​ភ្នំពេញ​៖ ​ថ្មីៗ​នេះ​ មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ី ​នៃ​មូលនិធិ​ជប៉ុន ​បានរៀបចំ​ ​ឲ្យ​មានការ​សម្ដែង ​និង​សិក្ខា​សា​លា​ “​ក្បាច់​រាំ​តាម​ដងផ្លូវ​” ​ឬ​ហៅថា ​“Breakdance”​ ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​ដោយ​ក្រុម​រាំ​ដ៏​ល្បី លំដាប់​ពិភពលោក​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន ​ដែលមាន​ឈ្មោះថា ​Mortal Combat។​

​

​ការសម្ដែង​ ​របស់​ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​ នៅក្នុង​មហោស្រព​គី​ហ្សូ​ណា ​កម្ពុជា​-​ជប៉ុន​ ២០២០ ​និង ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​ ​កាល​ពីពេល​កន្លងទៅ​ថ្មីៗ​នេះ ​ទទួលបាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ពី​សំណាក់​យុវជន​កម្ពុជា ​លើសពី​ការ​រំពឹងទុក​។ ​

​អ្នកតំណាង​របស់​ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​បាន​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា​៖ “​នេះ​ជា​លើក​ទី​១ ​ហើយ​ដែល​ក្រុម​យើង​ខ្ញុំ​មក​សម្ដែង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ​គោលបំណង​របស់​យើង​គឺ ​ចង់​បង្ហាញ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ ​អំពី​ក្បាច់​រាំ Breakdance ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ​ជាពិសេស ​គឺ​ចែករំលែក​បច្ចេកទេស​រាំ ​ដល់​ក្រុម​រាំ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ​និង​រៀន​សូត្រ​ពី​ក្បាច់​រាំ​របស់​កម្ពុជា ​ដើម្បី​កៃ​ច្នៃ​ក្បាច់​រាំ​របស់​ក្រុម​យើងខ្ញុំ ​ឲ្យ​កាន់តែ​ពិសេស​ថែមទៀត​។​”

​ក្រៅពី​ការសម្ដែង​របស់ខ្លួន​ ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​បានរៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ចំនួន ២ ​ដែល​ធ្វើឡើង​ជា​ពិសេស ​សម្រាប់​និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ​ (RUFA) ​និង​សិស្សានុសិស្ស​នៃ​អង្គការ Tiny Toones​។ ​សិក្ខាសាលា​នេះ ​រៀបចំ​ធ្វើឡើង​ ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱកាស​រៀនសូត្រ​ ពី​បច្ចេកទេស​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ ​រវាង​ក្រុម​រាំ​ជប៉ុន​ ​និង​ក្រុម​រាំ​កម្ពុជា ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​ពួកគេ​កែច្នៃ​ក្បាច់​រាំ ​ក៏ដូចជា​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​បន្ថែម​ទៀត​ ​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការផ្លាស់ប្តូរ​វប្បធម៌​វាង​កម្ពុជា និង​ជប៉ុន​ផងដែរ​។

​

​ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​បាន​ប្រាប់ថា​៖ ​“​មនុស្ស​គ្រប់រូប​អាច​រៀន​រាំ​ Breakdance បាន ​ព្រោះ​វា​មិន​ប្រកាន់​ភេទ​, អាយុ​, ពណ៌​សម្បុរ​ជាតិ​, ​សាសន៍​នោះទេ​។ ​ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​រាំ ​កាន់តែ​ល្អ ​គឺ​ត្រូវ​ប្រមូលផ្ដុំ​នូវ​ក្បាច់​រាំ​ផ្សេងៗ​ ពី​គ្រប់​ទីកន្លែង ​យកមក​ចងក្រង​ បង្កើតជា​ក្បាច់​រាំ​ខ្លួនឯង ​ដែល​នេះ​គឺជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ក្រុម​រាំ Mortal Combat របស់​យើង ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្រុម​យើង ​អាច​បំបែក​ កំណត់ត្រា​ពិភពលោក ឈ្នះ​ការប្រកួត​ច្រើន​បំផុត​ចំនួន ៤​ដង ​ក្នុងការ​ប្រកួត​កម្មវិធី​ BATTLE OF THE YEAR JAPAN, បាន​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​ ការសម្ដែង​ល្អ​ជាងគេ​បំផុត ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៧ ​ពី​ការប្រកួត​ក្នុង​កម្មវិធី R16, ​បានឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់ ​ការសម្ដែង​ល្អ​ជាងគេ​ បំផុត​ប្រចាំឆ្នាំ​២០១០ ​ពី​ការប្រកួត​ក្នុង​កម្មវិធី BATTLE OF THE YEAR និង​បាន​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់ ​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពីមុនមក​ ចំនួន ៤​ដង ​ពី​ការប្រកួត​ក្នុង​កម្មវិធី DANCE DELIGHT ជាដើម​។​”​

​សូម​បញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា​ ក្រុម​រាំ Mortal Combat ជា​ក្រុម​រាំ breakdance ​ដែល​កំពុងមាន​ប្រជាប្រិយភាព​ជាងគេ ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​។ ​ក្រុម​រាំ​នេះ ​មាន​សមាជិក​ស្នូល​ចំនួន ១១ នាក់ ​បង្កើតឡើង​នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៣ ​នៅ​ទីក្រុង ​អូ​សា​កា ប្រទេស​ជប៉ុន​។ ​ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​បាននឹងកំពុង​ខិតខំ​ពង្រីក​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ ទាំង​នៅក្នុង ​និង​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ បើ​គិត​ត្រឹម​ខែសីហា ​ឆ្នាំ​២០១៩ ​ក្រុម​រាំ​មួយ​នេះ ​បាន​សម្ដែង​ចំនួន ​៤១​ដង ​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ចំនួន ​១៧ នៃ​ប្រទេស​ចំនួន ៥​។

​

​អ្វីដែល​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ជាងនេះទៅទៀត​នោះ ​គឺ ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​ទទួល​បានការ​អ​ញ្ជើ​ញ​កាន់តែ​ច្រើនឡើងៗ ​សម្រាប់​ការសម្ដែង​ នៅ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍ ​ហើយ​ថែមទាំង​បង្ហាញខ្លួន​នៅក្នុង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ​ដូចជា​រឿង​ “BATTLE OF THE YEAR” ផងដែរ​។​

​

​ជាមួយ​ចក្ខុវិស័យ ​ចង់​ឲ្យ​ក្មេងជំនាន់ក្រោយ​ដែលជា​អ្នករាំ ​អាច​ទទួលបាន​នូវ​បរិយាកាស​ល្អប្រសើរ ​សម្រាប់​ការរៀន​រាំ​, ក្រុម​រាំ Mortal Combat ​បាន​បង្កើត​នូវ ​កន្លែង​សិក្សា ​និង​ហ្វឹកហាត់​រាំ ​ដែលមាន​ឈ្មោះថា “MORTAL COMBAT ACADEMY”​ មួយ​ឡើង​ និង​ បានចាត់ទុក​ទីកន្លែង​នេះ ​គឺជា​កន្លែង​អាទិភាព​របស់ខ្លួន​។

​

​បើតាម​មន្ត្រី​របស់​ មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ី ​នៃ​មូលនិធិ​ជប៉ុន ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ​ក្បាច់​រាំ​តាម​ដងផ្លូវ ឬ Breakdance ​មានការ​កើន​ឡើង​ នូវ​ប្រជាប្រិយភាព​ នៅក្នុង​បណ្ដាល​ប្រទេស​នៅ​អាស៊ី ​និង​បាន​ក្លាយ​ជា​កីឡា​ផ្លូវការ​មួយ​របស់ ​ស៊ី​ហ្គេម​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ​ហើយ​កាន់តែ​អស្ចារ្យ​ជាងនេះ​ទៅទៀត​នោះ​ គឺ Breakdance ​ត្រូវបាន​ចាត់​ចូល​ ជា​កីឡា​មួយ​ប្រភេទ​ ដាក់​ឲ្យ​ចូលរួម​ប្រកួត​ នៅក្នុង​កីឡា​អូ​ឡា​ពិ​ក ​នៅ​ឆ្នាំ​២០២៤ ​ខាងមុខនេះ​ផងដែរ​។

​

​មជ្ឈមណ្ឌល​អាស៊ី​ នៃ​មូលនិធិ​ជប៉ុន ​បាន​សម្ដែង​នូវ​សេចក្ដីត្រេកអរ ​ក្នុងការ​ចូលរួមចំណែក​លើក​កម្ពស់​ ក្បាច់​រាំ​តាម​ដងផ្លូវ ​ឬ Breakdance ​ក៏ដូចជា​ការបង្កើត ​ឱកាស​ដល់​យុវជន​ និង​យុវតី​កម្ពុជា បាន​ស្វែងយល់​, ​កម្សាន្ត ​ក៏ដូចជា​បង្កើន​បណ្ដាញ ​និង​ការរៀនសូត្រ​ពីគ្នា​ទៅវិញទៅមក ​និង​មួយផ្នែក​ទៀត ​បាន​ចូលរួមចំណែក​ ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​កម្ពុជា​ ​តាមរយៈ​ការ​គាំទ្រ​ ឥតឈប់ឈរ​ជាមួយ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​ ​ក្នុងការ​លុបបំបាត់​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ស្រវឹង​ ​និង​ អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន​៕​

អត្ថបទ៖ ​សុជាតា​

​