រកអីទៀត? ញ៉ាំតែផ្លែក្រូចជាប្រចាំក៏មានសុខភាពល្អដែរ!

ផ្លែក្រូចពិតជាមានប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យណាស់។ សំខាន់បំផុតវាល្អសម្រាប់សុខភាព។ ផ្លែក្រូចគឺជាអាហារងាយស្រួលរក ហើយវាក៏អាចប្រើជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យ ៥ យ៉ាងនៃការទទួលទានក្រូចជាប្រចាំ។

១. ផ្លែក្រូចជួយសុខភាពភ្នែក

ផ្លែក្រូចជាអាហារូបត្ថម្ភដែលសម្បូរដោយវីតាមីន C ខ្ពស់។ វីតាមីន C នៅក្នុងផ្លែក្រូចមានប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាពភ្នែក។ វីតាមីននេះជួយឱ្យមើលឃើញដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ជួយសម្រួលសរសៃឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អ និងបន្ថយការចុះខ្សោយនៃភ្នែកនៅពេលយើងមានវ័យចាស់។

ផ្លែក្រូចក៏មានសារធាតុ Beta-carotene ខ្ពស់ដែលជាសមាសធាតុផ្សំសម្រាប់រាងកាយប្រើដើម្បីបង្កើតវីតាមីន A ដែលជួយឱ្យយើងមើលឃើញក្នុងស្ថានភាពមានពន្លឺតិច។ កង្វះវីតាមីន A គឺជាមូលហេតុទី ១ នៃភាពពិការភ្នែករបស់កុមារ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំមានកុមារប្រមាណ ២៥០.០០០-៥០០,០០០ នាក់បានពិការភ្នែកដោយសារកង្វះវីតាមីននេះ។

២. ផ្លែក្រូចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ការប្រើប្រាស់សារជាតិ flavanones ដែលជាសមាសធាតុផ្សំមាននៅក្នុងផ្លែក្រូចនិងក្រូចថ្លុងង ត្រូវបានគេបង្ហាញថា អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល។ ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកើតឡើងនៅពេលសរសៃឈាមដែលផ្គត់ផ្គង់ឈាមទៅខួរក្បាលក្លាយជាស្ទះ ហើយវាមានប្រហែល ៨៧ % នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទាំងអស់។

ការរកឃើញនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឡើងនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Norwich ដែលបានវិភាគលើការប្រើប្រាស់អាហាររបស់ស្ត្រីជិត ៧ ម៉ឺននាក់ក្នុងរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាស្ត្រីដែលទទួលទានជាតិ flavanones ក្នុងបរិមាណច្រើនមានការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលតិចជាងស្ត្រីដែលបានទទួលទានជាតិ flavanones ក្នុងបរិមាណតិចបំផុត ១៩ %។ ការទទួលទានវីតាមីន C ក្នុងផ្លែក្រូចក៏អាចជួយការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដែលជំងឺមិនសូវកើតមាន ប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត។ ការសិក្សាថ្មីៗនេះបានរកឃើញថា ជាមធ្យមអ្នកដែលធ្លាប់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគឺដោយសារវីតាមីន C ថយចុះ ចំណែកឯអ្នកដែលមិនមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគឺមានកម្រិតវីតាមីននេះធម្មតា។ លើសពីនេះទៀត ផ្លែក្រូចក៏ជួយសម្រួលសរសៃឈាមឲ្យដើរបានល្អផងដែរ។

៣. ផ្លែក្រូចជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីក

យោងតាមវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកបានឱ្យដឹងថា ជាតិសរសៃនៅក្នុងចំណីអាហារ ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកពោះវៀនធំ ខណៈពេលដែលផ្លែឈើជាទូទៅអាចបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួត ក្រពះ មាត់ បំពង់ក និងបំពង់អាហារ។

ក្នុងការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ បានរកឃើញថា សមាសធាតុដែលមាននៅក្នុងផ្លែក្រូចមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីករួមមាន ប្រឆាំងជំងឺមហារីកសួត សុដន់ ក្រពះ ពោះវៀន ស្បែក និងមាត់។

៤. ផ្លែក្រូចជួយស្បែកឱ្យមានសុខភាពល្អ

ផ្លែក្រូចត្រូវបានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយឱ្យរាងកាយសំយោគខូឡាជែនដែលជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការកសាងស្បែកឱ្យមានសុខភាពល្អ។ សមាសធាតុ Beta-carotene ខ្ពស់របស់ផ្លែក្រូចក៏ជួយឱ្យរាងកាយរបស់បង្កើត និងដំណើរការវីតាមីន A ដែលជួយដល់ការលូតលាស់របស់កោសិកាស្បែក។

៥. ផ្លែក្រូចជួយជួសជុលរាងកាយ

វីតាមីន C នៅក្នុងផ្លែក្រូចមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់និងជួសជុលជាលិកាពាសពេញរាងកាយ។ យោងតាមសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland បានអោយដឹងថា វីតាមីន C ជួយព្យាបាលរបួស និងថែរក្សាឆ្អឹងនិងធ្មេញអោយមានសុខភាពល្អ។ វីតាមីន C ក៏ជួយដល់ការផលិតខូឡាជែនដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើតឆ្អឹងខ្ចី សរសៃឈាម និងស្បែក។

វាក៏ត្រូវបានគេរកឃើញថា ការទទួលទានវីតាមីន C ជាប្រចាំអាចមានឥទ្ធិពលល្អក្នុងការជាសះស្បើយពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលធ្ងន់ធ្ងរ។ ការសិក្សារយៈពេល ២ សប្តាហ៍បានរកឃើញថា អ្នកចូលរួមទទួលទានវីតាមីន C ចំនួន​ ៤០០ មីលីក្រាមរាល់ថ្ងៃ អាចជួយឲ្យសាច់ដុំរឹងមាំ និងបន្ថយការឈឺសាច់ដុំបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណ៕

ប្រែសម្រួល៖ សន្យា