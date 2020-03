ភាពយន្ត “Mulan” ត្រូវបានពលរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថា នឹងមិនបានចាក់បញ្ចាំងដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា

ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុស Covid-19 កំពុងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះក៏មានឧស្សាហកម្មកម្សាន្តផងដែរ។

រោងភាពយន្តរបស់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានបិទទាំងអស់ ចំណែកឯរោងភាពយន្តបារាំងបើកបានតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះ។ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញមានចំនួនអ្នកទស្សនាកុនក្នុងតួលេខទាបបំផុតនៅដើមឆ្នាំនេះ។ ប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏នឹងការហាមឃាត់ការប្រមូលផ្តុំធំៗផងដែរក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។

អ្នកវិភាគបានព្យាករណ៍ថា ឧស្សាហកម្មភាពយន្តពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងការខាតបង់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៥ ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារតែចំណូលក្នុង Box Office ថយចុះ។ ចំនួននេះអាចនឹងកើនឡើងថែមទៀត ប្រសិនបើប្រទេសជាច្រើនបន្ថែមវិធានការទប់ស្កាត់ដោយឱ្យប្រជាជននៅផ្ទះឬបញ្ជារបិទកន្លែងប្រមូលផ្តុំសាធារណៈ ក៏ដូចជារោងកុនជាដើម។

រហូតមកដល់ពេលនេះខ្សែភាពយន្តហូលីវូដចំនួន ២ គឺរឿង “No Time to Die” របស់ស្ទូឌីយោ MGM & Universal និងរឿង “ Peter Rabbit 2: The Runaway” របស់ក្រុមហ៊ុន Sony Pictures មិនបានចេញលក់នៅលើទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេ។ លើសពីនេះទៀតផលិតកម្ម Paramount Pictures បានបញ្ឈប់ថតរឿង “Mission: Impossible VII” នៅប្រទេសអ៊ីតាលី។ រីឯក្រុមហ៊ុន Disney បានបិទកម្មវិធីទូរទស្សន៍ “ The Falcon & the Winter Soldier” នៅទីក្រុង Prague សាធារណរដ្ឋ​ឆែក។ ការបិទទ្វារទាំងនោះជាសញ្ញាគំរាមកំហែងដល់ការចេញផ្សាយនាភាពយន្តពេលអនាគត។

ងាកមករឿង “Mulan” របស់ក្រុមហ៊ុន Disney វិញដើមឡើយត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អនៅក្នុងប្រទេសចិន ព្រោះជារឿងដែលនិយាយពីប្រទេសនេះនិងវីរនារីរបស់ប្រទេសផងដែរ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការបិទរោងភាពយន្តនៅតែបន្ត នោះភាពយន្ត “Mulan” នឹងមិនអាចចេញលក់និងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានទេ។ មកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុន Disney មិនទាន់មានគម្រោងថានឹងផ្លាស់ប្តូរកាលបរិច្ឆេទឬពន្យាពេលការចេញផ្សាយរឿង “Mulan” នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា នៅឡើយទេ។

ប៉ុន្តែបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ បានឲ្យដឹង មនុស្សប្រហែល ៤៤% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឆាំងការបិទរោងភាពយន្តជាបណ្តោះអាសន្ន ប៉ុន្តែប្រហែល ៣៨% ថានឹងគាំទ្រដល់ការបិទទ្វារនេះ។ នេះជារបាយការណ៍ស្ទង់មតិលើមនុស្សពេញវ័យចំនួន ២២០០ នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ៥-៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០៕

ចុចអាន៖ Mulan 2020 បញ្ចេញ Trailer ថ្មី​បង្ហាញ​មុខ​តួ​ធំ​ៗ​កាន់​តែ​ច្រើន​

ចុចអាន៖ Jet li វិលវិញក្នុងរឿង ​Mulan២០២០ របស់Disney ជាតួព្រះចៅអធិរាជ

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា

ប្រភព៖ CNBC