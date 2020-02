ភ្នំពេញ ​៖ ​គិត​មកដល់ពេលនេះ​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ដណ្តើមពាន​លី​ក​កំពូល​នៃ ចក្រភព​អង់គ្លេស​បាន​ឈាន​មកដល់​ពាក់កណ្តាល​រដូវ​កាល ២០១៩-២០២០ នៃ​ការប្រកួត​ទាំងមូល​ហើយដោយ​លទ្ធផល​បច្ចុប្បន្ន​ក្រុម Manchester City ដែលជា​ដៃគូ​ឥតខ្ចោះ​របស់ ស្រា​បៀរ កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុង​លេខ​រៀង​ទី ២ ជាមួយ ពិន្ទុ​៥១ គ្រាប់​ដេញតាម Liverpool ជាមួយ​ពិន្ទុ ៧៣​គ្រាប់​។

​ខណៈដែល​ក្រុម Manchester City កំពុង​ប្រឹងប្រែង​អស់​លទ្ធភាព​រាល់​ការប្រកួត ស្រា​បៀរ កម្ពុជា ក៏​កំពុង​ព្យាយាម​ទាក់ទាញ​អ្នកគាំទ្រ​ក្រុម​បាល់​ទាល់​ជើងឯក ២ រដូវ​ជាប់​គ្នា​នេះ​អោយ​មកជួយ​ស្រែក​ហ៊ោ​គាំទ្រ​ដល់​ដៃគូ​របស់ខ្លួន​ផងដែរ​ដោយ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុម​តារាចម្រៀង​Original ល្បីៗ ២ ក្រុម គឺ Mustache Band និង​ក្រុម​តូច Small World Small Band (SWSB) មក​ចូលរួម​ផ្តល់នូវ​ភាពសប្បាយ​រីករាយ​បន្ថែម​ដល់​អតិថិជន​ស្រា​បៀរ កម្ពុជា ដែល​មក​ទស្សនា​ការផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Manchester City ប៉ះ​ជា មួយក្រុម West Ham នា​រាត្រី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទី ៩ កុម្ភៈ វេលា​ម៉ោង ១១: ៣០ នាទី នៅ​ទីតាំង​ផាប់​ចំនួន ៥ កន្លែង​។

​ដោយឡែក Mustache Band នឹង​សម្តែង​នៅ​ផាប់ The Storm (https://goo.gl/maps/sd7c4C2a2knu2aNcA) ស្ថិតនៅ​លើផ្លូវ​ឧក​ញ្ញា​ទេព​ផន (182), ចំណែក​ក្រុម​តូច SWSB សម្តែង​នៅ​ផាប់ Old Place (https://goo.gl/maps/gSczZPtjtsQQ3tbA9) លើផ្លូវ 257 សង្កាត់​ទឹកល្អក់​3, ហើយ​ផាប់​ចំនួន 3​ទៀត​រួមមាន ផាប់ Panorama (https://goo.gl/maps/A8mfpr6ZiFWzDvWaA) លើផ្លូវ​ស៊ីសុវត្ថិ កែង​ផ្លូវ 178, ផាប់ Eden The Cornerstone (https://goo.gl/maps/Q2ZH4xqd26BgRX6d9) លើ វិថី តេ​ជោ​ដំ​ឌិន (154), និង ផាប់ All Sport bar (https://goo.gl/maps/8QxusJmZxZzFCxRA7) លើផ្លូវ​លី​យ៉​ត​ឡាយ (172)​។

​ក្រៅពី​ទស្សនា​ការសម្តែង និង ការប្រកួត​បាល់ទាត់ ស្រា​បៀរ កម្ពុជា ក៏​នឹង​រៀបចំ​ការចាប់ ឆ្នោត​ផ្តល់ជូន​រង្វាន់​ដូចជា ទូរទស្សន៍ ៣២ អ៊ីង​, រង្វាន់ ស្រា​បៀរ កម្ពុជា និង ភេសជ្ជៈ​ប៉ូវ​កំលាំង វើក WURKZ ផងដែរ​។​

កម្មវិធី​ទាំងមូល​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ពី​ម៉ោង​៧ យប់ ដល់​ម៉ោង​១​ទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០​។

​ពិសា​ដោយ​ការទទួលខុសត្រូវ​!

