្តាំ​) មាន​ប្រវែង ១.៦៥៦,៤​ម៉ែត្រ ទទឹង​ខ្នង​លើ៧ម៉ែត្រ កម្ពស់​អតិបរមា១១ម៉ែត្រ។​ – ទំនប់​ដី​រង មាន​ប្រវែង​សំណង់​សរុប៦៥៥ម៉ែត្រ ទទឹង​ខ្នង​លើ៧ម៉ែត្រ កម្ពស់​អតិបរមា​៧​ម៉ែត្រ។​ – សំណង់​បង្ហៀរ មាន​ប្រវែង​សំណង់​សរុប២៥១ម៉ែត្រ ទទឹង​ខ្នង​លើ៧ម៉ែត្រ កម្ពស់​អតិបរមា២៤,៥​ម៉ែត្រ មាន​ទ្វារ​ទឹក​សរុប​ចំនួន២០កន្លែង ដោយ​ទ្វារ​ទឹក​នីមួយៗ​មាន​ទំហំ១០​ម៉ែត្រ គុណ១៤,៥ម៉ែត្រ។​

​សូម​បញ្ជាក់​ជូន​ថា បន្ទាប់ពី​ការសាងសង់​រួច ទំនប់​អាងទឹក​រក្សា អាច​ស្តុក​ទឹកបាន​ចំនួន​ប្រមាណ ២៥៦,៩​លាន​ម៉ែត្រគូប និង​អាច​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្រោចស្រព​សម្រាប់​បង្កើន​ផលិតផល​កសិកម្ម​លើ​ផ្ទៃដី​ទំហំ​ប្រមាណ ១៤៣.៣២៣ ហិកតា នៅ​រដូវវស្សា និង​ប្រមាណ ២២.៨៧៨ ហិកតា នៅ​រដូវប្រាំង (​ទំនប់​អាងទឹក​រក្សា មាន​ទីតាំង​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះវិហារ តែ​លទ្ធភាព​ នៃ​ការស្រោចស្រព​ភាគច្រើន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ធំ​)​។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ទំនប់​អាងទឹក​រក្សា​ បាន​ចូលរួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​កាត់​បន្ថយ​នូវ​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់ និង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត តាម​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម ព្រមទាំង​បម្រើ​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ផង​ដែរ៕​

​អត្ថបទ ៖ ឌួង​វិ​រះ​ជ័យ​

សូមចុចអាន ៖ លោក​ រ័ត្ន ស្រ៊ាង ៖ បើ​មាន​មន្ត្រី​អាវុធហត្ថ​ណា​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​ពាក់​ស្លាក​លេខ ខ ម ក្លែង​ក្លាយ​ នឹង​ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​ច្បាប់​

​