ភ្នំពេញ ៖ ថ្មីៗ​នេះ​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង បាន​ប្រកាស​ជាស​កល​នៃ​ការរៀបចំ​មហា​ព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Unpacked ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​05 ខែ​សីហា ឆ្នាំ 2020 វេលា​ម៉ោង 9 យប់​ ម៉ោង​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​យើង​!។ សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា ​ក្នុង​មហា​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​នោះ​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង នឹង​ធ្វើ​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​នូវ​មហាអំណាច​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន ​ដែល​មាន​តែមួយ​គ្មាន​ពីរ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 2020 របស់​ខ្លួន​ជា​ផ្លូវការ​លើកដំបូង​។

​បើ​តាម​យូ​ធូប​ឆា​នែ​ល និង​គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង ក៏បាន​បង្ហាញ​ចេញ​នូវ​វីដេអូ Teaser ដោយមាន​រាង​ជា​ប៊ិក​ហើយ​រំលេច​ចេញ​នូវ​តំណក់​ទឹកធ្លាក់​ពណ៌​មាស​ដ៏​ទាក់ទាញ​បំផុត​ ដើម្បី​ជា​ការ​អញ្ជើញ​អ្នក​និយម​ប្រើប្រាស់​កំពូល​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​ ក៏ដូចជា​ផលិតផល សាម​សុង ទូទាំង​ពិភពលោក​ឲ្យ​មក​តាមដាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សម្ពោធ​ទៅតាម​ពេលវេលា​កំណត់​ខាង​លើ​នេះ​។​

​គួរ​រំឭក​ផង​ដែរ​ថា ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​កក្រើក និង​ជាទី​មោទន​បំផុត​នោះ​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ទុក​ថា​ នឹង​មាន​ដាក់​សម្ពោធ​ផលិតផល​ជាច្រើន​បន្ថែម​ទៀត​ ក្រៅពី​មហាអំណាច​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន​របស់​ខ្លួន ​ដែល​ក្នុង​នោះ​មានដូ​ចជា​៖ Galaxy fold 2, Galaxy Watch 3, Bud live, និង Galaxy Tab S7 Series ផងដែរ​។​

​ដូច្នេះ​សូម​អ្នក​គាំទ្រ​រង់ចាំ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា ​ថា​តើ​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​យក្ស សាម​សុង ដែល​ឈានមុខ​គេ ​ក្នុង​លោក​នឹង​មាន​អ្វី​ប្លែក​អស្ចារ្យ និង​ទំនើប​បំផុត​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេកវិទ្យា​នៃ​កំពូល​ស្មា​ត​ ដែល​ពុំ​ធ្លាប់​មាន​សម្រាប់​អនាគត (Change the shape of the future) តាមរយៈ​បណ្តាញ​សង្គម​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

– គេហទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង ៖www.samsung.com (http://%E1%9F%96www.samsung.com)

– ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ផ្លូវការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន សាម​សុង ៖ www.facebook.com/SamsungCambodia

​សូម​កុំ​ភ្លេច ​រង់ចាំ​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា​ថា​ តើ​មាន​អ្វី​ដែល​អស្ចារ្យ ប្លែក ឡូយ​ខ្លះ​!

សូមទស្សនាវីដេអូ៖