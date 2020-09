​ភ្នំពេញ ​៖ ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា ​បាន​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជួយ​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​ដល់​កុមារី​កម្ពុជា​ ដែល​នឹង​ចូល​រួម​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់​ការប្រកួត​អន្តរជាតិ Solve – MIT ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​ម៉ាសា​ជូ​សិត ​(Massachusetts Institute of Technology)​ ខណៈ​ការបោះឆ្នោត​នេះ​ នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០​ខាងមុខនេះ​តាមរយៈ​៖ https://bit.ly/3bpncSF​។

​នេះ​ពិតជា​មោទនភាព​ណាស់​ ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន ជ្រើសរើស​ក្នុងចំណោម​កម្មវិធី​ល្អ​បំផុត​លំ​ដាប់​ពិភពលោក​។ Sisters of Code គឺជា​ក្លឹប​សរសេរ កូដ​ឥតគិតថ្លៃ​សម្រាប់​ក្មេង​ស្រី ដែល ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ IT Academy STEP Cambodia ​នឹង​ចូលរួម​ប្រកួត​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់​ការ ប្រកួត​អន្តរជាតិ​បន្ទាប់ពី​បណ្ដុះបណ្ដាល​សិស្ស​ស្រី​ចំនួន ៦៨​នាក់ រៀន​អំពី​គោលការណ៍​គ្រឹះ​នៃ​ការ​សរសេរ​កូដ និង​ជួប​អ្នក​បណ្ដុះបណ្ដាល​របស់​ពួកគេ​ជា​រៀងរាល់​សប្តាហ៍​ ដើម្បី​រៀន​ពី​អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការ​សរសេរ​កូដ​។​

កម្មវិធី Sisters of Code មាន ៣ ផ្នែក​ដូចជា​៖ Visual coding, game development និង website development និង​អនុវត្ត​វិធីសាស្ត្រ​តាម​បែប​អន្ដរ​ជាតិ ​ដើម្បី​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនា​ញ កំឡុង​ពេល​ដែល​ធ្វើការ​ជាមួយ​គម្រោង ការ​បង្កើត​ជា​បទ​បង្ហាញ និង​ការ​លេង​ល្បែង​អប់រំ​ផ្សេងៗ​។ ​កម្មវិធី Sisters of Code ជា​កម្មវិធី​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា សហការ​ជា​មួយ​គ្រឹះស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល IT Academy STEP Cambodia ដែល​បង្រៀន​កម្មវិធី សរសេរ​កូដ​កម្រិត​ដំបូង ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សមត្ថ ភាព​សិស្ស​នារី ក្នុង​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​និង​ព័ត៌មាន (ICT) នឹង​អាច​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​អភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព​ជំនាញ​និង​ទំនុក​ចិត្ត​របស់​ពួកគេ ក្នុង​ផ្នែក​ឌីជីថល នៅ​ថ្ងៃពេល​អនាគត​។ លើសពីនេះ​កម្មវិធី Sisters of Code មាន​គោលបំណង​បង្កើត​បរិយាកាស​គាំទ្រ​ដល់​ក្មេង​ស្រី ដែល​មាន​បំណង​ចង់​រៀន​ជំនាញ ឌីជីថល​ថ្មី អភិវឌ្ឍន៍​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត និង​ទទួល​បាន​ការ​យល់​ដឹង​យ៉ាង​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ​៕​

អត្ថបទ៖ សំអឿន

