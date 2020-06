មកដល់ពេលនេះ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ tvN ក៏បានបញ្ចេញជាវីដេអូឈុតឆាកខ្លីៗក្នុងរឿងភាគថ្មី “It’s Okay to Not be Okay!” ដែល​នឹង​ជិត​ចាក់​ផ្សាយ​ក្នុងខែនេះ។ ដោយមានតួសម្ដែងប្រុសជា លោក Kim Soo Hyun ជាតួអង្គឈ្មោះ Moon Moon Tae ធ្វើការ​ជា​បុគ្គ​លិក​សហគមន៍​សុខភាព​ថែទាំអ្នកជំងឺវិកលចរិក និងតារាសម្ដែងស្រី Seo Ye Ji ជាតួអង្គស្រីមានឈ្មោះ Go Moon Young ជា​អ្នក​​និ​ព​ន្ធ​​​សៀវ​​ភៅ​​រឿង​កុមារ ​និងដោះស្រាយបញ្ហាលើកុមារ។

ក្នុងរឿងសាច់រឿងថ្មីនេះ ត្រូវបានពណ៌នាបង្ហាញពីដំណើរដើមទងខ្លះអំពីតួអង្គឯកទាំងពីរ Moon Kang Tae ជាអ្នកដែល​តែង​តែ​ប​ដិ​សេធ​​ចំពោះ​រឿង​ស្នេហា ហើយ Go Moon Young ជាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ថាស្នេហាជាអ្វី។

ត្រង់​ឈុត​វីដេអូខ្លី​ដែល​បាន​បង្ហា​ញ​​នេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកុមារភាពរបស់ Moon Kang Tae នៅពេលមានគេប្រាប់ថា ” លោក​អាច​មើល​ថែ ​និង​ការពារ​របស់​លោក​បាន​ ” ។ បន្ទាប់មក Moon Kang Tae និយាយជាមួយបងប្រុសរបស់គេមានឈ្មោះ Moon Sang Tae (លោ​ក ​Oh ​Jung ​Se) ​អំពីសៀវភៅរឿងកុមារ ដែលជាឯកសារយោងចេញពី Go Moon Young។

ក្រោយមក Go Moon Young បានតាម Moon Kang Tae ដោយហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនហើយនាំឱ្យលោកនិយាយថា “ យើងកុំជួបគ្នា​ម្តង​ទៀ​ត​” ​​ទោះយ៉ាងណានៅពេលអ្វីៗប្រែទៅជាងងឹត ដោយ Go Moon Young និង Moon Sang Tae ចាត់ទុកជាការចងចាំ និង​ចក្ខុ​​វិស័យ​​ដ៏​គួ​រ​ឱ្យរ​ន្ធត់​នោះ​។ ទីបំផុត Moon Kang Tae និង Go Moon Young បានជួបគ្នាម្តងទៀតនៅពេលមេឃកំពុងភ្លៀង។

ចង់ដឹងថាមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទៀតដែលកើតឡើងរវាងអ្នកទាំងពីរ រង់ចាំទស្សនាការចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនាឆាប់ៗនេះ៕

ទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman