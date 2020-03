​បន្ទាប់ពី​ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​អវិជ្ជមាន​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ខែ ដោយសារ​បំណុល​ដ៏​ច្រើនសន្ធឹក​សន្ធាប់​របស់ខ្លួន លទ្ធភាព​វិល​ទៅរក​ស្ថិរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ​សិង្ហ​បុរី Oxley Holdings Limited ហាក់​រលាយ​បាត់​ម្ដងទៀត បន្ទាប់ពី​ការ​វិវត្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​កា​ររីក​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​កូ​រ៉ូ​ណា (COVID-19) នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។

​បន្ទាប់ពី​មាន​សញ្ញា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​នា​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៩ ដោយសារ​ការ​លក់​អគារ Chevron’s House ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី លំហូរ​សាច់ប្រាក់​មិនល្អ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បន្ត​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​វិនិយោគិន រហូតដល់​គម្រោង​ដែល​កំពុង​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​រប​ស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ បាន​ទាក់ទាញ​ក្រុមហ៊ុន China Railway Urban Construction Group Co., Ltd. (“CRUCG”) ឲ្យ​មក​ធ្វើជា​ដៃគូ​ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​ថ្មី ដោយមាន​ការសន្យា​ផ្ដល់​ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផង​។

​ប៉ុន្តែ​ហេតុការណ៍​ដែល​កើតឡើង​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភាព​ស្រពេចស្រពិល​ជា​ខ្លាំង​លើ​ការ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន CRUCG ។ ក្រៅពី​ត្រូវ​ទប់ទល់​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​សេដ្ឋកិច្ច ដោយ សារ​តែ​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៃ​មេរោគ COVID-19 ក្នុង​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ចិន​របស់​ខ្លួន នៅ​មាន​បញ្ហា​ផ្លូវច្បាប់​ផ្សេងទៀត​រាំងស្ទះ​ដល់​ការ​ចាប់​ដៃគូ​ជាមួយគ្នា​រវាង​ក្រុមហ៊ុន CRUCG និង​ក្រុមហ៊ុន Oxley។

​បញ្ហា​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន Oxley ជួល​ក្រុមហ៊ុន CRUCG ជំនួស​ក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall International Engineering Co., Ltd. (“SGW”) សម្រាប់​គម្រោង​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ​ក្នុង​ការ​ជំនួស​ក្រុមហ៊ុន SGW ដោយ​ក្រុមហ៊ុន CRUCG​នេះ ក្រុមហ៊ុន Oxley បាន​រំលាយ​កិច្ចសន្យា​ដែល​មាន​រយៈពេល​បួន (៤) ឆ្នាំ ដែល​ខ្លួន​បាន​ចុះ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន SGW ដែល​នៅសល់​រយៈពេល​ប្រហែល​បី (៣) ខែ​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ​ដល់ពេល​កំណត់​ដែល​ក្រុមហ៊ុន SGW ត្រូវ​បញ្ចប់​គម្រោង The Peak ដែល​ជា​គម្រោង​ដ៏​លេចធ្លោ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Oxley ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

​ការ​រំលាយ​កិច្ចសន្យា​នេះ ទំនងជា​ផ្តើម​ចេញ​ពី​ទីប្រឹក្សា​របស់​ក្រុមហ៊ុន Oxley ដែល​ផ្តល់​យោបល់​ថា​ការងារ​ក្នុង​គម្រោង The Peak បាន​យឺតយ៉ាវ​ជាង​ការ​គ្រោង​ទុក​ប្រមាណ​ជា​ប្រាំបួន (៩) ខែ ដែល​ការ​អះអាង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​ដោយ​លោក Zhu Gen Sheng អ្នកតំណាង​ស្របច្បាប់​នៃ​សាខា​របស់ SGW នៅ​កម្ពុជា។

“​ដោយសារតែ​មានការ​ប្រែប្រួល​ជា​ធម្មតា ព្រោះ​បញ្ហា​ប្រឈម​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ការងារ​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរការ​នៅ​ការដ្ឋាន និង​ដោយសារ​មានការ​ពន្យារពេល​របស់​អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់​ក្នុង​ការ​បញ្ជាក់​ដំណាក់កាល​ការងារ​ដែល​បាន​បំពេញ យើង​បាន​ប៉ាន់​ស្មានថា​ការ​ពន្យារពេល​អាច​មាន​រយៈពេល​ប្រហែល បី (៣) ខែ​។ ”

“​យើង​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាង​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​ដែល​មានការ​រំលាយ​កិច្ចសន្យា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយ​យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការងារ​លើ​គម្រោង The Peak នៅ​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយ​រំពឹង​ថា​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ខែ មេសា ឆ្នាំ​២០២០ ឬ បី (៣) ខែក្រោយ​ការ​គ្រោង​ទុក។​”

​កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត លោក Zhu បាន​មានប្រសាសន៍ថា មូលហេតុ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Oxley ចំពោះ​ការ​រំលាយ​កិច្ចសន្យា​នេះ គឺ​ដោយសារ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​មេ​របស់ SGW (​ក្រុមហ៊ុន Sino Great Wall Co., Ltd.) កំពុង​ជួបប្រទះ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន។

“​យើង​បាន​បញ្ចប់​ការសាងសង់​ដែល​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ត្រឹមត្រូវ ៧០% នៅ​ដើមខែ​តុលា ២០១៩ ដោយមាន​កម្មករ​ជាង ១០០០ នាក់​នៅ​ការដ្ឋាន​ធ្វើការ​បន្ថែម​វេន។ សម្ភារៈ​សំណង់ និង​គ្រឿង​ភ្ជាប់​ដែល​ចាំបាច់​នានា​បាន​មក​ដល់ ហើយ​រួចរាល់​សម្រាប់​ការដំឡើង​។ ដូច្នេះ តើ​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​មេ​របស់​យើង​នៅ​ប្រទេស​ចិន មាន​ផល​ប៉ះពាល់​លើ​គម្រោង​នេះ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ដោយ​របៀប​ណា​?”

​កាន់តែ​អាក្រក់​ជាង​នេះ​ទៅទៀត លោក Zhu បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក្រុមហ៊ុន Oxley បាន​ពន្យារពេល​បង់​ប្រាក់​ដែល​ដល់​កំណត់​ត្រូវ​បង់ ហើយ​ព្យាយាម​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន SGW ចេញពី​ការដ្ឋាន​ដោយ​ប្រញាប់ប្រញាល់​។

“​យើង​បាន​បន្ត​បំពេញការងារ​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ និង​បាន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​វិការៈ ទោះបី​បញ្ហា​នេះ​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​បន្ទាប់ពី​ការ​ជូន​ដំណឹង​អំពី​ការ​រំលាយ​កិច្ចសន្យា ដោយសារ​យើង​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅលើ​ការ​ផ្ដល់​ឲ្យ​អតិថិជន​របស់​យើង​នូវ​សេវា​ល្អ​បំផុត​ជានិច្ច​។​”

“​ប៉ុន្តែ​ក្រោយមក​ក្រុមហ៊ុន Oxley បាន​ដាក់​ពាក្យសុំ​ដីកា​អនុវត្ត​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ពី​តុលាការ ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​បង្ខំ​កាលពី​សប្ដាហ៍​មុន គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ កុម្ភៈ ២០២០​។ ហេតុការណ៍​នេះ​បាន​បង្ក​ឱ្យ​កម្មករ​របស់​យើង​មួយ​ចំនួន​រង​របួស និង​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​បាត់បង់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​ពួកគេ​។​”

​ខណៈ​ពេល​ដែល​ប្រាក់​ដែល​ដល់​កំណត់​ត្រូវ​បង់​មិនទាន់​ត្រូវ​បាន​បង់ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំ​ថែមទៀត​នោះ ឥឡូវនេះ​ក្រុមហ៊ុន SGW កំពុង​ចាត់វិធានការ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ចាំបាច់​ដើម្បី​ការពារ​ផលប្រយោជន៍​របស់​ខ្លួន​នៅ​ការដ្ឋាន​គម្រោង The Peak។ លោក Zhu បាន​មានប្រសាសន៍ថា ការ​វិវត្ដ​ទាំង​អស់​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ឃ្លាំមើល​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន CRUCG។

“​ប្រសិនបើ​នេះ​គឺជា​អ្វី​ដែល​ក្រុមហ៊ុន Oxley ប្រព្រឹត្ត​មក​លើ​ដៃគូ​ពី​ប្រទេស​ចិន​របស់​ខ្លួន ករណី​ដូច​គ្នា​នេះ​ក៏​អាច​កើតមាន​លើ​ពួកគេ​ផង​ដែរ​។​”

​លោក Zhu បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ក្រុមហ៊ុន SGW ក៏​បាន​ផ្តល់​ការ​ទំនុកបម្រុង​យ៉ាង​ពេញទំហឹង​ដល់​ក្រុមហ៊ុន Oxley អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ជាពិសេស​នៅពេលដែល​ក្រុមហ៊ុន​អចលនទ្រព្យ​សិង្ហ​បុរី​នេះ ស្ថិតក្រោម​ការពិនិត្យ​តាមដាន​យ៉ាងខ្លាំង​កាលពី​ឆ្នាំមុន​ចំពោះ​បន្ទុក​បំណុល​ដ៏​ធំ​របស់ខ្លួន​ដែលមាន​ចំនួន​ជិត ៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​សិង្ហ​បុរី ខណៈ​ដែល​ប្រាក់ចំណូល​របស់​ខ្លួន​មាន​ចំនួន​តិច​ជាង​បំណុល​នេះ​ឆ្ងាយ​។

“​ដំបូង​ឡើយ យើង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ឲ្យ​ធ្វើ​ការសាងសង់​លើ​គម្រោង​ធំៗ​ចំនួន​បី​រួមមាន The Bridge, The Palms និង The Peak​។​”

“​យើង​បានចាប់ផ្តើម​ការងារ​លើ​គម្រោង The Bridge នៅ​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤ ហើយ​បាន​បញ្ចប់​គម្រោង​នេះ​នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨ ដែល​យឺត​ជាង​ការ​គ្រោង​ទុក ៤ (​បួន​) ខែ បើ​ទោះ​បី​ជា​ក្រុមហ៊ុន Oxley បាន​អះអាង​ថា​យើង​បាន​ពន្យារពេល​អស់​ជាង ៧ (​ប្រាំពីរ​) ខែ​ក៏ដោយ​។​”

“​សម្រាប់​គម្រោង The Palms ការងារ​សាងសង់​បាន​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ ២០១៨ ប៉ុន្តែ​ក្រោយមក​ក្រុមហ៊ុន Oxley បាន​ចរចា​ឡើងវិញ​ជាមួយ​យើង​ដោយសារ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ ដូច្នេះ​យើង​បាន​បញ្ឈប់​ការងារ នៅ​លើ​គម្រោង The Palms នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ដើម្បី​ផ្តោត​លើ​គម្រោង The Peak តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Oxley។ ”

“​ការសាងសង់​គម្រោង The Peak បាន​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយ​គ្រោង​បញ្ចប់​នៅ​ចុងខែ​មករា​ឆ្នាំ ២០២០​។ យើង​នៅតែ​បន្ត​ការសាងសង់​ពីព្រោះ​យើង​ជឿ​ជាក់​ថា​វា​ជា​ការ​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុង​ការ​បន្ត​ការ​គាំទ្រ​ដល់​អតិថិជន​របស់​យើង ទោះបី​ជា​មាន​របាយការណ៍​អំពី​បញ្ហា​បំណុល​របស់​ពួកគេ និង​ទោះបីជា​ការ​បង់​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​ពន្យារពេល​ក៏ដោយ​។​”

“​យើង​នៅតែ​មិន​ច្បាស់​ថា​ហេតុអ្វី​បានជា​ក្រុមហ៊ុន Oxley ធ្វើ​អាក្រក់​បែបនេះ​ចំពោះ​យើង បន្ទាប់ពី​យើង​បាន​ជួយ​គាំទ្រ​ពួកគេ​រហូត​មក​។ យើង​បាន​ទទួល​ការ​បង់​ប្រាក់​ចុងក្រោយ សម្រាប់​គម្រោង The Bridge និង The Palms ១៨​ខែ និង ១០​ខែក្រោយ​ពេល​កំណត់ ហើយ​ឥឡូវនេះ​យើង​ត្រូវ​ចាត់វិធានការ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ចាំបាច់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​បង់​ប្រាក់​ដែល​នៅ​ជំពាក់​សម្រាប់​ការងារ​លើ​គម្រោង The Peak ។​ ”​។

អត្ថបទ៖​ក្រុមហ៊ុន​