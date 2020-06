ត្រៀមត្រឡប់មកវិញ Lisa លេងម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកឡើងឡូយកាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍

ក្រោយប្រកាសវិលត្រឡប់របស់ក្រុម BLACKPINK បាននៅតែបន្តធ្វើឱ្យបណ្ដាញសង្គមកក្រើកឡើងពីមួយទៅមួយថ្ងៃ ​បន្ទាប់​ពី​ផ្ទាំង​រូប​ភាព​សមា​ជិក​ទាំង ៤​ ក្នុងក្រុម ត្រូវបញ្ចេញរូបភាពថ្មីៗរហូត​សម្រាប់ការ​វិលត្រឡប់​ជាផ្លូវការ​ជាមួយនឹងបទចម្រៀង “ How You Like that” របស់ពួកគេ។​

ក្នុងនោះក៏មានសំណួរចោទសួរ រួមទាំងការសរសើរពីសំណាក់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកូរ៉េ និងអន្តរជាតិជាច្រើន ​ទាក់​ទង​នឹ​ងស្ទីល​ដែល​ថ្មី​ប្លែក​របស់​ពួក​គេ​។ ជាពិសេសទៀតនោះគឺ Lisa ពេលនេះ បានក្លាយជាប្រធានបទថ្មី បន្ទាប់​ពី Rosé ​ដោយ​សារ​តែ​ស្ទីល​សក់​ខ្លីរបស់នាង។



កាលពីមុន Lisa ជាតារាស្រីវ័យក្មេងជាងគេក្នុងក្រុមដែលនិយមលេងស្ទីលសក់ ហើយភាគច្រើនគឺជាម៉ូតសក់វែង ឬត្រឹមស្មា ប៉ុន្តែនាងមិនដែលលេងស្ទីលម៉ូតសក់ខ្លីត្រឹមកខ្លាំងដូចជាបុរសនោះទេ។ ជាហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ ​ទើបបានជាអ្នកគាំទ្រទាំងអស់របស់នាង កាន់តែផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍ និងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះនាង។

ទោះជាយ៉ាងណា​ក៏ទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា តើអាយដលរបស់គេ អាចនឹងលេងស្ទីលសក់ខ្លីបែបនេះ នៅក្នុងMV ផ្លូវការឬអត់ទេ? ដូច្នេះហើយមានតែរង់ចាំមើលការបង្ហាញជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះ៕

អត្ថបទផ្ដល់ដោយ៖poraman