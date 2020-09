​ភ្នំពេញ ៖ TikTok ដែល​ជា​កម្មវិធី​ទម្រង់​វីដេអូ​ខ្លី​ឈានមុខ​គេ ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ពេញ​និយម​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត និង​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូត​នានា ​ក្នុង​ការ​សហការ​បង្កើត​វីដេអូ​ថ្មីៗ ​ដែល​មាន​ឈ្មោះថា​យុទ្ធនាការ #TikTokFashionMonth​។​

​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​របស់ TikTok ដែល​ជា​កន្លែង​ សម្រាប់​បញ្ចេញ​នូវ​ការ​ច្នៃ​បង្កើត​ថ្មី​កម្សាន្ត និង ភាព​ច្នៃប្រឌិត​និង​រចនា​បែប​ទាន់សម័យ បាន​ចាប់​ផ្តើម​ជា​ដំណាក់​កាលៗ​នៃ​ការ​រ​បង្កើត​នូវ​កម្មវិធី ដើម្បី​ជំរុញ​សហគមន៍ TikTok ​ឲ្យ​មាន​ប្រជាប្រិយភាព និង​កំពុង​មាន​ភាព​ពេញ​និយម​នៅ​កម្ពុជា​។​

#Fashion101 នឹង​ផ្តោត​លើ​អ្នកលេង​TikTok​ឲ្យ​បង្ហាញខ្លួន​តាមរយៈ​សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ ស្រប​ពេលដែល #GetTheLook នឹង​លើកទឹកចិត្ត​អ្នកប្រើប្រាស់​អោយ​បង្កើត​ម៉ូត​ថ្មីៗ​ដែល​ពួកគេ​ស្រលាញ់​។​

​សហគមន៍ TikTok ក្រុមហ៊ុន​ម៉ាក​ល្បី អ្នកបង្កើត​និង​តារា​ល្បីៗ នឹង​មក​ចូលរួម​ជាមួយ​កម្មវិធី​TikTok​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​រហូតដល់​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​តុលា ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ទាន់សម័យ​របស់​ពួកគេ​តាមរយៈ​ការប្រើ​កម្មវិធី​hashtags កម្មវិធី​LIVEstreams និង​កម្មវិធី​ច្នៃប្រឌិត​ថ្មីៗ​គួរ​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​ជាច្រើន​ទៀត​។​

យុទ្ធនាការ​ទាំង​អស់​នេះ ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​បង្កើត​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ាក​យីហោ​ល្បីៗ​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ផ្សាភ្ជាប់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ដើម្បី​រកមើល​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មីៗ​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អតិថិជន​របស់​ពួកគេ​ ខណៈ​ដែល​មនុស្ស​ជាច្រើន​នៅ​មានកម្រិត​ ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម និង​ការ​រក្សា​គម្លាត​សង្គម​ នៅផ្ទះ​អំឡុង​ពេល​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​កំពុង​រាតត្បាត​នេះ​។​

​កញ្ញា CeCe Vu ជា​ប្រធាន Fashion Content Partnerships Lead នៃ​ក្រុមហ៊ុន TikTok បាន​មានប្រសាសន៍ថា​៖ «​យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថា ឧស្សាហកម្ម​ច្នៃ​បង្កើត​ម៉ូត​ប្រណីតៗ​ពិតជា​មានន័យ​ខ្លាំង​ ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​វប្ប​ធម៌​ និង​សង្គម​តាមរយៈ​កម្មវិធី​ TikTok ដោយ​បាន​ដាក់​បង្ហាញ​ម៉ូត​ថ្មីៗ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់​យើង​ ក្នុង​អំឡុង​ស្ថានភាព​រក្សា​គម្លាត​សង្គម​។ ជាមួយគ្នា​នឹង​ការ​បើក​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូត​ TikTokFashionMonth កម្មវិធី​នេះ​គ្រាន់តែ​ជា​មធ្យោបាយ​មួយ​ផ្សេងទៀត​សម្រាប់​ដៃគូ​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ាក​ល្បីៗ​ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ប្រើ​កម្មវិធី​សាស្ត្រ​ថ្មី​នេះ​ ក្នុង​ការ​ដាក់​បង្ហាញ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​នៃ​សិល្បៈ ការ​បង្កើត​ថ្មី ដែល​ជា​សិល្បៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​វិស័យ​សិល្បៈ​តាមរយៈ​វត្តមាន​របស់​កម្មវិធី​TikTok​។​

​កញ្ញា​បាន​បន្ត​ថា​៖«​ពួក​យើង​ពិតជា​រំភើប​ ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​បទ​ពិសោធន៍​ជា​ប្រចាំខែ​នៃ​ការ​ច្នៃ​ម៉ូត​និម្មិត​ដ៏​រស់​រវើក​សម្រាប់​សហគមន៍​របស់​យើង និង​មាន​សេចក្តី​រំភើប​ ដែល​បាន​ឃើញ​ពី​កម្មវិធី​ទំនាក់ទំនង​មួយ​នេះ​ ដែល​មាន​ពួកគេ​ចូលរួម​ជាមួយ​កម្មវិធី​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​hashtag challenge and creative effect»​។​

#TikTokFashionMonth បាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​នូវ​ការ​បង្ហាញ​នូវ​ម៉ាក​ល្បីៗ​ដូចជា Louis Vuitton និង Saint Laurent។ ការ​សម្តែង​នា​ពេល​ខាងមុខនេះ ​គឺ​មាន​ឈ្មោះថា «Get the Look» ជាមួយ Ariam (​នៅ​ថ្ងៃ​១៨ ខែតុលា​) និង JW Anderson Collection Reveal (​នៅ​ថ្ងៃទី​២៨ ខែតុលា​) ។​

​លោក Jonathan Anderson ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន និង​អ្នកគ្រប់គ្រង (Founder and Creative Director) នៅ JW Anderson បាន​លើក​ឡើង​ថា​៖ «​វា​ពិតជា​សំខាន់​សម្រាប់​លោក JW Anderson ក្នុង​ការធ្វើការងារ​ជាមួយ​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី និង​វេទិកា​ថ្មី​។ ខ្ញុំ​គិត​ថា TikTok គឺជា​ទម្រង់​បទដ្ឋាន​ប្រកួតប្រជែង​ថ្មី និង​ជា​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ទម្រង់​ថ្មី​តាមរបៀប​ដែល JW Anderson កំពុង​ធ្វើ​។ ខ្ញុំ​ពិតជា​រំភើប​ណាស់​ ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយ​TikTok​នៅ​រដូវ​កាល​នេះ ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​Women’s SS21 របស់​យើង​នៅលើ​វេទិកា​»​។​

​ពិធីជប់លៀង​ពេល​រាត្រី​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែ​តុលា​នេះ នឹង​ប្រកាស​បញ្ចប់​#TikTokFashionMonth​ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នកលេង​TIkTok​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ញូវយ៉ក​ឈ្មោះ Nick Tangorra ដឹកនាំ​រៀបចំ​បង្កើត TikTok Runway Odyssey​។ ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​ដំបូង​នៃ​កម្មវិធី​ផ្តាច់​មុខ នឹង​ត្រូវ​រៀបចំ​ដោយ​សហការ​ដៃគូ​ជាមួយ​PUMA​និង​ដៃគូ​ច្នៃ​ម៉ូត​Alice & Olivia ដែល​បាន​រចនា​ម៉ូត​ជាមួយ​ការ​ប្រមូល​ផ្តាច់​មុខ​នៃ​កម្មវិធី TikTok ។ សហគមន៍ TikTok ក៏​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ដំបូង​គេ​ ដែល​ទិញ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ផលិតផល​របស់​ពួកគេ​ពីរ​បស់​អ្នក​រចនា​ម៉ូត​ផ្សេងទៀត​។​

PUMA ក៏បាន​សហការ​ជាមួយ​អ្នកបង្កើត​និង​អ្នក​រចនា​ម៉ូត​ TikTokBlack ​សម្រាប់​ការប្រមូល​ផលិតផល​ផ្តាច់មុខ​របស់​ពួកគេ ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញខ្លួន ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ការផ្សាយ​ផ្ទាល់​រួមមាន Jufu, Ajani, Dominic Toliver, Taylor Cassidy and Makayla​។ ចំណូល​១០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការលក់ នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅដល់ Equal Justice Initiative​។​

Further emphasising their commitment to inclusivity and community, TikTok has invited well-known TikTok creators, such as Melaine and Miranda Wilking, Janette Ok, and Bria Jone to take to the runway to model exciting and diverse looks from the collections. ដោយ​សង្កត់ធ្ងន់​ទៅលើ​ ការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់​ពួកគេ​ ចំពោះ​ការរួមបញ្ចូល និង​សហគមន៍ TikTok កម្មវិធី TikTok បាន​អញ្ជើញ​នូវ​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូត​ល្បីៗ​ជាច្រើន​សម្រាប់​កម្មវិធី TikTok ដូចជា Melaine និង Miranda Wilking, Janette Ok និង Bria Jone ដើម្បី​ជំរុញ​ដល់​ពួកគេ​ជា​គំរូ​ដ៏​អស្ចារ្យ និង​ចម្រុះ​ពី​ការ​ប្រមូល​ផលិតផល ​ដែល​មាន​ការ​គាំទ្រ​ទាំងនេះ​។

