ភ្នំពេញ​៖ ​ភាព​ស៊ីវិល័យ​​ ​ប្រណីតភាព ​និង​ភាព​ទាន់សម័យ​ ​នៅ​តាម​គេហដ្ឋាន​, ​ការិយាល័យ​, សណ្ឋាគារ ​និង​ភោជនីយដ្ឋាន ​គឺជា​អ្វី​ ដែល​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា ​តែងតែ​ប្រាថ្នា​ចង់បាន។

សេចក្ដីប្រាថ្នា​នេះ អាច​មាន​កើតឡើង និង​កាន់​តែមាន​ភាពងាយស្រួល​ ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ OVER UNDER FURNITURE ដែល​អាច​ផ្ដល់​ជូន​លោកអ្នក​ ​មិន​ត្រឹមតែ​គ្រឿង​សង្ហារិម​ ​ប្រណីត​ ​ទំនើប​ទាន់សម័យ​នោះ​ទេ​ ​ថែមទាំង​អាច​រចនា​ផ្ទៃ​ខាងក្នុង​ ឲ្យ​សក្ដិសម​ ​ទៅ​តាម​បរិបទ​ទាន់​សម័យនិយម ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ផងដែរ។



ជាមួយ​នឹង​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ​និង​ការ​ស្រឡាញ់​ពេញចិត្ត​, ​ក្រុមហ៊ុន OVER UNDER FURNITURE បាន​សម្រេច​នូវ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដ៏​ធំ​មួយ ​ជាមួយ​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​នៅ​ប្រទេស​ដា​ណឺ​ម៉ាក​, ​ប្រទេស​បែល​ហ្ស៊ិក ​និង​ប្រទេស​វៀតណាម ​ក្នុង​ការ​លក់ ​និង ​ចែកចាយ​គ្រឿង​សង្ហា​រឹម​នៅ​កម្ពុជា​ សម្រាប់​យីហោ​ល្បី​ឈ្មោះ​ចំនួន​ ២ គឺ ​យីហោ​ទី​១ ​មាន​ឈ្មោះថា MUUTO ​មកពី​ប្រទេស​ដា​ណឺ​ម៉ាក ​និង​យីហោ​ទី​២ មាន​ឈ្មោះថា​ District Eight ​មកពី​ប្រទេស​វៀតណាម ​និង​ក្រដាស​បិទ​ជញ្ជាំង ​ដែលមាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ ​មាន​ឈ្មោះថា Arte ​ផលិត​នៅ​ប្រទេស​បែលហ្ស៊ិក​។



អ្នកនាង​ ហ៊ុន ចិន្តា ​ដែលជា​ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុន​ OVER UNDER FURNITURE ​បានឱ្យ​ដឹង​ថា ក្រុមហ៊ុន​ OVER UNDER FURNITURE ​មិន​ត្រឹម​តែមាន​សិទ្ធិ​ ​លក់​គ្រឿង​សង្ហារិម​ ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ ​តំណាង​ឲ្យ​យីហោ​ខាងលើ ​ធ្វើជា​អ្នក​ចែកចាយ​ផ្តាច់​មុខ ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ។

ចាប់ពី​ពេលនេះ​តទៅ ​លោកអ្នក​អាច​អញ្ជើញ​មក​ទស្សនា ​ការដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នូវ​គ្រឿង​សង្ហារិម​ទាំងនេះ​ ​នៅ​កន្លែង​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​របស់ ​OVER UNDER FURNITURE ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅផ្ទះ​លេខ ​១៧ ផ្លូវ ៣១០ ​សង្កាត់​បឹង​កេងកង ១ ​ខណ្ឌ​ចំការមន ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​រៀងរាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ៕

